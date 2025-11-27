Yuki Tsunoda verbaasde de internationale pers nadat hij was aangekomen op het circuit van Qatar. De teamgenoot van Max Verstappen kende wederom een moeizaam weekend dit Formule 1-seizoen, maar zo ziet hij dat zelf helemaal niet. Sterker nog, volgens de Japanner was het een van zijn beste prestaties sinds zijn komst bij Red Bull Racing.

De Grand Prix van Las Vegas afgelopen week, verliep voor Tsunoda wederom moeizaam. De Japanner pakte nog een derde plaats in de eerste vrije training, maar vervolgens verliep het bergafwaarts. Tsunoda sneuvelde wederom in Q1 met een negentiende plaats en scoorde de dag daarop geen punten. Het contrast tussen racewinnaar Verstappen en zijn worstelende teamgenoot, was dan ook groot.

Tsunoda baart opzien met uitspraak

Na afloop in Las Vegas, verdedigde Laurent Mekies Tsunoda. Volgens de teambaas van Red Bull Racing had het team fouten gemaakt, waardoor de 25-jarige sneuvelde in Q1. In Qatar hoopt Tsunoda het in ieder geval stukken beter te doen. "Hopelijk kan ik een schoon weekend hebben. Dat was de afgelopen vier of vijf races een hele uitdaging", zo vertelde Tsunoda tegenover de internationale pers in Qatar.

"Het positieve is dat afgelopen weekend waarschijnlijk een van de beste prestaties was, totdat alles misging in de kwalificatie. Dus houd het vertrouwen en ga ervoor, dat is het", voegde de Japanner daaraan toe.

Tsunoda's toekomst nog altijd onzeker

De toekomst van Tsunoda bij Red Bull staat nog altijd op losse schroeven. De voormalig VCARB-coureur - die dit seizoen Liam Lawson na twee races verving - scoorde heel sporadisch punten, maar is geen enkele keer in de buurt gekomen van de snelheid van Verstappen. De kans is groot dat Isack Hadjar de stuntelende Japanner gaat vervangen in 2026.

Daarover heeft Red Bull nog altijd geen duidelijkheid gegeven. Naar verluidt gaat Red Bull na de race in Qatar duidelijkheid geven over de line-up van het topteam en dat van VCARB.