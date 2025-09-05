Vader Bortoleto haalt uit: "Red Bull is een nachtmerrie geworden!"

Red Bull heeft in de afgelopen jaren veel coureurs richting de top van de Formule 1 geholpen. Dit jaar heeft de Oostenrijkse renstal het zwaar, en worstelen de coureurs naast Max Verstappen. De vader van Gabriel Bortoleto zou dan ook een stokje steken voor een mogelijke Red Bull-transfer van zijn zoon.

Bij Red Bull is Verstappen de grote man. Hij weet nog resultaten uit de auto te persen, maar de RB21 is simpelweg niet snel genoeg om de McLarens uit te dagen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda komt echter niet in het stuk voor, en hij stelt zelfs in de onderste regionen van het kampioenschap. Het is niet nieuw, ook de vorige teamgenoten van Verstappen faalden.

Flinke kritiek

Coureurs lijken niet heel happig te zijn om over te stappen naar Red Bull. Lincoln Oliveira, de vader van Sauber-coureur Bortoleto, is er duidelijk over bij UOL Esporte: "Ik denk dat die Red Bull geen auto is om een coureur mee op te leiden. Je hebt namelijk één coureur die er heel goed mee rijdt, maar de tweede kan zich niet aanpassen. Die is volledig gebouwd rond Verstappen. Dus óf je rijdt zoals Max, of je haalt er geen resultaten mee. Zo makkelijk is het."

Zou Bortoleto naar Red Bull mogen gaan?

Oliveira zou een Red Bull-transfer van zijn zoon tegenhouden: "Stelt dat Helmut Marko belt en zegt: 'Gabriel, ik wil dat je komt'. Gabriel zit momenteel zo goed op zijn plek bij zijn team dat het gewoon geen zin zou hebben om die overstap te maken. Ik zou toch zeggen dat het makkelijker is om dingen intern bij Sauber aan te pakken dan ook de hele auto bij Red Bull te repareren."

'Het is een nachtmerrie'

De Braziliaan suggereert zelfs dat niemand Tsunoda's zitje wil overnemen: "Bij Red Bull is het voor iedereen die daarheen gaat hetzelfde verhaal. Mensen maken er zelfs grapjes over: als de telefoon gaat, dan zet ik hem uit. Niemand durft die uitnodiging echt aan te nemen. Laat staan dat je te horen krijgt dat je die plek mag overnemen. Dan is het klaar. Datgene wat ooit een droom was, is veranderd in een nachtmerrie. Het is bizar."