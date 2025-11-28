Oscar Piastri was de beste man tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Australiër greep de snelste tijd en zal de sprintrace starten vanaf de eerste plek. Na afloop van de sessie was McLaren-CEO Zak Brown lyrisch, maar houdt hij nog wel rekening met één man: Max Verstappen.

Voor het eerst in lange tijd was Piastri weer de snelste van de twee McLarens. De 24-jarige - die de afgelopen weken worstelde - slaagde erin om zijn auto op de sprintpole te zetten, voor George Russell en Lando Norris. Na afloop kon Piastri rekenen op lovende woorden van Brown.

Brown 'enorm blij' na afloop

Brown kon zijn glimlach niet onderdrukken toen hij zag dat Piastri weer zijn vorm van voor de zomerstop liet zien. "Een zeer goede start van het weekend", zo opende de Amerikaan bij Viaplay. "Beide jongens waren erg snel. Geweldige prestatie van Oscar, een mega ronde. Ik denk dat Lando daar naast hen op de eerste rij had kunnen staan. Helaas was hij bezig met het neerzetten van de auto, waardoor hij de verkeerssituatie niet helemaal goed inschatte, maar ik kon niet gelukkiger zijn."

Het gat tussen WK-leider Norris, Piastri en Verstappen bedraagt zelfs 24 punten. Brown hoopt dat zijn coureurs de Nederlander dit weekend kunnen uitsluiten. "Ons doel is om papaja-auto's één en twee te hebben. Dus een goede start van het weekend. Ja, de strijd om het kampioenschap is nu, zoals we weten, erg spannend."

Brown houdt rekening met Verstappen

Verstappen kende een desastreuze sprintkwalificatie in Qatar. De Nederlander kwam niet verder dan een zesde plaats en moest zelfs Yuki Tsunoda - zijn teamgenoot bij Red Bull Racing - voor zich dulden. Brown zag inderdaad dat Verstappen worstelde, maar weigerde om de viervoudig wereldkampioen uit te sluiten.

"Max is er altijd bij. Dus niet zo geweldig als de kwalificatie, maar we hebben hem van de laatste naar de eerste plaats zien gaan. Dus hij zit er goed in", zo sloot Brown glimlachend af.