Tsunoda verbaast: "Las Vegas was een van mijn beste prestaties"

Yuki Tsunoda verbaasde de internationale pers nadat hij was aangekomen op het circuit van Qatar. De teamgenoot van Max Verstappen kende wederom een moeizaam weekend dit Formule 1-seizoen, maar zo ziet hij dat zelf helemaal niet. Sterker nog, volgens de Japanner was het een van zijn beste prestaties sinds zijn komst bij Red Bull Racing

De Grand Prix van Las Vegas afgelopen week, verliep voor Tsunoda wederom moeizaam. De Japanner pakte nog een derde plaats in de eerste vrije training, maar vervolgens verliep het bergafwaarts. Tsunoda sneuvelde wederom in Q1 met een negentiende plaats en scoorde de dag daarop geen punten. Het contrast tussen racewinnaar Verstappen en zijn worstelende teamgenoot, was dan ook groot. 

Na afloop in Las Vegas, verdedigde Laurent Mekies Tsunoda. Volgens de teambaas van Red Bull Racing had het team fouten gemaakt, waardoor de 25-jarige sneuvelde in Q1. In Qatar hoopt Tsunoda het in ieder geval stukken beter te doen. "Hopelijk kan ik een schoon weekend hebben. Dat was de afgelopen vier of vijf races een hele uitdaging", zo vertelde Tsunoda tegenover de internationale pers in Qatar. 

"Het positieve is dat afgelopen weekend waarschijnlijk een van de beste prestaties was, totdat alles misging in de kwalificatie. Dus houd het vertrouwen en ga ervoor, dat is het", voegde de Japanner daaraan toe. 

Tsunoda's toekomst nog altijd onzeker 

De toekomst van Tsunoda bij Red Bull staat nog altijd op losse schroeven. De voormalig VCARB-coureur - die dit seizoen Liam Lawson na twee races verving - scoorde heel sporadisch punten, maar is geen enkele keer in de buurt gekomen van de snelheid van Verstappen. De kans is groot dat Isack Hadjar de stuntelende Japanner gaat vervangen in 2026. 

Daarover heeft Red Bull nog altijd geen duidelijkheid gegeven. Naar verluidt gaat Red Bull na de race in Qatar duidelijkheid geven over de line-up van het topteam en dat van VCARB. 

StevenQ

Posts: 9.861

Dat is precies het probleem Yuki, je kan niet beter

  • 1
  • 27 nov 2025 - 20:50
Reacties (6)

  • StevenQ

    Posts: 9.861

    Dat is precies het probleem Yuki, je kan niet beter

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 20:50
  • Pietje Bell

    Posts: 32.080

    Hadjar wordt aan de tand gevoeld over het stoeltje naast Max:

    https://www.instagram(.)com/p/DRkiWwMl7YM/

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 20:51
  • worstenbroodje

    Posts: 11

    Als Hadjar in die stoel gezet wordt, wordt dat een even harde afgang als die van Tsunoda.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 20:53
  • Knalpijp

    Posts: 2.232

    Nou we hebben je niet gezien Yuki, hij stond weer achter de pitboard.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 21:12
  • Knalpijp

    Posts: 2.232

    Waarom niet wisselen voor de laatste twee races.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 21:15

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
