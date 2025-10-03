Sauber-teambaas verdedigt Hülkenberg: "Er is geen probleem"

Nico Hülkenberg staat bekend om zijn goede kwalificaties, maar is dit seizoen toch meermaals verslagen door teamgenoot en rookie Gabriel Bortoleto. Toch is er nog geen probleem volgens Sauber.

Momenteel staat het in de kwalificaties 13-7 voor Bortoleto, inclusief de kwalificaties voor sprintraces, en 11-6 exclusief de sprintkwalificaties. Toch staat Nico Hülkenberg boven Bortoleto in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee Sauber-coureurs is momenteel negentien punten. Hülkenberg is te vinden op de elfde positie in het wereldkampioenschap en Bortoleto op de achttiende.

Is Hülkenberg wel goed genoeg?

"Het is een vraag die ik steeds vaker krijg", reageert Wheatley, nadat hij een vraag kreeg over de kwalificatie van Hülkenberg, zo meldt Motorsport.com. "Persoonlijk denk ik niet dat er een fundamenteel probleem is. Nico is een enorm ervaren en snelle coureur. Hij is in de kwalificatie vaak door honderdsten of duizendsten van een seconde verslagen."

"Het is niet altijd een groot probleem. We hebben veel tijd besteed aan praten over hoe Nico nooit op het podium had gestaan. Dat hebben we nu gedaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon iets tijdelijks is", zo vertelt de Sauber-teambaas over zijn Duitse veteraan.

'Bortoleto is extreem snel'

"Gabriel is ook snel. Voor Nico denk ik niet dat er iets groots te overwinnen valt; hij zal het gewoon voor elkaar krijgen. Hij is wijzer dan zijn leeftijd doet vermoeden. Hij heeft de debrief briljant aangepakt. De manier waarop hij zich ontwikkelt na een zeer frustrerende race... Ik kan niet meer vragen als teambaas. Hij doet alles wat je zou willen van een jonge coureur, met ongelooflijke rijpheid. En wanneer de auto het toelaat, levert hij."

Bortoleto heeft niet het seizoen dat hij gehoopt heeft. De coureur heeft al heel wat puntenfinishes behaald, maar wist dat pas voor het eerst in de elfde ronde te doen. Bortoleto staat momenteel achttiende met achttien punten.