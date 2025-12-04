Isack Hadjar kreeg deze week hoogstwaarschijnlijk een van de beste berichten uit zijn leven te horen. De Fransman, momenteel actief bij de Racing Bulls, gaat in 2026 promoveren naar het grote Red Bull Racing. Geweldig nieuws voor Hadjar, die het tegelijkertijd moet opnemen tegen Max Verstappen.

Hadjar is beloond voor het ijzersterke seizoen dat hij beleefde bij het zusterteam van Red Bull. De 21-jarige kende een desastreuze start in Australië - crashte in de formatieronde - maar herstelde zich daarna geweldig. Met tientallen punten en een podiumplek in Zandvoort, neemt Hadjar na één Formule 1-seizoen al afscheid bij VCARB.

Is Hadjar klaar voor het grote werk?

Tegenover de internationale pers, werd Hadjar geconfronteerd met een onvermijdelijke vraag: Hoe gaat hij het opnemen tegen het bewind van Verstappen? De Fransman zelf gaf aan dat hij het in heel veel verschillende auto's al heeft laten zien. "We krijgen de auto die we hebben", aldus Hadjar op de persconferentie. "Het team gaat deze auto bouwen. Ik moet me aanpassen aan die auto, en Max zal dezelfde taak moeten uitvoeren. En als de auto een bepaalde kant opgaat, ben ik er in ieder geval bij om de verandering te voelen. En idealiter draag ik bij aan die verandering."

"Dus, weet je, dat zou het ideale scenario zijn. En, weet je, ik heb het nooit elk jaar opnieuw gedaan. Ik heb altijd in verschillende auto's gereden, dus ik weet niet hoe het is om twee keer hetzelfde te doen, dezelfde taak. Dus ik denk dat ik me behoorlijk goed kan aanpassen, dus ik heb er eigenlijk vertrouwen in", voegde Hadjar daaraan toe.

Wat hebben Verstappen en Hadjar gemeen?

Daaraan toevoegend gaf Hadjar aan dat hij en Verstappen ook dingen gemeen hebben. Volgens de voormalig Red Bull-junior doen zij er allebei alles aan om te winnen. "Ik bedoel, als dat de line-up voor volgend jaar is, dan denk ik dat ze die hebben gekozen omdat het logisch is. En natuurlijk, omdat het een nieuw reglement is, is de timing gewoon ideaal voor mij."

"En dan, wat betreft stijlen, denk ik dat Max natuurlijk heel uniek is – hij heeft een heel unieke stijl – en ik zou zeggen dat ik dat zelf ook doe. Dus ik probeer niet per se te kopiëren wat hij doet. Maar qua mentaliteit hebben we een aantal dingen gemeen", concludeerde Hadjar uiteindelijk.