Oscar Piastri was na afloop van de race in Qatar zichtbaar geïrriteerd. De Australiër stond op het punt om de Grand Prix te winnen, maar door strategisch geblunder van McLaren, moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Na afloop stak Piastri zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Voor ronde 7 tijdens de race in Qatar, was er niets aan de hand voor Piastri. De man die een aantal races terug nog de leider van het WK was, had al de sprintrace en pole position op zak. Maar tijdens de safety car sloeg McLaren de plank mis, en verloor Piastri de leiding in de race.

Piastri baalt als een stekker

Na afloop van de race schoof Piastri met de winnaar Verstappen en Carlos Sainz - die als derde finishte - aan bij de persconferentie. Daar oogde de Australiër nog steeds zichtbaar teleurgesteld. "Ik denk dat we vandaag een verkeerde beslissing hebben genomen. Ik denk dat dat duidelijk is, maar het is niet alsof de wereld vergaat. Dus het doet op dit moment natuurlijk pijn, maar met de tijd zal het beter gaan."

"Er zijn veel moeilijke momenten geweest – dit jaar, vorige seizoenen samen – en ik heb het gevoel dat je door sommige van die momenten altijd sterker wordt. Maar het hangt er allemaal vanaf hoe je ermee omgaat. Dus ik weet zeker dat we er wel doorheen komen. Maar ja, op dit moment doet het natuurlijk wel pijn", voegde Piastri daaraan toe.

Grote gevolgen voor Piastri

Voor de Grand Prix van Mexico, was Piastri nog leider in het WK. De 24-jarige won voor het laatst een race op Zandvoort, maar kon daarna niet veel potten meer breken. "Ik denk dat de laatste paar races niets te maken hebben gehad met hoe we als team de dingen hebben aangepakt, dat het misging. Aan mijn kant waren er dingen met de auto en met mezelf die gewoon niet werkten."

Momenteel leidt Norris met een voorsprong van 16 punten op Piastri en 12 punten op Verstappen. Aankomend weekend wacht de finale in Abu Dhabi, waar de Australiër duidelijk de minste kans maakt.

"Lando is de afgelopen weken duidelijk erg snel geweest. Dit weekend denk ik dat we het fout hebben gedaan, gewoon omdat we dachten dat dat het juiste was om te doen – niet omdat we ons zorgen maakten over wat eerlijk was of niet. Dus ik denk niet dat we die aanpak hoeven te veranderen. Ik denk dat het veel positieve dingen oplevert. Ja, er zijn een paar moeilijke momenten, maar er zijn ook veel moeilijke momenten als je een andere kant opgaat. Dus ja, ik denk niet dat we iets hoeven te veranderen", zo sloot Piastri uiteindelijk af.