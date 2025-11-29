Ferrari schakelde dit jaar al verrassend vroeg over naar 2026, en dat had alles te maken met de dominante seizoensstart van McLaren. Teambaas Frédéric Vasseur erkent nu dat de Scuderia al na een paar races moest concluderen dat er in 2025 weinig meer te winnen viel.

'McLaren was veel te sterk'

Volgens Vasseur werd na vier à vijf Grands Prix duidelijk dat McLaren op een niveau reed waar Ferrari simpelweg geen antwoord op had. De dubbele diskwalificatie in China hielp daarbij niet: die tik kostte niet alleen punten, maar ook vertrouwen. “We begonnen slecht, dat moge duidelijk zijn. Die diskwalificatie in China heeft ons gigantisch veel gekost ten opzichte van de concurrentie”, vertelde de Fransman tegenover de internationale media. “En McLaren was zó sterk in de openingsraces dat we snel inzagen dat 2025 een heel lastig jaar zou worden.”

Daarom besloot Ferrari al eind april om de aerodynamische ontwikkeling van de SF-25 volledig stop te zetten en alle pijlen te richten op 2026. Vasseur geeft toe dat hij de mentale impact daarvan heeft onderschat. “Als je nog achttien of twintig races te gaan hebt en er geen aero-updates meer komen, is dat zwaar voor het team. Dat moet je managen.”

Kleine Ferrari-updates werkten niet

Helemaal stil stond Ferrari niet: op mechanisch en operationeel vlak bleef de ploeg wel doorontwikkelen, al veranderde dat weinig aan de sportieve realiteit. Het resultaat: een seizoen waarin Ferrari voorlopig nog altijd zonder Grand Prix-zege staat — en Lewis Hamilton nog steeds wacht op zijn eerste Ferrari-podium, ondanks zijn overwinning in de sprintrace in China.

Vasseur benadrukt dat de coureurs volledig achter de beslissing stonden. “Het was een teambeslissing. De rijders waren er nauw bij betrokken en zijn volledig toegewijd aan het 2026-project.” Volgens de teambaas was het simpelweg onrealistisch om McLaren nog te achterhalen. “Met hun tempo en het puntenverschil dat ze al zo vroeg hadden opgebouwd, moest je pragmatisch zijn. Je kijkt naar de tijd die je hebt in de windtunnel en dan is de keuze snel gemaakt: focussen op 2026.”

Dat Ferrari de rest van het seizoen vooral op karakter en detailverbeteringen moest teren, is volgens Vasseur geen schande. “Ik vind dat we ons goed staande hebben gehouden in moeilijke weekenden. Volgend jaar zullen we zien of deze keuze de juiste was.”