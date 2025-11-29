Lando Norris kan dit weekend wereldkampioen worden, maar moet daarvoor wel aan de bak. De Brit zal de GP van Qatar starten vanaf P2 - tussen Oscar Piastri en Max Verstappen in - wat inhoudt dat er werk aan de winkel is. Na afloop besefte Norris dat zelf ook.

Norris moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot bij McLaren, Piastri. Het was duidelijk dat de strijd om pole position tussen de twee McLaren-rijders ging, waarin de Australiër uiteindelijk aan het langste eind trok. Norris - die zelfs nog in de fout ging tijdens Q3 - bleef zelf rustig onder de omstandigheden.

Norris erkent fout na afloop

Tegenover de internationale pers, besefte Norris dat hij even de fout inging tijdens een van zijn laatste ronden in Q3. "Het was niet de beste lap", aldus Norris tegenover Viaplay. "Er was veel ruimte om te verbeteren in mijn tweede lap. Maar ik ben afgegaan en heb een fout gedaan. Dus ik kan nu niets meer doen", voegde de Brit daaraan toe.

Met Piastri op pole position en Verstappen op de derde plaats, start Norris tussen zijn twee titelconcurrenten in. Daarbij komt ook nog eens kijken dat hij aan de vuile kant start. "De tweede is niet een slechte positie, niet een goede kant van de grid. Dus een dubbele penalty, maar ik moet het ermee doen", besefte hij.

Norris kan wereldkampioen worden

Toch kan het voor Norris ook volledig de andere kant opvallen. Als de Brit morgen de race weet te winnen, dan zal hij gekroond worden als de wereldkampioen van 2025. Voor de Brit kan het dus alles of niets worden aankomende race in Qatar. Momenteel leidt Norris het WK met een voorsprong van 22 punten op Piastri en 25 punten op Verstappen.