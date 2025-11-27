Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas, had Lewis Hamilton geen woord over voor hemzelf en Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen - die enorm worstelt bij de Scuderia - is inmiddels teruggekomen op die woorden. Volgens Hamilton was het een emotionele bui.

Hamilton beleeft een dramatisch eerste seizoen bij Ferrari. De Engelsman scoorde nog geen enkel podium en kan maar niet meekomen met het tempo van Charles Leclerc. Ook in Las Vegas kwam Hamilton niet uit de verf. De Brit kwalificeerde zich als allerlaatste, al lukte het hem nog wel om in de punten te komen.

'Harde werk wordt niet weerspiegeld'

Hamilton schoof aan op de persconferentie voor de GP van Qatar. Daar werd hem de vraag voorgeschoteld over hoe hij zijn eerste jaar bij Ferrari heeft ervaren. "De passie is het meest bijzondere aan het merk en de mensen die ervoor werken", zei hij.

"En dan zijn er nog de Tifosi die ons over de hele wereld volgen, en dat maakt het extra moeilijk als we een zwaar weekend hebben. Je ziet hoe hard iedereen werkt, en dat wordt niet weerspiegeld in de resultaten", voegde Hamilton daaraan toe.

Hamilton was emotioneel na Las Vegas

Na de race in Las Vegas omschreef Hamilton zijn eerste jaar bij Ferrari als 'het slechtste seizoen ooit.' De Brit erkende in Qatar dat dat niet gemeend was. "In de hitte van het moment is er veel frustratie aan het einde van een race als het niet goed is gegaan."

Ondanks dat Hamilton en Ferrari worstelen, is er nog genoeg om voor te vechten. Momenteel staat de Scuderia op de vierde plaats, op dertien punten van Red Bull Racing. Hamilton hoopt dat hij in Qatar iets kan betekenen voor Ferrari. "De auto zou hier redelijk goed moeten zijn, maar het kan moeilijk worden om Red Bull bij te houden. Ik hoop op een beter weekend."