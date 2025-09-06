Jonathan Wheatley koestert nog altijd warme gevoelens aan zijn samenwerking met Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Brit – die sinds dit jaar teambaas is bij Sauber – sprak uitgebreid over de periode met de Nederlandse wereldkampioen Formule 1. Daarbij liet Wheatley ook doorschemeren dat hij een samenwerking met Verstappen bij Audi zeker zou zien zitten.

Sauber wordt volgend jaar officieel omgedoopt tot Audi. Het team van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zal vanaf 2026 onder een nieuwe vlag actief zijn en hoopt zich dan te kunnen meten met de top van de Formule 1.

Verstappen een optie voor Audi?

Gevraagd naar de mogelijkheid om opnieuw met Verstappen samen te werken bij Audi, reageerde Wheatley openhartig. “Of ik ervan droom ooit weer met Max samen te werken? Nou, als ik hier als teambaas zou zeggen dat ik niet de beste coureur in de Formule 1 in mijn stal wil hebben, dan zou ik niet de juiste persoon zijn voor deze functie”, aldus de Brit tegenover De Telegraaf.

Wheatley gecharmeerd van Jos én Max

Wheatley benadrukte ook de goede relatie met de familie Verstappen. “Ik ken Jos al sinds 1993, we gaan ver terug. We hebben nog steeds een sterke band, dus we trekken al ruim dertig jaar met elkaar op. Jos kwam in juli, tijdens Silverstone, speciaal naar me toe in de pitstraat om me te feliciteren met de derde plek van Nico Hülkenberg. Terwijl zijn zoon net een lastige race achter de rug had. Dat is voor mij het toonbeeld van kameraadschap en laat de menselijke kant van deze sport zien.”

Toch is niet iedereen gecharmeerd van Verstappen. De Nederlander kreeg – vooral in 2021 en 2024 – de nodige kritiek in de Britse pers. Onterecht, zo vindt Wheatley. “Weet je, zulke dingen werden ook gezegd over Michael Schumacher. Om hem als slechterik neer te zetten. Maar Max en Jos zijn misschien wel de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen. Ze zijn enorm gepassioneerd en ja, Jos is emotioneel betrokken bij wat Max doet. Maar waarom zou je denken iets te kunnen bereiken als je er niet met volle overgave in stapt? In het heetst van de strijd wordt er weleens iets geroepen, maar vaak wordt slechts één kant van het verhaal belicht. Ik ken ze heel anders.”