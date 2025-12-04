user icon
icon

Verstappen de nieuwe Schumacher bij Ferrari? "Hamilton biedt opening"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen de nieuwe Schumacher bij Ferrari? "Hamilton biedt opening"

Ferrari zit momenteel in zak en as in de Formule 1. De auto loopt voor geen meter, Charles Leclerc zit continu te klagen en Lewis Hamilton wist nog niet eens een podium te halen in zijn eerste jaar bij de Scuderia. Voormalig F1-coureur weet wel een oplossing voor het zinkende schip in Maranello: Max Verstappen

Momenteel pakken de donkere wolken zich samen boven het hoofdkwartier van Ferrari in Italië. De Scuderia begon hoopvol aan het seizoen nadat het 2024 ijzersterk was geëindigd. Maar in 2025 zakte de Italiaanse renstal steeds verder weg. Inmiddels staat het team van Frédéric Vasseur op een vierde plaats bij de constructeurs achter McLaren, Mercedes en Red Bull Racing

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov

Albers ziet Ferrari worstelen

Ook Albers ziet dat het een zooitje is bij Ferrari. Volgens de voormalig F1-coureur is de Scuderia geen schim meer van vorig jaar. “Die hele situatie bij Ferrari, dat gaat toch niet meer goed komen? Dit gaat echt de verkeerde richting op”, zo vertelde hij in de F1-podcast van de Telegraaf

Daarbij denkt Albers dat het op bestuurlijk niveau ook niet klopt bij Ferrari. “Ik ben enthousiast over Fred Vasseur. Ik heb helemaal geen probleem met hem, alleen vond ik dat ze Mattia Binotto weg deden echt een drama.” 

Verstappen geopperd door Albers bij Ferrari

Maar volgens Albers is er licht aan het einde van de tunnel voor Ferrari. Met een worstelende Hamilton, hoopt de Nederlander stiekem dat Verstappen zijn opwachting gaat maken in het beruchte rood. “Hou je even vast, met de situatie nu met Hamilton, denk ik niet dat het lang gaat duren als het zo doorgaat. Dit is de eerste keer dat ik iets geks ga zeggen, maar dit is de opening voor Verstappen om naar Ferrari te komen.” 

“Ik denk dat dit de enige redding kan zijn voor Ferrari, om uit de slop te komen. Een coureur van het niveau van Verstappen, trekt qua engineers en designers meer aan. Ze willen namelijk allemaal wereldkampioen worden. “En ik denk dat dit de enige mogelijkheid is voor Ferrari om niet alleen de beste coureur te halen, maar ook om meer Engelsen naar Italië te krijgen.” 

Is Verstappen de nieuwe Schumacher?

Verstappen kan dus - volgens Albers - doen wat Michael Schumacher gedaan heeft bij Ferrari. De Duitser trok daar, samen met Ross Brawn en Jean Todt, een hoop mensen van buitenaf richting het topteam, waarna zij maar liefst vijf wereldtitels wisten te winnen. 

Albers denkt dat geld geen rol hoeft te spelen, mocht Verstappen arriveren in Maranello. Daarnaast denkt de analist dat racen voor Ferrari, een droom voor iedere Formule 1-coureur is. “Voor Verstappen is en blijft het natuurlijk iets gigantisch als je voor het mooiste en grootste merk kan gaan rijden. Hoe stoer kan dat zijn?”. 

Spannenburg

Posts: 137

Maar Hamilton was toch al de nieuwe Schumacher?

  • 9
  • 4 dec 2025 - 07:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Ferrari

Reacties (17)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 492

    Moet ie niet doen…

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 07:40
    • iOosterbaan

      Posts: 2.073

      nah hij moet het doen, als hij GP mee kan nemen, Hannah mee kan nemen en er ook in de leiding echt wat kan veranderen....als hij die voorwaarden op tafel kan leggen en Ferrari gaat daarmee akkoord. Dan is het iets om te overwegen, zelf in z'n eentje naar Ferrari...eens, DAT moet hij niet doen.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 09:47
  • Knalpijp

    Posts: 2.248

    Ja doen

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 07:48
  • Spannenburg

    Posts: 137

    Maar Hamilton was toch al de nieuwe Schumacher?

    • + 9
    • 4 dec 2025 - 07:52
    • Rimmer

      Posts: 13.072

      Nee Lewis is de Black nicht ehhhh Black Knight.

      • + 4
      • 4 dec 2025 - 08:32
    • erik1

      Posts: 379

      Dan komt Max er niet in. NONE SHALL PASS.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 09:02
    • Joeppp

      Posts: 8.139

      Nee, Hamilton is de nieuwe Alonso,Vette en Prost. Allemaal binnengehaald als de nieuwe kampioen maar niet gered.

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 09:07
    • arone

      Posts: 1.159

      @erk1: What is the air-speed velocity of an unladen swallow?

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 09:38
  • 919

    Posts: 3.881

    Verstappen de nieuwe Hamilton bij Ferrari? "Albers biedt opening"

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 08:14
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.183

    Ik hoop het.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 08:25
  • schwantz34

    Posts: 41.510

    Red cars don't matter! ;)

    • + 3
    • 4 dec 2025 - 08:34
  • nutstree

    Posts: 615

    Voor mij zelf heeft Ferrari enorm ingeboet op glans. Hoop zelf niet dat Verstappen dit doet

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 08:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.951

    Doen.
    Kunnen we gelijk ff kijken wat Max naast 'n toprijder doet....en of hij Charles ook zo makkelijk kan vernederen.
    Yep, ik zeg doen!

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 08:58
  • Distortion

    Posts: 1.529

    Ik zie het niet gebeuren, ik denk dat Max volgend jaar eens gaat kijken hoe de auto van Red Bull het doet en of ie het leuk vind om met het nieuwe concept te racen. Als het allemaal wat tegen valt zie ik hem eerder naar het WEC oid vertrekken dan dat ie naar Ferrari gaat.

    Ferrari is een slangenkuil waar je met de huidige leiding niks voor elkaar gaat krijgen. Zelfs Max niet

    • + 3
    • 4 dec 2025 - 09:02
  • schwantz34

    Posts: 41.510

    Ferrari en Max passen totaal niet bij elkannder, als je daar als coureur kritiek uit op de gang van zaken is het Italiaanse kot direct te klein!

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 09:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.225

      Precies.
      Max is super perfectisch en verwacht dat ook van zijn team.

      Ferrari ❌

      Max wil in een WK winnende auto tijden.

      Ferrari ❌

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 09:56

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar