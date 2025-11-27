Cadillac-F1-teambaas Graeme Lowdon is na de eerste test van Sergio Pérez in elk geval overtuigd: de Mexicaan heeft zijn rentree in de Formule 1 “met precies de juiste instelling” ingezet. De 35-jarige coureur kroop twee weken geleden in een ongekleurde Ferrari SF-23 op Imola, waarmee Cadillac zijn nieuwe crew voorbereidt op het debuutseizoen van 2026.

Pérez werkte in totaal 183 ronden af, verdeeld over twee intensieve testdagen. De Scuderia stelde de auto van 2023 beschikbaar om Cadillac op weg te helpen, al ging het sportief gezien om een verouderde machine. Toch betekende het wel Pérez’ eerste meters sinds zijn laatste race voor Red Bull Racing.

Lowdon zag genoeg om zich gerust te voelen. “Hij is een echte coureur, maar hij had een tijd niet gereden, dus het was goed om hem weer in de auto te zien. Het intrigeerde me hoe hij er fysiek aan toe was. De nek is altijd het lastigste deel om voor te bereiden, maar dat kon hij ongelooflijk goed aan. Het was gewoon fijn hem rond te zien rijden.”

Enthousiasme bij Pérez, inzichten bij Cadillac

Voor Cadillac gold de test als een generale repetitie voor alles wat aan de pitmuur en in de garage in 2026 perfect moet kloppen. Pérez gebruikte de kans om ritme op te doen en het team beter te leren kennen.

“Je kon echt enthousiasme zien bij Checo,” vertelt Lowdon. “Hij keert terug in de Formule 1 met precies de juiste instelling — de positieve mindset van een racer.”

Cadillac zelf haalde volgens Lowdon bijzonder veel uit de tweedaagse. “We zijn Ferrari zeer dankbaar dat ze ons een auto hebben uitgeleend. We willen alles zo realistisch mogelijk laten verlopen. Voor de monteurs zijn zaken als procedures rond bandenwarmers, starts en de snelle ombouw tussen Q1 en Q2 essentieel. Er is maar één manier om dat te oefenen, en dat is met een echte Formule 1-auto.”

Pérez reed 90 ronden op dag één en 93 op dag twee. Veel daarvan waren korte runs, bedoeld om alle denkbare scenario’s door te nemen. “Een groot deel bestond uit naar buiten gaan, weer binnenkomen, simuleren dat de auto binnenkomt, en zelfs wat er gebeurt als er een alarm op het ERS-systeem verschijnt,” aldus Lowdon. “De monteurs komen uit verschillende teams en kennen uiteenlopende procedures, dus dit was ontzettend nuttig. Ik ben echt blij dat we het hebben gedaan.”

Bottas sluit na Abu Dhabi aan

Naast Pérez zal vanaf 2026 ook Valtteri Bottas de kleuren van Cadillac verdedigen. De Finse routinier staat tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi 2025 nog onder contract bij Mercedes, maar daarna maakt hij de overstap.

“We krijgen hem na Abu Dhabi,” bevestigt Lowdon. “Ik kan niet wachten. Hij is een fijne vent om mee te werken en enorm enthousiast. Mercedes is zeer coöperatief geweest. Checo en Valtteri hebben nog veel te bieden aan de Formule 1. Het zou een verlies zijn geweest als ze de sport volledig hadden verlaten. Samen hebben ze 16 zeges en 106 podiums — die ervaring is precies wat we nodig hebben.”