Piastri heeft nog steeds de pest in na flater van McLaren

Oscar Piastri was na afloop van de race in Qatar zichtbaar geïrriteerd. De Australiër stond op het punt om de Grand Prix te winnen, maar door strategisch geblunder van McLaren, moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Na afloop stak Piastri zijn frustratie niet onder stoelen of banken. 

Voor ronde 7 tijdens de race in Qatar, was er niets aan de hand voor Piastri. De man die een aantal races terug nog de leider van het WK was, had al de sprintrace en pole position op zak. Maar tijdens de safety car sloeg McLaren de plank mis, en verloor Piastri de leiding in de race. 

Piastri baalt als een stekker 

Na afloop van de race schoof Piastri met de winnaar Verstappen en Carlos Sainz - die als derde finishte - aan bij de persconferentie. Daar oogde de Australiër nog steeds zichtbaar teleurgesteld. "Ik denk dat we vandaag een verkeerde beslissing hebben genomen. Ik denk dat dat duidelijk is, maar het is niet alsof de wereld vergaat. Dus het doet op dit moment natuurlijk pijn, maar met de tijd zal het beter gaan." 

"Er zijn veel moeilijke momenten geweest – dit jaar, vorige seizoenen samen – en ik heb het gevoel dat je door sommige van die momenten altijd sterker wordt. Maar het hangt er allemaal vanaf hoe je ermee omgaat. Dus ik weet zeker dat we er wel doorheen komen. Maar ja, op dit moment doet het natuurlijk wel pijn", voegde Piastri daaraan toe. 

Grote gevolgen voor Piastri 

Voor de Grand Prix van Mexico, was Piastri nog leider in het WK. De 24-jarige won voor het laatst een race op Zandvoort, maar kon daarna niet veel potten meer breken. "Ik denk dat de laatste paar races niets te maken hebben gehad met hoe we als team de dingen hebben aangepakt, dat het misging. Aan mijn kant waren er dingen met de auto en met mezelf die gewoon niet werkten."

Momenteel leidt Norris met een voorsprong van 16 punten op Piastri en 12 punten op Verstappen. Aankomend weekend wacht de finale in Abu Dhabi, waar de Australiër duidelijk de minste kans maakt. 

"Lando is de afgelopen weken duidelijk erg snel geweest. Dit weekend denk ik dat we het fout hebben gedaan, gewoon omdat we dachten dat dat het juiste was om te doen – niet omdat we ons zorgen maakten over wat eerlijk was of niet. Dus ik denk niet dat we die aanpak hoeven te veranderen. Ik denk dat het veel positieve dingen oplevert. Ja, er zijn een paar moeilijke momenten, maar er zijn ook veel moeilijke momenten als je een andere kant opgaat. Dus ja, ik denk niet dat we iets hoeven te veranderen", zo sloot Piastri uiteindelijk af. 

919

Posts: 3.867

Zolang je bij de volgende race maar 'NO!!!! Papaya rules!!!!' over de boordradio terug roept als je gevraagd wordt Norris er voorbij te laten.

🤌👌

  • 2
  • 1 dec 2025 - 18:16
Reacties (7)

  • Pleen

    Posts: 777

    Als ik na Zandvoort mijn 100+ punten voorsprong kwijt ben geraakt in weet ik veel hoeveel races en nu achter sta op diezelfde coureur dan zou ik echt flink de pest hebben gehad aan mezelf.

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 18:24
  • KiekisNL

    Posts: 2.180

    Vind het jammer dat het hier alleen over norris, piastri en Verstappen gaat.

    Lijkt wel of deze saite vergeet dat Williams met Sainz voor de 2e keer dit jaar op het podium staat.
    Daar mag toch ook wel wat aandacht aangegeven worden.

    Kom al sinds 2015 op deze saite maar het wordt steeds minder.

    Iemand goede alternatieven met een leuk forum eraan gekoppeld?

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 18:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.921

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 18:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.921

      Ha, je gebeden zijn verhoord hoor.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 18:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 401

      ... en van Norris niet te vergeten.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 19:19
    • koppie toe

      Posts: 4.917

      Vergeet Leclerc niet

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 19:41

