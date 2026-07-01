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F1 Coureurs 2026 - Valtteri Bottas

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77 FI Valtteri Bottas

Valtteri Viktor Bottas werd geboren op 28 augustus 1989 in Nastola, Finland als zoon van Rauno Bottas en Marianne Välimaa. Zijn vader heeft een klein schoonmaakbedrijf en zijn moeder werkt als begraafnisondernemer. Valtteri Bottas heeft kort zijn land Finland gediend in het leger. Hij behaalde in deze periode de titel Lance Corporal.

De carrièrestart van Valtteri Bottas

Bottas reed zijn op de karts voor hetzelfde team als zijn landgenoot Kimi Raikkonen. Ook Valtteri Bottas heeft gereden voor het succesvolle kart-team van de Nederlander Peter de Bruijn. Zijn resultaten op de karts waren niet direct hoogstaand. Toch besloot de Fin zich te richten op een overstap naar de eenzitters. Hij zou in 2007 uitkomen in de Formule Renault 2.0 Northern European Cup.

Zijn eerste jaar in de autosport was een zeer solide. Bottas liet zien over genoeg talent te beschikken en won de laatste twee wedstrijden van het seizoen in Hockenheim. Hij finishte derde in het kampioenschap. Een jaar later won hij de Formule Renault Eurocup en de Formule Renault Northern European Zone-kampioenschappen. De Fin maakte de overstap naar de Formule 3 en kende hier met name tijdens de Masters of Formula 3 grote successen. Bottas won het evenement twee keer achter elkaar. Tijdens het reguliere kampioenschap Formule 3, de Euroseries, eindigde hij twee keer als derde (2009 en 2010). In 2011 reed hij voor Lotus ART de tweede editie van het GP3-kampioenschap. Bottas werd kampioen door aan het einde van het seizoen de meeste punten te scoren. Hij hield hier onder andere James Calado en Nigel Melker achter zich.

Het debuut van Bottas in de F1

Bottas fungeerde gedurende het seizoen 2011 en 2012 als testrijder voor Williams. Bij dit team maakte hij in 2013 zijn debuut in de Formule 1. Een achtste plaats in de Verenigde Staten leverde hem zijn eerste punten op. In 2014 werd hij vierde in het kampioenschap, mede door de krachtige Mercedes-motor en scoorde hij in Oostenrijk zijn eerste podium nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd.

De overstap van Bottas naar Mercedes

Nadat Nico Rosberg aankondigde te stoppen bij Mercedes AMG Petronas nam Bottas zijn stoeltje over. Tijdens de vierde Grand Prix van 2017 behaalde hij in Rusland zijn eerste overwinning. Een wereldtitel bleef echter uit. 

In de loop van 2021 werd duidelijk dat Bottas werd vervangen door Mercedes-protogé George Russell voor het seizoen van 2022. De Fin verkaste naar Alfa Romeo. In 2023 rijdt hij daar nog steeds en wordt vergezeld door Guanyu Zhou.

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Carriere Valtteri Bottas
  • Serie
    Team
    Jaar
    #
  • F1
    Cadillac F1
    77
  • F1
    Mercedes
    2025
    77
  • F1
    Sauber
    2024
    77
  • F1
    Alfa Romeo Racing
    2023
    77
  • F1
    Mercedes
    2021
    77
  • F1
    Williams
    2016
    77
  • F1
    Williams
    2013
    17
  • F1
    Williams
    2012
  • F3 Euroseries
    ART
    2010
    1
  • British F3
    ART
    2009
    1
  • FR2.0 Eurocup
    Motopark Academy
    2008
    1
  • FR2.0 NEC
    Motopark Academy
    2008
    1
  • FR2.0 NEC
    Koiranen GP
    2007
    1
  • FR2.0 UK WS
    AKA Cobra
    2007
    1

Statistieken Valtteri Bottas

  • Aantal overwinningen
    10
  • Aantal podiums
    61
  • Aantal races
    219
  • Totaal aantal races met punten
    127
  • Aantal pole positions
    15
  • Verslagen door teamgenoot in race
    7
  • Verslagen door teamgenoot in kwalificatie
    6
  • Gemiddeld aantal punten per Grand Prix
    7
  • Gemiddelde startpositie
    9
  • Gemiddelde finishpositie
    9
  • Gemiddeld aantal posities gewonnen
    0
  • Hoogste startpositie
    1

Recente resultaten van Valtteri Bottas

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Driver characteristics

  • Team -
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 219
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, Finland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
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