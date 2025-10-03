user icon
Sauber-teambaas verdedigt Hülkenberg: "Er is geen probleem"

Sauber-teambaas verdedigt Hülkenberg: "Er is geen probleem"
  Gepubliceerd op 03 okt 2025 20:56
  • comments 3
  Door: Jesse Jansen

Nico Hülkenberg staat bekend om zijn goede kwalificaties, maar is dit seizoen toch meermaals verslagen door teamgenoot en rookie Gabriel Bortoleto. Toch is er nog geen probleem volgens Sauber

Momenteel staat het in de kwalificaties 13-7 voor Bortoleto, inclusief de kwalificaties voor sprintraces, en 11-6 exclusief de sprintkwalificaties. Toch staat Nico Hülkenberg boven Bortoleto in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee Sauber-coureurs is momenteel negentien punten. Hülkenberg is te vinden op de elfde positie in het wereldkampioenschap en Bortoleto op de achttiende. 

Is Hülkenberg wel goed genoeg? 

"Het is een vraag die ik steeds vaker krijg", reageert Wheatley, nadat hij een vraag kreeg over de kwalificatie van Hülkenberg, zo meldt Motorsport.com. "Persoonlijk denk ik niet dat er een fundamenteel probleem is. Nico is een enorm ervaren en snelle coureur. Hij is in de kwalificatie vaak door honderdsten of duizendsten van een seconde verslagen."

"Het is niet altijd een groot probleem. We hebben veel tijd besteed aan praten over hoe Nico nooit op het podium had gestaan. Dat hebben we nu gedaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon iets tijdelijks is", zo vertelt de Sauber-teambaas over zijn Duitse veteraan. 

'Bortoleto is extreem snel'

"Gabriel is ook snel. Voor Nico denk ik niet dat er iets groots te overwinnen valt; hij zal het gewoon voor elkaar krijgen. Hij is wijzer dan zijn leeftijd doet vermoeden. Hij heeft de debrief briljant aangepakt. De manier waarop hij zich ontwikkelt na een zeer frustrerende race... Ik kan niet meer vragen als teambaas. Hij doet alles wat je zou willen van een jonge coureur, met ongelooflijke rijpheid. En wanneer de auto het toelaat, levert hij."

Bortoleto heeft niet het seizoen dat hij gehoopt heeft. De coureur heeft al heel wat puntenfinishes behaald, maar wist dat pas voor het eerst in de elfde ronde te doen. Bortoleto staat momenteel achttiende met achttien punten.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Sauber
  • Punten 376
  • Podiums 1
  • Grand Prix 170
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Team profiel

Sauber
