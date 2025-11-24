user icon
icon

'Horner duikt op als topkandidaat bij Aston Martin: Ook Verstappen op lijst'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Horner duikt op als topkandidaat bij Aston Martin: Ook Verstappen op lijst'
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 14:09
  • comments 12
  • Door: Jeroen Immink

Christian Horner wordt opnieuw in verband gebracht met een prominente rol in de Formule 1. De Brit staat volgens ESPN namelijk op de radar van Aston Martin, dat achter de schermen werkt aan een grote herschikking binnen het leiderschap van het team.

Aston Martin lijkt afscheid te willen nemen van de huidige teambaas Andy Cowell, die eerder als architect van de dominante Mercedes-motor furore maakte. De verwachting is dat Cowell intern doorschuift naar een rol waarin hij de motoractiviteiten gaat aansturen – opvallend, want vanaf 2026 begint de renstal aan een volledig nieuw motorpartnerschap met Honda.

Meer over Aston Martin Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

23 nov
 'Aston Martin wil Christian Horner als nieuwe teambaas'

'Aston Martin wil Christian Horner als nieuwe teambaas'

23 nov

Stroll werkt hard achter de schermen

Eigenaar Lawrence Stroll blijft ondertussen groots dromen. De Canadees bouwt al jaren aan een project waarmee Aston Martin onder de nieuwe reglementen een blijvende rol van betekenis moet spelen. De komst van ontwerpicoon Adrian Newey en de ontwikkeling van een gloednieuw hightech F1-complex op Silverstone vormen daarbij de kern van zijn ambitieuze plan.

Horner zou nu bovenaan de shortlist staan om de positie van teambaas in te vullen. Naast hem worden ook andere zwaargewichten genoemd: voormalig McLaren-topman Andreas Seidl en Sauber/Audi-CEO Mattia Binotto, die tussen 2019 en 2023 Ferrari leidde.

De timing is geen toeval. Horner bereikte onlangs een schikking ter waarde van naar verluidt zo’n 100 miljoen dollar, waardoor hij begin 2026 weer vrij is om terug te keren in de Formule 1. Volgens ingewijden is Aston Martin daarbij één van de meest logische bestemmingen. Opvallend: Horner zou niet terug willen keren als traditionele teambaas, maar eerder in een bredere, financieel gedreven leiderschapsrol als onderdeel van een investeringsdeal.

'Ook Verstappen genoemd bij Aston Martin'

Bij Red Bull groeide Horner uit tot zowel teambaas als CEO, maar richting zijn vertrek was zijn invloed binnen de organisatie sterk afgenomen. Een overstap naar Aston Martin zou hem opnieuw koppelen aan Adrian Newey, met wie hij eerder Red Bull transformeerde tot dé dominante kracht van de sport in de vroege jaren 2010 en opnieuw in het huidige tijdperk. Hoewel er jarenlang gefluisterd werd dat Neweys vertrek bij Red Bull te maken had met spanningen met Horner, valt volgens ESPN niet te verwachten dat een hernieuwde samenwerking problemen zou opleveren.

Een mogelijk struikelblok voor een overeenkomst ligt elders binnen het project-Stroll: zijn uitgesproken wens om op termijn Max Verstappen naar Aston Martin te halen. De verhouding tussen Horner en Jos Verstappen was de voorbije jaren duidelijk bekoeld. Toch zou de relatie tussen Horner en Max zelf nog altijd uitstekend zijn, waardoor een toekomstige samenwerking niet uitgesloten lijkt.

Damon Hill

Posts: 19.482

Tja, hoe absurd knap het ook is dat Verstappen nog meedoet om de titel, Red Bull zit wel degelijk in een neerwaartse spiraal. 2024 was overduidelijk slechter dan 2023. En 2025 is overduidelijk slechter dan 2024. Tel daarbij op dat er een nieuwe motor achterin ligt in 2026 en het is eigenlijk wel ... [Lees verder]

  • 4
  • 24 nov 2025 - 14:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christian Horner Aston Martin

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 202

    Zo lang redbull een goede auto heeft gaat max niet weg

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 14:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 581

      Komend seizoen gaan we zien hoe goed die motor is, en eerlijk gezegd, ben ik bang dat Verstappen net om de knikkers mee zal gaan doen...

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:46
    • Amstermar

      Posts: 77

      Hebben ze een goede auto dan?

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 14:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.483

      Tja, hoe absurd knap het ook is dat Verstappen nog meedoet om de titel, Red Bull zit wel degelijk in een neerwaartse spiraal. 2024 was overduidelijk slechter dan 2023. En 2025 is overduidelijk slechter dan 2024. Tel daarbij op dat er een nieuwe motor achterin ligt in 2026 en het is eigenlijk wel aannemelijk dat ze weer een stapje terug zetten.

      Wie in 2026 de beste papieren heeft is lastig te zeggen, maar het is hoogstwaarschijnlijk niet Red Bull. Toch is bij Red Bull blijven niet ongunstig. Zo kan Verstappen rustig bekijken wie er in 2026 het beste om is gegaan met de nieuwe regels, zodat hij in 2027 direct de juiste stap kan zetten. Want laten we eerlijk zijn: voor Verstappen is altijd plek. Of hij nu aanklopt bij McLaren, Mercedes, Aston Martin of Ferrari... ze maken wel plek voor hem!

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 14:57
    • nr 76

      Posts: 7.197

      Toch zou ik zeker mijn geld niet op Aston Martin zetten voor 2026. Ondanks Newey, hangt de ontwikkeling ook, of zelfs vooral af van de input van de coureurs.

      Bovendien moet Honda straks motoren bouwen voor slechts 1 team, in plaats van 2, terwijl de concurrentie meerdere teams van motoren voorzien, en dus veel meer data vergaren.

      En dan is er Lance nog. Alonso zal vroeg of laat wel ingewisseld worden voor een jongere rookie (😉), maar ik krijg niet de indruk daf Stroll JR de juiste coureur is om het team naar de top te brengen.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 15:03
  • Amstermar

    Posts: 77

    Ik zei het al dit was een (inside) job.
    Iedereen gaat naar Aston Martin maar elke werknemer probeert op een andere manier uit hun contract te komen.
    Dus zogenaamde (ruzie) en andere bla bla

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 14:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.483

    En toch blijf ik het me afvragen.

    Stel je bent Newey, dan zeg je toch: "Hey jongens, lijkt me tof om voor jullie te werken. Maar jullie willen winnen toch? Wanneer mieteren jullie Lance er eens uit?"

    Stel je bent Horner, dan zeg je toch: "Hey jongens, lijkt me tof om voor jullie te werken. Maar jullie willen winnen toch? Wanneer mieteren jullie Lance er eens uit?"

    Stel je bent Verstappen, dan zeg je toch: "Hey jongens, lijkt me tof om voor jullie te werken. Maar jullie willen winnen toch? Krijg ik dan ook een beetje een leuke teamgenoot die in de buurt blijft en me kan helpen? Jullie trappen Lance er wel uit toch? Of moet ik net Alonso gaan doen alsof hij toekomstig wereldkampioen is?

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 14:58
    • Beamer

      Posts: 1.852

      Verstappen is bij Red Bull wel gewend aan teamgenoten die niet zo snel zijn..... Dat zal niks nieuws zijn.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 15:20
  • jd2000

    Posts: 7.441

    Vraag me af of Aston Martin een goede partij is om voor te racen. Een autoritaire Stroll die alles wil bepalen en daarmee creativiteit bij mensen in de kiem smoort. En met alle respect voor Newey en zijn lecacy, geloof niet dat een 70 jarige man met potlood nog een winnende wagen gaat ontwerpen. Mercedes had ook geen Newey nodig. McLaren kan ook zonder.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 15:22
    • Damon Hill

      Posts: 19.483

      @jd2000,
      Kijk, dat vind ik nou een heel goed punt. Daarnaast is het ook niet zo dat iedere Newey auto een succes was. Naast veel succesvolle auto's heeft hij ook wel eens wat flops gemaakt. Newey is dus zeker geen garantie voor succes en wordt ook een jaartje ouder.

      Verder lijkt het mij ook helemaal niet leuk als Verstappen naar Aston Martin gaat. Het is geen leuk team en alles draait om zoonlief, bah. Als Verstappen naar Mercedes zou gaan, zou ik dat echter stiekem wel best leuk vinden.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 15:28
  • AUDI_F1

    Posts: 3.420

    Bij elk ontlsag van een hoog geplaatste directuer/teambaas wordt Horner genoemd. Maar waarom is mij nog niet duidelijk. Horner was bij RBR best wel flink machtig en kon in zijn eentje belangrijke besliddingen nemen. Dat kan ie bij AM niet doen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 15:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.483

      Waarom is je niet duidelijk? De beste man stond aan de begindagen van Red Bull en heeft (samen met andere belangrijke collega's) vanaf de grond een succesvol team uit de grond gestampt. Weliswaar Jaguar overgenomen, maar toch.

      Red Bull is samen met Mercedes by far het meest succesvolle team van de afgelopen jaren. 4 titels met Vettel en nog eens 4 met Verstappen. 8 titels in de laatste 15 jaar! En dat komt deels ook op conto van Horner. En dan vraag jij waarom Horner wordt genoemd Koekkoek!

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 15:44

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar