Max Verstappen kroop in de sprintrace in Qatar van de zesde naar de vierde plaats en zorgde daarvoor voor de nodige schadebeperking. De Nederlander maakte twee plaatsen goed maar kon niet opboksen tegen de snelheid van Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko gaf toe dat Verstappen tekort kwam.

Piastri was heer en meester tijdens de sprintrace in Qatar. In een niet enerverende race, kwam de Australiër fier als eerste over de finish. Verstappen kwam als vierde over de streep en zorgde daarvoor dat de McLarens niet te ver weg liepen.

Red Bull iets dichter bij McLaren

Verstappen klaagde gedurende de sprintrace over zijn auto. Volgens de regerend wereldkampioen in de Formule 1, stuiterde de RB21 constant. Ook Marko zag dat Verstappen worstelde, maar erkende tegelijkertijd dat Red Bull - in tegenstelling tot gister - iets dichter bij McLaren is gekomen. "Precies, we waren veel dichterbij dan in de kwalificatie", aldus de Oostenrijker tegenover Viaplay.

"En als we dit stuiteren kunnen oplossen zoals Max het scoort, denk ik niet dat we Piastri kunnen verslaan, maar een tweede startrij is volgens mij wel mogelijk", voegde Marko hoopvol toe.

'Max had pech met Lando'

In het begin kwam Verstappen nog in de buurt van Norris. De Nederlander gaf alles wat hij had, maar de realiteit verraadde dat de McLaren simpelweg sneller is dan de Red Bull. Uiteindelijk trok Norris weg bij Verstappen, zag ook Marko. "Max had een beetje pech dat Lando DRS kreeg, het was ongeveer een tiende, maar inhalen is in principe heel erg moeilijk en zoals je al zei is het een veeleisend circuit, maar dat betekent niet dat het spannende races oplevert."

Door de overwinning van Piastri, is de stand in de F1 wederom veranderd. Norris leidt nog altijd met zijn teamgenoot op 22 punten achterstand. Verstappen staat 25 punten achter op de Brit, wat betekent dat een vijfde wereldtitel nog steeds niet is uitgesloten.