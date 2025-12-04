Ferrari zit momenteel in zak en as in de Formule 1. De auto loopt voor geen meter, Charles Leclerc zit continu te klagen en Lewis Hamilton wist nog niet eens een podium te halen in zijn eerste jaar bij de Scuderia. Voormalig F1-coureur weet wel een oplossing voor het zinkende schip in Maranello: Max Verstappen.

Momenteel pakken de donkere wolken zich samen boven het hoofdkwartier van Ferrari in Italië. De Scuderia begon hoopvol aan het seizoen nadat het 2024 ijzersterk was geëindigd. Maar in 2025 zakte de Italiaanse renstal steeds verder weg. Inmiddels staat het team van Frédéric Vasseur op een vierde plaats bij de constructeurs achter McLaren, Mercedes en Red Bull Racing.

Albers ziet Ferrari worstelen

Ook Albers ziet dat het een zooitje is bij Ferrari. Volgens de voormalig F1-coureur is de Scuderia geen schim meer van vorig jaar. “Die hele situatie bij Ferrari, dat gaat toch niet meer goed komen? Dit gaat echt de verkeerde richting op”, zo vertelde hij in de F1-podcast van de Telegraaf.

Daarbij denkt Albers dat het op bestuurlijk niveau ook niet klopt bij Ferrari. “Ik ben enthousiast over Fred Vasseur. Ik heb helemaal geen probleem met hem, alleen vond ik dat ze Mattia Binotto weg deden echt een drama.”

Verstappen geopperd door Albers bij Ferrari

Maar volgens Albers is er licht aan het einde van de tunnel voor Ferrari. Met een worstelende Hamilton, hoopt de Nederlander stiekem dat Verstappen zijn opwachting gaat maken in het beruchte rood. “Hou je even vast, met de situatie nu met Hamilton, denk ik niet dat het lang gaat duren als het zo doorgaat. Dit is de eerste keer dat ik iets geks ga zeggen, maar dit is de opening voor Verstappen om naar Ferrari te komen.”

“Ik denk dat dit de enige redding kan zijn voor Ferrari, om uit de slop te komen. Een coureur van het niveau van Verstappen, trekt qua engineers en designers meer aan. Ze willen namelijk allemaal wereldkampioen worden. “En ik denk dat dit de enige mogelijkheid is voor Ferrari om niet alleen de beste coureur te halen, maar ook om meer Engelsen naar Italië te krijgen.”

Is Verstappen de nieuwe Schumacher?

Verstappen kan dus - volgens Albers - doen wat Michael Schumacher gedaan heeft bij Ferrari. De Duitser trok daar, samen met Ross Brawn en Jean Todt, een hoop mensen van buitenaf richting het topteam, waarna zij maar liefst vijf wereldtitels wisten te winnen.

Albers denkt dat geld geen rol hoeft te spelen, mocht Verstappen arriveren in Maranello. Daarnaast denkt de analist dat racen voor Ferrari, een droom voor iedere Formule 1-coureur is. “Voor Verstappen is en blijft het natuurlijk iets gigantisch als je voor het mooiste en grootste merk kan gaan rijden. Hoe stoer kan dat zijn?”.