user icon
icon

Wheatley en Verstappen bij Audi? "Als ik niet de beste coureur zou willen..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wheatley en Verstappen bij Audi? "Als ik niet de beste coureur zou willen..."
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 10:09
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Jonathan Wheatley koestert nog altijd warme gevoelens aan zijn samenwerking met Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Brit – die sinds dit jaar teambaas is bij Sauber – sprak uitgebreid over de periode met de Nederlandse wereldkampioen Formule 1. Daarbij liet Wheatley ook doorschemeren dat hij een samenwerking met Verstappen bij Audi zeker zou zien zitten.

Sauber wordt volgend jaar officieel omgedoopt tot Audi. Het team van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zal vanaf 2026 onder een nieuwe vlag actief zijn en hoopt zich dan te kunnen meten met de top van de Formule 1.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Verstappen een optie voor Audi?

Gevraagd naar de mogelijkheid om opnieuw met Verstappen samen te werken bij Audi, reageerde Wheatley openhartig. “Of ik ervan droom ooit weer met Max samen te werken? Nou, als ik hier als teambaas zou zeggen dat ik niet de beste coureur in de Formule 1 in mijn stal wil hebben, dan zou ik niet de juiste persoon zijn voor deze functie”, aldus de Brit tegenover De Telegraaf.

Wheatley gecharmeerd van Jos én Max 

Wheatley benadrukte ook de goede relatie met de familie Verstappen. “Ik ken Jos al sinds 1993, we gaan ver terug. We hebben nog steeds een sterke band, dus we trekken al ruim dertig jaar met elkaar op. Jos kwam in juli, tijdens Silverstone, speciaal naar me toe in de pitstraat om me te feliciteren met de derde plek van Nico Hülkenberg. Terwijl zijn zoon net een lastige race achter de rug had. Dat is voor mij het toonbeeld van kameraadschap en laat de menselijke kant van deze sport zien.”

Toch is niet iedereen gecharmeerd van Verstappen. De Nederlander kreeg – vooral in 2021 en 2024 – de nodige kritiek in de Britse pers. Onterecht, zo vindt Wheatley. “Weet je, zulke dingen werden ook gezegd over Michael Schumacher. Om hem als slechterik neer te zetten. Maar Max en Jos zijn misschien wel de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen. Ze zijn enorm gepassioneerd en ja, Jos is emotioneel betrokken bij wat Max doet. Maar waarom zou je denken iets te kunnen bereiken als je er niet met volle overgave in stapt? In het heetst van de strijd wordt er weleens iets geroepen, maar vaak wordt slechts één kant van het verhaal belicht. Ik ken ze heel anders.”

Golf-GTI

Posts: 1.488

Hoe saai zou de wereld zijn met alleen maar mietjes en ouwe zeikerds…

  • 11
  • 6 sep 2025 - 10:53
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sauber Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.255

    "Maar Max en Jos zijn misschien wel de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen".

    Ook de aggressiefste, maar dat laten ze maar weg gelukkig, anders zijn er hier bij die daar commentaar op zouden kunnen hebben.

    • + 3
    • 6 sep 2025 - 10:09
    • van lotje,g

      Posts: 1.070

      Trauma verwerken zal bij jou niet gebeuren.

      • + 8
      • 6 sep 2025 - 10:37
    • Golf-GTI

      Posts: 1.488

      Hoe saai zou de wereld zijn met alleen maar mietjes en ouwe zeikerds…

      • + 11
      • 6 sep 2025 - 10:53
    • F1jos

      Posts: 4.636

      Het beschrijft hen niet als simpelweg "slechte" of "goede" mensen, maar als personen met een sterk karakter dat zowel positieve (eerlijkheid) als potentieel negatieve (agressie) kanten heeft, en die intelligent genoeg zijn om te weten welke kant ze wanneer moeten tonen. Het is een compliment met een realistische, almost insider-achtige, kanttekening.

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 10:58
    • Canson Po

      Posts: 2.676

      lol gaan we daar nog eens geen, iets met een kartbaan het is maar 20+ jaar geleden zucht.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 11:00
    • Piccachu

      Posts: 527

      F1jos, de AI reacties zijn al aan mij besteed, dief :)

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 12:14
  • Larry Perkins

    Posts: 59.619

    Meer van Wheatley...

    In de afgelopen jaren heeft Wheatley ook de nodige mooie momenten beleefd met de Verstappens. Het zijn er te veel om op te noemen, maar toch springt er één moment er wel echt met kop en schouders bovenuit.
    "Ik kan natuurlijk beginnen over zijn eerste overwinning in Barcelona of die geweldige regenrace dat jaar in Brazilië. Maar emotioneel gezien is het voor mij dat beeld van Max en Jos samen, vlak voor de podiumceremonie in Abu Dhabi 2021", hoeft Wheatley niet lang na te denken.

    "Zeker omdat het twee mensen betreft die ik zie als dierbare vrienden. Ik ken ze allebei al zo lang. Voor mij werd op dat moment de cirkel rond gemaakt. Die blik zag je ook in hun ogen. Zo van: we hebben het toch maar mooi geflikt", aldus Wheatley.

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 12:39
    • Pietje Bell

      Posts: 30.753

      Kippenvel als ik lees dat Wheatley dat ook zo gevoeld heeft (2021)
      en nu vertelt. Zo jammer dat ze Horner vorig jaar niet meteen vervangen hebben door Wheatley. Was een uitstekende teambaas voor RBR geweest.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 13:07

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×