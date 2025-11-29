user icon
Marko klampt zich vast aan Verstappen: "Max had pech in sprintrace"

Marko klampt zich vast aan Verstappen: "Max had pech in sprintrace"

Max Verstappen kroop in de sprintrace in Qatar van de zesde naar de vierde plaats en zorgde daarvoor voor de nodige schadebeperking. De Nederlander maakte twee plaatsen goed maar kon niet opboksen tegen de snelheid van Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko gaf toe dat Verstappen tekort kwam. 

Piastri was heer en meester tijdens de sprintrace in Qatar. In een niet enerverende race, kwam de Australiër fier als eerste over de finish. Verstappen kwam als vierde over de streep en zorgde daarvoor dat de McLarens niet te ver weg liepen. 

Red Bull iets dichter bij McLaren 

Verstappen klaagde gedurende de sprintrace over zijn auto. Volgens de regerend wereldkampioen in de Formule 1, stuiterde de RB21 constant. Ook Marko zag dat Verstappen worstelde, maar erkende tegelijkertijd dat Red Bull - in tegenstelling tot gister - iets dichter bij McLaren is gekomen. "Precies, we waren veel dichterbij dan in de kwalificatie", aldus de Oostenrijker tegenover Viaplay. 

"En als we dit stuiteren kunnen oplossen zoals Max het scoort, denk ik niet dat we Piastri kunnen verslaan, maar een tweede startrij is volgens mij wel mogelijk", voegde Marko hoopvol toe. 

'Max had pech met Lando' 

In het begin kwam Verstappen nog in de buurt van Norris. De Nederlander gaf alles wat hij had, maar de realiteit verraadde dat de McLaren simpelweg sneller is dan de Red Bull. Uiteindelijk trok Norris weg bij Verstappen, zag ook Marko. "Max had een beetje pech dat Lando DRS kreeg, het was ongeveer een tiende, maar inhalen is in principe heel erg moeilijk en zoals je al zei is het een veeleisend circuit, maar dat betekent niet dat het spannende races oplevert."

Door de overwinning van Piastri, is de stand in de F1 wederom veranderd. Norris leidt nog altijd met zijn teamgenoot op 22 punten achterstand. Verstappen staat 25 punten achter op de Brit, wat betekent dat een vijfde wereldtitel nog steeds niet is uitgesloten.

Snork

Posts: 22.129

Als een auto niet stuitert kan je er ook geen last van hebben.

  • 1
  • 29 nov 2025 - 17:57
Reacties (7)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.435

    Ik zou zeggen een goede setup uit de hoed toveren, zonder te stuiteren en te jumpen. Dan komt het wel goed.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 17:29
    • Robin

      Posts: 2.950

      Het had Johan Cruijff kunnen zijn die dit zei

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 17:46
    • Snork

      Posts: 22.129

      Als een auto niet stuitert kan je er ook geen last van hebben.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 17:57
    • Snork

      Posts: 22.129

      Da’s logisch.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 61.759

      De naam van Johan Cruijff wordt helaas wel vaker misbruikt...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.117

      @Snork: "Da’s logisch hè?!"

      Ken je die reclame nog of was dat voor jouw tijd?

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 18:31
    • Snork

      Posts: 22.129

      Pietje, ik ben van 1972, dus ik ken ‘m zeker.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 19:24

