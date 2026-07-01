F1 Coureurs 2026 - Valtteri Bottas
77 Valtteri Bottas
Valtteri Viktor Bottas werd geboren op 28 augustus 1989 in Nastola, Finland als zoon van Rauno Bottas en Marianne Välimaa. Zijn vader heeft een klein schoonmaakbedrijf en zijn moeder werkt als begraafnisondernemer. Valtteri Bottas heeft kort zijn land Finland gediend in het leger. Hij behaalde in deze periode de titel Lance Corporal.
De carrièrestart van Valtteri Bottas
Bottas reed zijn op de karts voor hetzelfde team als zijn landgenoot Kimi Raikkonen. Ook Valtteri Bottas heeft gereden voor het succesvolle kart-team van de Nederlander Peter de Bruijn. Zijn resultaten op de karts waren niet direct hoogstaand. Toch besloot de Fin zich te richten op een overstap naar de eenzitters. Hij zou in 2007 uitkomen in de Formule Renault 2.0 Northern European Cup.
Zijn eerste jaar in de autosport was een zeer solide. Bottas liet zien over genoeg talent te beschikken en won de laatste twee wedstrijden van het seizoen in Hockenheim. Hij finishte derde in het kampioenschap. Een jaar later won hij de Formule Renault Eurocup en de Formule Renault Northern European Zone-kampioenschappen. De Fin maakte de overstap naar de Formule 3 en kende hier met name tijdens de Masters of Formula 3 grote successen. Bottas won het evenement twee keer achter elkaar. Tijdens het reguliere kampioenschap Formule 3, de Euroseries, eindigde hij twee keer als derde (2009 en 2010). In 2011 reed hij voor Lotus ART de tweede editie van het GP3-kampioenschap. Bottas werd kampioen door aan het einde van het seizoen de meeste punten te scoren. Hij hield hier onder andere James Calado en Nigel Melker achter zich.
Het debuut van Bottas in de F1
Bottas fungeerde gedurende het seizoen 2011 en 2012 als testrijder voor Williams. Bij dit team maakte hij in 2013 zijn debuut in de Formule 1. Een achtste plaats in de Verenigde Staten leverde hem zijn eerste punten op. In 2014 werd hij vierde in het kampioenschap, mede door de krachtige Mercedes-motor en scoorde hij in Oostenrijk zijn eerste podium nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd.
De overstap van Bottas naar Mercedes
Nadat Nico Rosberg aankondigde te stoppen bij Mercedes AMG Petronas nam Bottas zijn stoeltje over. Tijdens de vierde Grand Prix van 2017 behaalde hij in Rusland zijn eerste overwinning. Een wereldtitel bleef echter uit.
In de loop van 2021 werd duidelijk dat Bottas werd vervangen door Mercedes-protogé George Russell voor het seizoen van 2022. De Fin verkaste naar Alfa Romeo. In 2023 rijdt hij daar nog steeds en wordt vergezeld door Guanyu Zhou.
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07 apr 2025 13:22
-
13:22F1
27 maa 2025 14:47
-
14:47F1
-
13:22F1
25 feb 2025 13:22
-
13:22F1
15 feb 2025 16:45
-
16:45F1
12 feb 2025 09:26
-
09:26F1
06 feb 2025 16:46
-
16:46F1
03 feb 2025 10:09
-
10:09F1
28 jan 2025 10:09
-
10:09F1
27 jan 2025 12:09
-
12:09F1
26 jan 2025 16:45
-
16:45F1
17 jan 2025 14:47
-
14:47F1
-
SerieTeamJaar#
-
F1Cadillac F177
-
F1Mercedes202577
-
F1Sauber202477
-
F1Alfa Romeo Racing202377
-
F1Mercedes202177
-
F1Williams201677
-
F1Williams201317
-
F1Williams2012
-
F3 EuroseriesART20101
-
British F3ART20091
-
FR2.0 EurocupMotopark Academy20081
-
FR2.0 NECMotopark Academy20081
-
FR2.0 NECKoiranen GP20071
-
FR2.0 UK WSAKA Cobra20071
Statistieken Valtteri Bottas
-
Aantal overwinningen10
-
Aantal podiums61
-
Aantal races219
-
Totaal aantal races met punten127
-
Aantal pole positions15
-
Verslagen door teamgenoot in race7
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie6
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix7
-
Gemiddelde startpositie9
-
Gemiddelde finishpositie9
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie1
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul2122
-
17 - 19 jul1718
-
3 - 5 jul1817
-
26 - 28 jun2022
-
12 - 14 jun21
-
5 - 7 jun2021
-
22 - 24 mei16
-
1 - 3 mei1918
-
27 - 29 maa19
-
13 - 15 maa13
-
6 - 8 maa1919
-
6 - 8 dec918
-
29 - 1 dec1311
-
22 - 24 nov18
-
1 - 3 nov1013
-
25 - 27 okt1513
-
18 - 20 okt1617
-
20 - 22 sep16
-
13 - 15 sep1616
-
30 - 1 sep16
-
23 - 25 aug1619
-
26 - 28 jul1415
-
19 - 21 jul1216
-
5 - 7 jul1614
-
28 - 30 jun1816
-
21 - 23 jun1216
-
7 - 9 jun1913
-
24 - 26 mei1713
-
17 - 19 mei1618
-
3 - 5 mei1616
-
19 - 21 apr1020
-
5 - 7 apr1314
-
22 - 24 maa1314
-
7 - 9 maa1617
-
29 - 2 maa1619
-
24 - 26 nov1819
-
17 - 19 nov717
-
3 - 5 nov1816
-
27 - 29 okt914
-
20 - 22 okt1312
-
6 - 8 okt98
-
22 - 24 sep1620
-
15 - 17 sep1617
-
1 - 3 sep1410
-
25 - 27 aug1815
-
28 - 30 jul1312
-
21 - 23 jul712
-
7 - 9 jul2012
-
30 - 2 jul1415
-
16 - 18 jun1410
-
2 - 4 jun1619
-
26 - 28 mei1511
-
5 - 7 mei1013
-
28 - 30 apr18
-
31 - 2 apr1911
-
17 - 19 maa1418
-
3 - 5 maa128
-
18 - 20 nov1815
-
11 - 13 nov149
-
28 - 30 okt610
-
21 - 23 okt719
-
7 - 9 okt15
-
30 - 2 okt1511
-
9 - 11 sep1513
-
2 - 4 sep19
-
26 - 28 aug1319
-
29 - 31 jul820
-
22 - 24 jul1115
-
8 - 10 jul1011
-
1 - 3 jul17
-
17 - 19 jun117
-
10 - 12 jun11
-
27 - 29 mei129
-
20 - 22 mei76
-
6 - 8 mei7
-
22 - 24 apr75
-
8 - 10 apr128
-
25 - 27 maa815
-
18 - 20 maa66
-
10 - 12 dec64
-
3 - 5 dec23
-
19 - 21 nov620
-
12 - 14 nov13
-
5 - 7 nov115
-
22 - 24 okt96
-
8 - 10 okt11
-
24 - 26 sep165
-
10 - 12 sep193
-
3 - 5 sep33
-
27 - 29 aug1313
-
30 - 1 aug19
-
16 - 18 jul33
-
2 - 4 jul52
-
25 - 27 jun53
-
18 - 20 jun34
-
4 - 6 jun1012
-
20 - 23 mei19
-
7 - 9 mei3
-
30 - 2 mei3
-
16 - 18 apr18
-
26 - 28 maa33
-
11 - 13 dec22
-
4 - 6 dec8
-
27 - 29 nov8
-
13 - 15 nov914
-
31 - 1 nov2
-
23 - 25 okt2
-
9 - 11 okt19
-
25 - 27 sep1
-
11 - 13 sep22
-
4 - 6 sep5
-
28 - 30 aug22
-
14 - 16 aug3
-
7 - 9 aug13
-
31 - 2 aug211
-
17 - 19 jul23
-
10 - 12 jul42
-
3 - 5 jul11
-
29 - 1 dec204
-
15 - 17 nov422
-
1 - 3 nov11
-
25 - 27 okt63
-
11 - 13 okt31
-
27 - 29 sep42
-
20 - 22 sep55
-
6 - 8 sep32
-
30 - 1 sep43
-
2 - 4 aug28
-
26 - 28 jul315
-
12 - 14 jul2
-
28 - 30 jun33
-
21 - 23 jun22
-
7 - 9 jun64
-
23 - 26 mei23
-
10 - 12 mei12
-
26 - 28 apr11
-
12 - 14 apr12
-
29 - 31 maa42
-
15 - 17 maa1
-
23 - 25 nov25
-
9 - 11 nov35
-
26 - 28 okt55
-
19 - 21 okt35
-
5 - 7 okt22
-
28 - 30 sep12
-
14 - 16 sep44
-
31 - 2 sep43
-
24 - 26 aug174
-
27 - 29 jul25
-
20 - 22 jul22
-
6 - 8 jul44
-
29 - 1 jul119
-
22 - 24 jun27
-
8 - 10 jun22
-
24 - 27 mei55
-
11 - 13 mei22
-
27 - 29 apr314
-
13 - 15 apr32
-
6 - 8 apr32
-
23 - 25 maa158
-
24 - 26 nov11
-
10 - 12 nov12
-
27 - 29 okt42
-
20 - 22 okt35
-
6 - 8 okt24
-
29 - 1 okt55
-
15 - 17 sep63
-
1 - 3 sep42
-
25 - 27 aug35
-
28 - 30 jul33
-
14 - 16 jul92
-
7 - 9 jul11
-
23 - 25 jun22
-
9 - 11 jun32
-
25 - 28 mei34
-
12 - 14 mei317
-
28 - 30 apr31
-
14 - 16 apr13
-
7 - 9 apr36
-
24 - 26 maa33
-
25 - 27 nov21
-
11 - 13 nov11
-
28 - 30 okt8
-
21 - 23 okt16
-
7 - 9 okt1110
-
30 - 2 okt5
-
16 - 18 sep20
-
2 - 4 sep6
-
26 - 28 aug8
-
29 - 31 jul9
-
22 - 24 jul109
-
8 - 10 jul14
-
1 - 3 jul79
-
17 - 19 jun86
-
10 - 12 jun73
-
26 - 29 mei11
-
13 - 15 mei75
-
29 - 1 mei24
-
15 - 17 apr510
-
1 - 3 apr69
-
18 - 20 maa118
-
27 - 29 nov613
-
13 - 15 nov75
-
30 - 1 nov63
-
23 - 25 okt1619
-
9 - 11 okt312
-
25 - 27 sep35
-
18 - 20 sep75
-
4 - 6 sep64
-
21 - 23 aug39
-
24 - 26 jul613
-
3 - 5 jul45
-
19 - 21 jun65
-
5 - 7 jun43
-
21 - 24 mei1614
-
8 - 10 mei44
-
17 - 19 apr54
-
10 - 12 apr56
-
27 - 29 maa85
-
13 - 15 maa16
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 1.608
- Podiums 61
- Grand Prix 219
- Land Finland
- Geb. datum 28 aug 1989 (36)
- Geb. plaats Nastola, Finland
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,73 m
- 135.054 reacties op
- 2 leden hebben dit team als favoriet
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