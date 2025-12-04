user icon
Exclusief: Kunnen Hamilton en Ferrari het tij nog keren?

<b> Exclusief: </b> Kunnen Hamilton en Ferrari het tij nog keren?

Lewis Hamilton en Ferrari zijn nog geen gelukkig huwelijk. De zevenvoudig wereldkampioen werd begin dit seizoen als een verlosser ontvangen, maar de Brit beleeft tot dusver een verschrikkelijk seizoen. Oud Formule 1-coureur Jan Lammers heeft maar te doen met de 40-jarige. 

Voor Hamilton is 2025 ongetwijfeld een van zijn slechtste seizoenen. De voormalig wereldkampioen van McLaren en Mercedes verving begin dit jaar Carlos Sainz en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen maar de realiteit is dat hij nog geen enkele keer op het podium heeft gestaan, Leclerc een straatlengte voorstaat in het WK en een sprintoverwinning in China eigenlijk het enige hoogtepunt is. 

Volgens Lammers staat de druk vol op de ketel bij Hamilton en Ferrari. “Ik denk dat in Italië het hele land meeleeft”, zo laat de Nederlander weten in gesprek met GPToday.net. “Alleen is het wel zo dat dat heel veel druk legt op Ferrari zelf. Daarom loopt het denk ik best moeizaam daar.” 

“Voor Hamilton zijn er alleen geen excuses. Leclerc zat daar al in een positie dat hij heeft leren werken met het het team en de mensen. En dan komt een Hamilton er later bij en moet hij zich meten in een moeilijke positie en een moeilijke auto. Maar aan de andere kant, als je het hebt laten zien dat je dat kan, dan moet je het ook maar laten zien”, voegde Lammers daar met een kritische noot aan toe. 

Lammers zet daarbij zijn vraagtekens erbij of Hamilton nog wel gemotiveerd genoeg is om voor een achtste wereldtitel te gaan. Volgens de 69-jarige zit daar een essentieel verschil in tussen Leclerc en de man uit Stevenage. 

“Hamilton heeft al zeven wereldtitels en Leclerc moet zijn eerste nog maar zien te halen. Leclerc heeft nog heel veel jaren voor zich en Hamilton zit nu bijna gevangen. Met deze score kan je namelijk niet stoppen. Hij zou nog wel gemotiveerd zijn, maar het is te wisselvallig geweest.” 

Op dit moment speelt er veel bij Ferrari op de achtergrond. President John Elkann liet zich onlangs kritisch uit over de coureurs en ook de positie van teambaas Frédéric Vasseur is de afgelopen maanden veelbesproken. Volgens Lammers helpt die onrust niet mee. 

“Er is natuurlijk veel meer aan de hand bij Ferrari. Het presteren van Hamilton is meer het gevolg dan de oorzaak van alles wat er aan de hand is. Als je ziet dat ze daar een Carlos Sainz laten gaan en je beslist voor Hamilton… het is een merkwaardige situatie. Er speelt denk ik wel het een en ander.” 

Ondanks de speculaties over de positie van Vasseur, besloot Ferrari om de Fransman langer vast te leggen. De voormalig teambaas van Sauber tekende met drie seizoenen bij, waardoor een mogelijke komst van Christian Horner - waar veel over werd gesproken - voorlopig lijkt uitgesloten. 

Desondanks vindt Lammers het jammer om Hamilton zo te zien. Volgens hem blijft de Brit nog altijd een grootheid in de sport. “Het doet wel wat afbreuk, alleen niet op de lange termijn. Op korte termijn zullen mensen denken dat hij niet bijzonder is. Maar zo wil je hem natuurlijk niet zien. Het is aan hem op het nog op de rit te krijgen.” 

Hamilton heeft nog één race om een Ferrari-podium in 2024 veilig te stellen. De Engelsman rijdt aankomend weekend namelijk de laatste Grand Prix van het seizoen, in Abu Dhabi.

Kubica

Posts: 5.668

Hamilton is zijn eigen marketing tool. Het ging goed zolang hij een retesnelle wagen onder zijn kont had. Zeker de laatste jaren is hij harder bezig met in de spotlights proberen te staan buiten de F1 wereld dan erbinnen. Presenteert zichzelf als een mode pop. Simulatorwerk is hem totaal vreemd.

  • 1
  • 4 dec 2025 - 09:45
  • schwantz34

    Posts: 41.510

    NO!

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 08:20
  • Golf-GTI

    Posts: 1.622

    De laatste race….

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 08:22
  • shakedown

    Posts: 1.524

    Nee, dat kan hij niet. Simpelweg omdat Hamilton een marketing tool is voor Ferrari. En niet een belangrijke schakel in een groep mensen die Ferrari stuurt, beweegt en leid.

    Hamilton was voor Wolff en Mercedes van onschatbare waarde. In de achtergrond waren er nog een paar zeer sterke en belangrijke figuren die samen Mercedes tot grote hoogte stuwden. Het was echt een soort (wolff)pack. Ze hadden maar 1 doel en dat was winnen. In elke divisie was er 1 baas. Bij de motoren, bij de ontwerp afdeling en bij de rijders wat er gewoon 1 duidelijke baas. Er was 1 overduidelijke leider als teambaas. En dat werkte bizar goed.

    Bij Ferrari is dat er niet. Er is geen sterkte team baas die uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft. Ja ergens in een management kamer bepaald er iemand, maar in het team niet. Er zijn teveel baasjes, mannetjes en ego's.
    Daarnaast word Hamilton niet in zijn kracht gezet door hem als coureur te benaderen. Hij wordt benaderd als marketing tool. En dat is hij niet. Hij is een coureur die door prestaties een kracht wordt. Niet door zijn spraak, karakter of uitstraling.

    Het is echt zonde dat hij dit nu moet doorstaan. Hoewel ik geen fan van Hamilton ben, het is en blijft een bijzondere rijder. En als hij op deze manier, kleurloos afscheid gaat nemen en de F1 na dit of volgend jaar gaat verlaten is dat dood en dood zonde.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 09:06
    • Kubica

      Posts: 5.668

      Hamilton is zijn eigen marketing tool. Het ging goed zolang hij een retesnelle wagen onder zijn kont had. Zeker de laatste jaren is hij harder bezig met in de spotlights proberen te staan buiten de F1 wereld dan erbinnen. Presenteert zichzelf als een mode pop. Simulatorwerk is hem totaal vreemd.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 09:45
  • OrangeArrows

    Posts: 3.316

    Heb meer het idee dat hij helemaal niet op zijn plek zit bij Ferrari.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 09:07
    • F1jos

      Posts: 4.888

      De allergrootste miskoop van Ferrari ooit.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 09:46

