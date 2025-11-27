user icon
icon

Cadillac verwacht veel van Pérez: "Checo is weer enthousiast"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cadillac verwacht veel van Pérez: "Checo is weer enthousiast"

Cadillac-F1-teambaas Graeme Lowdon is na de eerste test van Sergio Pérez in elk geval overtuigd: de Mexicaan heeft zijn rentree in de Formule 1 “met precies de juiste instelling” ingezet. De 35-jarige coureur kroop twee weken geleden in een ongekleurde Ferrari SF-23 op Imola, waarmee Cadillac zijn nieuwe crew voorbereidt op het debuutseizoen van 2026.

Pérez werkte in totaal 183 ronden af, verdeeld over twee intensieve testdagen. De Scuderia stelde de auto van 2023 beschikbaar om Cadillac op weg te helpen, al ging het sportief gezien om een verouderde machine. Toch betekende het wel Pérez’ eerste meters sinds zijn laatste race voor Red Bull Racing.

Meer over Sergio Perez Perez vindt Verstappen de beste F1-coureur ooit

Perez vindt Verstappen de beste F1-coureur ooit

26 nov
 Cadillac zet eerste grote stap richting F1-debuut: Pérez rondt test succesvol af

Cadillac zet eerste grote stap richting F1-debuut: Pérez rondt test succesvol af

16 nov

Lowdon zag genoeg om zich gerust te voelen. Hij is een echte coureur, maar hij had een tijd niet gereden, dus het was goed om hem weer in de auto te zien. Het intrigeerde me hoe hij er fysiek aan toe was. De nek is altijd het lastigste deel om voor te bereiden, maar dat kon hij ongelooflijk goed aan. Het was gewoon fijn hem rond te zien rijden.”

Enthousiasme bij Pérez, inzichten bij Cadillac

Voor Cadillac gold de test als een generale repetitie voor alles wat aan de pitmuur en in de garage in 2026 perfect moet kloppen. Pérez gebruikte de kans om ritme op te doen en het team beter te leren kennen.

“Je kon echt enthousiasme zien bij Checo,” vertelt Lowdon. “Hij keert terug in de Formule 1 met precies de juiste instelling — de positieve mindset van een racer.”

Cadillac zelf haalde volgens Lowdon bijzonder veel uit de tweedaagse. “We zijn Ferrari zeer dankbaar dat ze ons een auto hebben uitgeleend. We willen alles zo realistisch mogelijk laten verlopen. Voor de monteurs zijn zaken als procedures rond bandenwarmers, starts en de snelle ombouw tussen Q1 en Q2 essentieel. Er is maar één manier om dat te oefenen, en dat is met een echte Formule 1-auto.”

Pérez reed 90 ronden op dag één en 93 op dag twee. Veel daarvan waren korte runs, bedoeld om alle denkbare scenario’s door te nemen. “Een groot deel bestond uit naar buiten gaan, weer binnenkomen, simuleren dat de auto binnenkomt, en zelfs wat er gebeurt als er een alarm op het ERS-systeem verschijnt,” aldus Lowdon. “De monteurs komen uit verschillende teams en kennen uiteenlopende procedures, dus dit was ontzettend nuttig. Ik ben echt blij dat we het hebben gedaan.”

Bottas sluit na Abu Dhabi aan

Naast Pérez zal vanaf 2026 ook Valtteri Bottas de kleuren van Cadillac verdedigen. De Finse routinier staat tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi 2025 nog onder contract bij Mercedes, maar daarna maakt hij de overstap.

“We krijgen hem na Abu Dhabi,” bevestigt Lowdon. “Ik kan niet wachten. Hij is een fijne vent om mee te werken en enorm enthousiast. Mercedes is zeer coöperatief geweest. Checo en Valtteri hebben nog veel te bieden aan de Formule 1. Het zou een verlies zijn geweest als ze de sport volledig hadden verlaten. Samen hebben ze 16 zeges en 106 podiums — die ervaring is precies wat we nodig hebben.”

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez

Reacties (0)

Login om te reageren

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar