user icon
icon

McLaren houdt nog altijd rekening met Verstappen: "Max is er altijd!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren houdt nog altijd rekening met Verstappen: "Max is er altijd!"

Oscar Piastri was de beste man tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De Australiër greep de snelste tijd en zal de sprintrace starten vanaf de eerste plek. Na afloop van de sessie was McLaren-CEO Zak Brown lyrisch, maar houdt hij nog wel rekening met één man: Max Verstappen

Voor het eerst in lange tijd was Piastri weer de snelste van de twee McLarens. De 24-jarige - die de afgelopen weken worstelde - slaagde erin om zijn auto op de sprintpole te zetten, voor George Russell en Lando Norris. Na afloop kon Piastri rekenen op lovende woorden van Brown. 

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Brown 'enorm blij' na afloop 

Brown kon zijn glimlach niet onderdrukken toen hij zag dat Piastri weer zijn vorm van voor de zomerstop liet zien. "Een zeer goede start van het weekend", zo opende de Amerikaan bij Viaplay. "Beide jongens waren erg snel. Geweldige prestatie van Oscar, een mega ronde. Ik denk dat Lando daar naast hen op de eerste rij had kunnen staan. Helaas was hij bezig met het neerzetten van de auto, waardoor hij de verkeerssituatie niet helemaal goed inschatte, maar ik kon niet gelukkiger zijn."

Het gat tussen WK-leider Norris, Piastri en Verstappen bedraagt zelfs 24 punten. Brown hoopt dat zijn coureurs de Nederlander dit weekend kunnen uitsluiten. "Ons doel is om papaja-auto's één en twee te hebben. Dus een goede start van het weekend. Ja, de strijd om het kampioenschap is nu, zoals we weten, erg spannend." 

Brown houdt rekening met Verstappen

Verstappen kende een desastreuze sprintkwalificatie in Qatar. De Nederlander kwam niet verder dan een zesde plaats en moest zelfs Yuki Tsunoda - zijn teamgenoot bij Red Bull Racing - voor zich dulden. Brown zag inderdaad dat Verstappen worstelde, maar weigerde om de viervoudig wereldkampioen uit te sluiten. 

"Max is er altijd bij. Dus niet zo geweldig als de kwalificatie, maar we hebben hem van de laatste naar de eerste plaats zien gaan. Dus hij zit er goed in", zo sloot Brown glimlachend af. 

Ferdi12

Posts: 755

It ain't over until the fat lady sings...
In principe kan Lando eerder het kampioenschap verliezen dan dat Max het kan winnen, da's waar.

  • 2
  • 28 nov 2025 - 21:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren GP Qatar 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.193

    Kap nou eens om zaken spannender te maken dan ze zijn. Max speelt geen rol van betekenis meer. Alleen naïevelingen geloven nog in zijn titelkansen.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 21:08
    • Ferdi12

      Posts: 755

      It ain't over until the fat lady sings...
      In principe kan Lando eerder het kampioenschap verliezen dan dat Max het kan winnen, da's waar.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 21:21
    • SennaS

      Posts: 10.951

      Hoezo, Norris kan nog uitvallen he.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:24
    • SennaS

      Posts: 10.951

      Of wie weet wat fia nog meer mee komt.
      Pirelli doet ook een duit in de zak met maximaal 25 rondjes met de banden.
      En dat terwijl mcl bekend staat met hun bandenmanagement op oudere banden.
      Vrij toevallig of niet

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 21:26
    • Ferdi12

      Posts: 755

      @ SennaS
      Wel jouw aluhoedje opgedaan?
      Of verkeerde paddo's gegeten?

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 21:31
  • SennaS

    Posts: 10.951

    Uiteraard moet je rekening houden met de beste coureur van de afgelopen 4 jaar (dat is een wk per definitie) in een niet te onderschatten auto.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 21:22

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar