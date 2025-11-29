user icon
Norris baart opzien na kwalificatie in Qatar: "Heb nu twee penalty's"

Lando Norris kan dit weekend wereldkampioen worden, maar moet daarvoor wel aan de bak. De Brit zal de GP van Qatar starten vanaf P2 - tussen Oscar Piastri en Max Verstappen in - wat inhoudt dat er werk aan de winkel is. Na afloop besefte Norris dat zelf ook. 

Norris moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot bij McLaren, Piastri. Het was duidelijk dat de strijd om pole position tussen de twee McLaren-rijders ging, waarin de Australiër uiteindelijk aan het langste eind trok. Norris - die zelfs nog in de fout ging tijdens Q3 - bleef zelf rustig onder de omstandigheden. 

Norris erkent fout na afloop 

Tegenover de internationale pers, besefte Norris dat hij even de fout inging tijdens een van zijn laatste ronden in Q3. "Het was niet de beste lap", aldus Norris tegenover Viaplay. "Er was veel ruimte om te verbeteren in mijn tweede lap. Maar ik ben afgegaan en heb een fout gedaan. Dus ik kan nu niets meer doen", voegde de Brit daaraan toe. 

Met Piastri op pole position en Verstappen op de derde plaats, start Norris tussen zijn twee titelconcurrenten in. Daarbij komt ook nog eens kijken dat hij aan de vuile kant start. "De tweede is niet een slechte positie, niet een goede kant van de grid. Dus een dubbele penalty, maar ik moet het ermee doen", besefte hij. 

Norris kan wereldkampioen worden 

Toch kan het voor Norris ook volledig de andere kant opvallen. Als de Brit morgen de race weet te winnen, dan zal hij gekroond worden als de wereldkampioen van 2025. Voor de Brit kan het dus alles of niets worden aankomende race in Qatar. Momenteel leidt Norris het WK met een voorsprong van 22 punten op Piastri en 25 punten op Verstappen.

 

NyckVrieskast

Posts: 1.037

Ohoh wat zak norris slecht slapen. Verstappen zou wel lekker slapen denk ik. Niks te verliezen morgen.

  • 2
  • 29 nov 2025 - 22:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Qatar 2025

Reacties (14)

  • hupholland

    Posts: 9.441

    En 2 matchpoints.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 22:01
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.037

    Ohoh wat zak norris slecht slapen. Verstappen zou wel lekker slapen denk ik. Niks te verliezen morgen.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 22:11
    • mario

      Posts: 14.565

      Max heeft heel veel te verliezen...... Z'n enige kans op WK kan hij verliezen..... Hij heeft dus echt alles te verliezen...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 00:39
  • Pietje Bell

    Posts: 32.121

    Wat is nu de vuile kant van de grid? De even of de oneven kant?

    Ik las dat Hadjar (6) en Russell(4) beiden zeiden dat ze aan de vuile kant moeten
    starten en hier nu weer Norris op 2.
    Maar ik hoorde Ho-Pin en Rudy van Buren zeggen dat Max op P3 aan de vuile kant start.
    En ook een paar F1 journalisten meldden hetzelfde: de oneven kant is de vuile kant.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 22:29
    • NicoS

      Posts: 19.755

      P1 is de race lijn, lijkt mij niet de vuile kant…..

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 23:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.121

      Dat dacht ik dus ook. Hadjar zei dat hij hoopte dat de F2 voor die tijd zijn kant een beetje schoon zou rijden. Ook Russell zei dat hij aan de vuile kant zou starten.
      Maar ik ga er ook van uit dat Ho-Pin en Rudy weten waar ze het over hebben. Zijn beiden zeer deskundig.
      Ook las ik op het Tech forum dat Piastri en Max aan de vuile kant starten.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 23:31
    • MustFeed

      Posts: 10.411

      De oneven kant is de kant van pole en de schone kant van de grid.

      Kijk maar even welke lijn de coureurs aanhouden op het rechte stuk.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 23:38
    • mario

      Posts: 14.565

      De vuile kant is waar de Max-fans troep op de baan gooien......

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 00:41
  • Supa

    Posts: 2.625

    McLaren zal slim zijn en Norris via een undercut voorbij laten

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 23:12
    • CliMax

      Posts: 270

      Ik ben gestopt met lezen na de eerste 4 woorden ... :D

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 23:40
  • Larry Perkins

    Posts: 61.772

    Voor de Brit kan het dus alles of niets worden aankomende race in Qatar.

    Wat is dat nou weer voor gel*l, voor Norris kan het alles of nog onbeslist worden...

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 00:14
  • mario

    Posts: 14.565

    Gewoon die titel binnen halen Lando!!!! Laten zien dat je de beste bent dit jaar en dat je Max op waarde hebt verslagen!!! 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 00:38
QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
