Max Verstappen is een tegenstander van het koelvest. De Nederlander is enorm uitgesproken over het onderwerp en is het niet eens met de regels omtrent het koelvest. Volgens Max Verstappen is het koelvest nutteloos.

De Nederlander krijgt hierin gelijk van een andere Formule 1-coureur die het koelvest wel gebruikte. Volgens de twee coureurs koelt het vest na een korte tijd niet meer. De hitte warmt het koelvest dusdanig op dat het geen nut meer heeft.

'Het is nutteloos'

"Ik heb daar niet zo’n last van. Het wordt sowieso wel warm. Een beetje zweten is wel oké. En dat koelvest wordt toch na vijftien, twintig minuten warm. Daar heb je dus ook niks aan", zo vertelt de Nederlander tegenover de internationale media. Het koelvest is bedoeld om een coureur af te koelen tijdens een enorme hitte, zoals afgelopen weekend in Singapore.

Als je dit koelvest niet wil als coureur, kan dat, maar je moet wel een ballast van vijf kilo in de auto hebben. Zo wordt het gewicht van het koelvest gecompenseerd voor de mensen die het niet willen dragen. Max Verstappen is een van de coureurs die het liever niet draagt.

'Het vest werd veel te warm'

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto besloot om het vest wel aan te trekken. Volgens de Braziliaan had het na zo'n tien à vijftien ronden geen nut meer: "Ik heb het vest de eerste tien, vijftien ronden aangehad. Daarna wordt het behoorlijk warm, dus is het beter om het uit te zetten."

Bortoleto had nog nooit eerder in Singapore gereden: "Het was fysiek, maar ik had er eerlijk gezegd meer van verwacht. Ik weet niet of het koelvest daar iets mee te maken heeft. Echter, iedereen zei dat het zeker de zwaarste race van het jaar zou worden. Ik weet het niet, het voelde gewoon niet zo. Maar het was nog steeds zwaar."