user icon
icon

Hadjar klaar voor Verstappen: "Max en ik delen die mentaliteit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar klaar voor Verstappen: "Max en ik delen die mentaliteit"

Isack Hadjar kreeg deze week hoogstwaarschijnlijk een van de beste berichten uit zijn leven te horen. De Fransman, momenteel actief bij de Racing Bulls, gaat in 2026 promoveren naar het grote Red Bull Racing. Geweldig nieuws voor Hadjar, die het tegelijkertijd moet opnemen tegen Max Verstappen

Hadjar is beloond voor het ijzersterke seizoen dat hij beleefde bij het zusterteam van Red Bull. De 21-jarige kende een desastreuze start in Australië - crashte in de formatieronde - maar herstelde zich daarna geweldig. Met tientallen punten en een podiumplek in Zandvoort, neemt Hadjar na één Formule 1-seizoen al afscheid bij VCARB.

Meer over Isack Hadjar 'Red Bull hakt knoop door: Hadjar nieuwe teamgenoot Verstappen'

'Red Bull hakt knoop door: Hadjar nieuwe teamgenoot Verstappen'

1 dec
 Hoge pief klapt uit de school: ‘Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend’

Hoge pief klapt uit de school: ‘Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend’

28 nov

Is Hadjar klaar voor het grote werk? 

Tegenover de internationale pers, werd Hadjar geconfronteerd met een onvermijdelijke vraag: Hoe gaat hij het opnemen tegen het bewind van Verstappen? De Fransman zelf gaf aan dat hij het in heel veel verschillende auto's al heeft laten zien. "We krijgen de auto die we hebben", aldus Hadjar op de persconferentie. "Het team gaat deze auto bouwen. Ik moet me aanpassen aan die auto, en Max zal dezelfde taak moeten uitvoeren. En als de auto een bepaalde kant opgaat, ben ik er in ieder geval bij om de verandering te voelen. En idealiter draag ik bij aan die verandering." 

"Dus, weet je, dat zou het ideale scenario zijn. En, weet je, ik heb het nooit elk jaar opnieuw gedaan. Ik heb altijd in verschillende auto's gereden, dus ik weet niet hoe het is om twee keer hetzelfde te doen, dezelfde taak. Dus ik denk dat ik me behoorlijk goed kan aanpassen, dus ik heb er eigenlijk vertrouwen in", voegde Hadjar daaraan toe. 

Wat hebben Verstappen en Hadjar gemeen?

Daaraan toevoegend gaf Hadjar aan dat hij en Verstappen ook dingen gemeen hebben. Volgens de voormalig Red Bull-junior doen zij er allebei alles aan om te winnen. "Ik bedoel, als dat de line-up voor volgend jaar is, dan denk ik dat ze die hebben gekozen omdat het logisch is. En natuurlijk, omdat het een nieuw reglement is, is de timing gewoon ideaal voor mij." 

"En dan, wat betreft stijlen, denk ik dat Max natuurlijk heel uniek is – hij heeft een heel unieke stijl – en ik zou zeggen dat ik dat zelf ook doe. Dus ik probeer niet per se te kopiëren wat hij doet. Maar qua mentaliteit hebben we een aantal dingen gemeen", concludeerde Hadjar uiteindelijk. 

Larry Perkins

Posts: 61.886

Hadjar moet veel minder over Verstappen praten en vergelijkingen maken, maar op zijn eigen presteren bij RBR, zie het nu alweer fout gaan...

  • 1
  • 4 dec 2025 - 23:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.187

    We gaan het zien, Max gaat zijn 11e seizoen in bij RBR die heeft zich goed gevestigd daar moet je als Hadar je eigen maar tussen zien te nestelen...

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 21:49
    • Golf-GTI

      Posts: 1.624

      Dat moet je sowieso, en vooral zijn kop niet gek maken

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 22:44
    • elflitso

      Posts: 1.632

      Het moment voor Hadjar is zeker goed, dat heb ik al eerder geschreven. Maar.....naast zo'n super talent als Max en ondanks dat de tellers op nul gaan, zal het toch een zware kluif voor hem worden ben ik bang.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 23:19
    • Larry Perkins

      Posts: 61.888

      Het moment is m.i. een jaar te vroeg @elflitso maar RBR heeft geen alternatief en wou ook ruimte maken voor de entree van (onbewezen) multi-talent Lindblad...

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 23:23
    • snailer

      Posts: 30.901

      Hadjar is n al alleen met Verstappen bezig. Hopelijk ziet hij in de loop van de winter in dat hij zich voorlopig op zichzelf moet richten.

      Is overigens een zeer fout moment om in te stappen. De 2026 auto staat al in de stijgers. En hij heeft er niets van mee gekregen.
      Ideaal was geweest als hij een maand of 3 geleden was ingestapt. Niet nu. Dan had hij nog mee kunnen doen bij de design fase

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 00:00
  • Larry Perkins

    Posts: 61.888

    Hadjar moet veel minder over Verstappen praten en vergelijkingen maken, maar op zijn eigen presteren bij RBR, zie het nu alweer fout gaan...

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 23:20
    • elflitso

      Posts: 1.632

      Juist dat bedoelde ik. Zo begonnen al die anderen ook. Met grote woorden maken zij het zichzelf alleen maar moeilijk. Dom

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 23:26
    • koppie toe

      Posts: 4.935

      Voordat ze instappen zeggen ze allemaal hetzelfde over hun vergelijk met Max.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 23:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar