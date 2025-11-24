Christian Horner wordt opnieuw in verband gebracht met een prominente rol in de Formule 1. De Brit staat volgens ESPN namelijk op de radar van Aston Martin, dat achter de schermen werkt aan een grote herschikking binnen het leiderschap van het team.

Aston Martin lijkt afscheid te willen nemen van de huidige teambaas Andy Cowell, die eerder als architect van de dominante Mercedes-motor furore maakte. De verwachting is dat Cowell intern doorschuift naar een rol waarin hij de motoractiviteiten gaat aansturen – opvallend, want vanaf 2026 begint de renstal aan een volledig nieuw motorpartnerschap met Honda.

Stroll werkt hard achter de schermen

Eigenaar Lawrence Stroll blijft ondertussen groots dromen. De Canadees bouwt al jaren aan een project waarmee Aston Martin onder de nieuwe reglementen een blijvende rol van betekenis moet spelen. De komst van ontwerpicoon Adrian Newey en de ontwikkeling van een gloednieuw hightech F1-complex op Silverstone vormen daarbij de kern van zijn ambitieuze plan.

Horner zou nu bovenaan de shortlist staan om de positie van teambaas in te vullen. Naast hem worden ook andere zwaargewichten genoemd: voormalig McLaren-topman Andreas Seidl en Sauber/Audi-CEO Mattia Binotto, die tussen 2019 en 2023 Ferrari leidde.

De timing is geen toeval. Horner bereikte onlangs een schikking ter waarde van naar verluidt zo’n 100 miljoen dollar, waardoor hij begin 2026 weer vrij is om terug te keren in de Formule 1. Volgens ingewijden is Aston Martin daarbij één van de meest logische bestemmingen. Opvallend: Horner zou niet terug willen keren als traditionele teambaas, maar eerder in een bredere, financieel gedreven leiderschapsrol als onderdeel van een investeringsdeal.

'Ook Verstappen genoemd bij Aston Martin'

Bij Red Bull groeide Horner uit tot zowel teambaas als CEO, maar richting zijn vertrek was zijn invloed binnen de organisatie sterk afgenomen. Een overstap naar Aston Martin zou hem opnieuw koppelen aan Adrian Newey, met wie hij eerder Red Bull transformeerde tot dé dominante kracht van de sport in de vroege jaren 2010 en opnieuw in het huidige tijdperk. Hoewel er jarenlang gefluisterd werd dat Neweys vertrek bij Red Bull te maken had met spanningen met Horner, valt volgens ESPN niet te verwachten dat een hernieuwde samenwerking problemen zou opleveren.

Een mogelijk struikelblok voor een overeenkomst ligt elders binnen het project-Stroll: zijn uitgesproken wens om op termijn Max Verstappen naar Aston Martin te halen. De verhouding tussen Horner en Jos Verstappen was de voorbije jaren duidelijk bekoeld. Toch zou de relatie tussen Horner en Max zelf nog altijd uitstekend zijn, waardoor een toekomstige samenwerking niet uitgesloten lijkt.