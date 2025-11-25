Na de Grand Prix van Las Vegas zat Lewis Hamilton er helemaal doorheen. De Brit die niet verder kwam dan een tiende plaats - maar als achtste werd afgevlagd door de dubbele diskwalificatie van McLaren - leek na afloop helemaal in zak en as te zijn. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur probeerde Hamilton nog enigszins op te poetsen.

Het debuutjaar van Hamilton bij Ferrari is inderdaad een harde dobber. De zevenvoudig wereldkampioen staat zesde in de WK-stand, heeft nog geen enkel podium kunnen bijschrijven en ziet teamgenoot Charles Leclerc inmiddels 74 punten voor hem staan. Extra pijnlijk: donderdag oogde Hamilton nog optimistisch. In de vrije trainingen liet hij sterke snelheid zien, maar die lijn werd door de kwalificatie in één klap doorbroken.

Vasseur verdedigt Hamilton

Toch wil teambaas Frédéric Vasseur de malaise niet dramatiseren. Hij gaf zijn reactie nog voordat McLarens diskwalificaties Hamilton naar P8 en Leclerc naar P4 zouden brengen. Volgens hem is de situatie minder somber dan Hamilton het schetste. “Ik snap zijn reactie direct na de race wel, maar we moeten even ademhalen, intern praten en ons focussen op de laatste twee races – daar kunnen we gewoon weer terugslaan,” aldus Vasseur tegen onder meer Motorsport.com. “Vergeet ook niet dat Lewis er op vrijdag prima bijzat. De snelheid was aanwezig. Alleen ja, vanaf de laatste rij starten – feitelijk P19 door Tsunoda’s start uit de pitlane – is natuurlijk geen basis voor een topresultaat.”

'Hamilton zat er emotioneel doorheen'

De Fransman denkt bovendien dat Hamiltons opmerkingen vooral voortkwamen uit het moment van emotie, mede door de strak georganiseerde mediaplicht. “Vijf minuten na de finish het vakje in gestuurd worden na zo’n zware race… dat is echt pittig,” zegt hij. “Ik begrijp volledig dat de adrenaline dan nog hoog zit en dat je, in zo’n weekend, soms wat harde woorden kiest. Dat hoort er ook bij. En eerlijk: ik heb liever dat een coureur openhartig vertelt dat hij gefrustreerd is wanneer wij als team niet perfect geleverd hebben of de auto niet goed genoeg was, dan dat iemand daar staat te zeggen dat alles fantastisch is.”

Volgens Vasseur is het belangrijker wat er achter gesloten deuren gebeurt. “Je kunt ze echt niets kwalijk nemen. Het is heel menselijk om op de radio of net na een sessie nog wat emotioneel te reageren. Waar het écht om draait, is niet wat ze in die tv-pen zeggen, maar wat ze op maandagochtend doen in de fabriek. Dat is het moment waarop je laat zien hoe je het team vooruithelpt – véél belangrijker dan een snel interview na de finish.”