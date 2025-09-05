user icon
Vader Bortoleto haalt uit: "Red Bull is een nachtmerrie geworden!"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull heeft in de afgelopen jaren veel coureurs richting de top van de Formule 1 geholpen. Dit jaar heeft de Oostenrijkse renstal het zwaar, en worstelen de coureurs naast Max Verstappen. De vader van Gabriel Bortoleto zou dan ook een stokje steken voor een mogelijke Red Bull-transfer van zijn zoon.

Bij Red Bull is Verstappen de grote man. Hij weet nog resultaten uit de auto te persen, maar de RB21 is simpelweg niet snel genoeg om de McLarens uit te dagen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda komt echter niet in het stuk voor, en hij stelt zelfs in de onderste regionen van het kampioenschap. Het is niet nieuw, ook de vorige teamgenoten van Verstappen faalden.

Flinke kritiek

Coureurs lijken niet heel happig te zijn om over te stappen naar Red Bull. Lincoln Oliveira, de vader van Sauber-coureur Bortoleto, is er duidelijk over bij UOL Esporte: "Ik denk dat die Red Bull geen auto is om een coureur mee op te leiden. Je hebt namelijk één coureur die er heel goed mee rijdt, maar de tweede kan zich niet aanpassen. Die is volledig gebouwd rond Verstappen. Dus óf je rijdt zoals Max, of je haalt er geen resultaten mee. Zo makkelijk is het."

Zou Bortoleto naar Red Bull mogen gaan?

Oliveira zou een Red Bull-transfer van zijn zoon tegenhouden: "Stelt dat Helmut Marko belt en zegt: 'Gabriel, ik wil dat je komt'. Gabriel zit momenteel zo goed op zijn plek bij zijn team dat het gewoon geen zin zou hebben om die overstap te maken. Ik zou toch zeggen dat het makkelijker is om dingen intern bij Sauber aan te pakken dan ook de hele auto bij Red Bull te repareren."

'Het is een nachtmerrie'

De Braziliaan suggereert zelfs dat niemand Tsunoda's zitje wil overnemen: "Bij Red Bull is het voor iedereen die daarheen gaat hetzelfde verhaal. Mensen maken er zelfs grapjes over: als de telefoon gaat, dan zet ik hem uit. Niemand durft die uitnodiging echt aan te nemen. Laat staan dat je te horen krijgt dat je die plek mag overnemen. Dan is het klaar. Datgene wat ooit een droom was, is veranderd in een nachtmerrie. Het is bizar."

da_bartman

Posts: 6.065

"maar goed dat Max en Marko hun zin hebben gekregen" hoezo? Ik vind het raar dat er nog mensen zijn die denken dat de RB21 (en de RB20) naar Max's "zin" is. Hij vindt juist dat hij een hork van een auto van Red Bull heeft gekregen. Dat de 2e rijder niet met dat ding overweg kan is logisch als je... [Lees verder]

  • 15
  • 5 sep 2025 - 09:09
Reacties (5)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 306

    Liever bij Sauber blijven dan naar Red Bull gaan. Wat een ver afgezakt team is het toch, maar goed dat Max en Marko hun zin hebben gekregen.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 08:17
    • da_bartman

      Posts: 6.065

      "maar goed dat Max en Marko hun zin hebben gekregen" hoezo? Ik vind het raar dat er nog mensen zijn die denken dat de RB21 (en de RB20) naar Max's "zin" is. Hij vindt juist dat hij een hork van een auto van Red Bull heeft gekregen. Dat de 2e rijder niet met dat ding overweg kan is logisch als je bedenkt dat verreweg de beste rijder van de grid ook met moeite fatsoenlijke prestaties uit dat ding weet te persen.

      • + 15
      • 5 sep 2025 - 09:09
    • Beemerdude

      Posts: 8.333

      da_bartman; neem het puntentotaal van RBR, haal de punten van Verstappen eraf en doe er 30% bij. Of 50%. Dan weet je waar je als team staat. Tussen Alpine en Haas dus.

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 09:50
  • Larry Perkins

    Posts: 59.587

    Vader Bortoleto haalt uit: "Red Bull is een nachtmerrie geworden!"

    Moeder Bortoleto hekelt: "Mercedes en Ferrari doen het niet veel beter!"

    • + 4
    • 5 sep 2025 - 09:17
  • Beemerdude

    Posts: 8.333

    Blijft vermoeiend dat allerlei figuren maar blijven volhouden dat de RB21 op wensen van Verstappen is gebouwd. Dacht dat Albon daar al heel duidelijk over is geweest?

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 09:47

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

