Hamilton blikt terug op harde Ferrari-woorden: "Was gefrustreerd"

Hamilton blikt terug op harde Ferrari-woorden: "Was gefrustreerd"

Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas, had Lewis Hamilton geen woord over voor hemzelf en Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen - die enorm worstelt bij de Scuderia - is inmiddels teruggekomen op die woorden. Volgens Hamilton was het een emotionele bui. 

Hamilton beleeft een dramatisch eerste seizoen bij Ferrari. De Engelsman scoorde nog geen enkel podium en kan maar niet meekomen met het tempo van Charles Leclerc. Ook in Las Vegas kwam Hamilton niet uit de verf. De Brit kwalificeerde zich als allerlaatste, al lukte het hem nog wel om in de punten te komen. 

'Harde werk wordt niet weerspiegeld' 

Hamilton schoof aan op de persconferentie voor de GP van Qatar. Daar werd hem de vraag voorgeschoteld over hoe hij zijn eerste jaar bij Ferrari heeft ervaren. "De passie is het meest bijzondere aan het merk en de mensen die ervoor werken", zei hij. 

"En dan zijn er nog de Tifosi die ons over de hele wereld volgen, en dat maakt het extra moeilijk als we een zwaar weekend hebben. Je ziet hoe hard iedereen werkt, en dat wordt niet weerspiegeld in de resultaten", voegde Hamilton daaraan toe. 

Hamilton was emotioneel na Las Vegas 

Na de race in Las Vegas omschreef Hamilton zijn eerste jaar bij Ferrari als 'het slechtste seizoen ooit.' De Brit erkende in Qatar dat dat niet gemeend was. "In de hitte van het moment is er veel frustratie aan het einde van een race als het niet goed is gegaan." 

Ondanks dat Hamilton en Ferrari worstelen, is er nog genoeg om voor te vechten. Momenteel staat de Scuderia op de vierde plaats, op dertien punten van Red Bull Racing. Hamilton hoopt dat hij in Qatar iets kan betekenen voor Ferrari. "De auto zou hier redelijk goed moeten zijn, maar het kan moeilijk worden om Red Bull bij te houden. Ik hoop op een beter weekend."

Larry Perkins

Posts: 61.712

Het valt allebei best mee, als tweede viool van Ferrari doet Lewis het een stuk beter dan de tweede viool van RBR...

  • 4
  • 27 nov 2025 - 19:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Qatar 2025

Reacties (5)


  • Larry Perkins

    Posts: 61.712

    Hamilton vindt Lewis ook net zo goed als Verstappen...

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 19:03
  • F1jos

    Posts: 4.866

    Al die uitvluchten van de geit, stop ermee.
    Je kent ze wel want je kent mij ook
    In de dertig en een en al lach
    Zo een die denkt dat 'ie alles kan
    En vooral dat 'ie alles mag
    Je wordt ouder pappa geef 't maar toe
    Je wilt er alles aan doen maar je weet niet hoe
    Je wordt ouder pappa je wordt ouder pappa

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 61.712

    Het valt allebei best mee, als tweede viool van Ferrari doet Lewis het een stuk beter dan de tweede viool van RBR...

    • + 4
    • 27 nov 2025 - 19:12
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.109

      Ideale teammaat voor Max. Sinds 2022 weet Lewis dat hij perfect is... als tweede rijder

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 20:03
  • OneRace

    Posts: 2.772

    … sinds 12-12-2021… 😎

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 19:50

