Het is geen geheim dat Max Verstappen en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto het goed met elkaar kunnen vinden. Verstappen adviseert zijn Braziliaanse vriend met enige regelmaat, en hij stelt dat hij Red Bull ook heeft opgedragen om hem in de gaten te houden.

Na titels in de Formule 3 en de Formule 2 maakte Bortoleto begin dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van Sauber laat hij met enige regelmaat mooie dingen zien, maar hij maakt ook een aantal kleine foutjes. Hij moet overduidelijk wennen, maar hij krijgt wel steun van een aantal grote namen. Hij kan het goed vinden met zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg, en zijn vriendschap met Verstappen komt hem ook goed uit.

Dramatisch weekend

Afgelopen weekend reed Bortoleto op het circuit van Interlagos zijn eerste thuisrace. Hij werd hartstochtelijk toegejuicht door de aanwezige fans, maar kon hen niet belonen met een mooi resultaat. In de sprintrace crashte hij zeer hard, waardoor hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. In de Grand Prix startte hij vanuit het achterveld, maar raakte hij in de eerste ronde de Aston Martin van Lance Stroll en viel hij uit.

Hoe kijkt Verstappen naar Bortoleto?

Verstappen leefde na afloop met Bortoleto mee, en steekt zijn bewondering voor hem nooit onder stoelen of banken. Verstappen en Bortoleto waren samen te gast in de podcast Pelas Pistas, waar de Red Bull-coureur zijn complimenten uitsprak: "Ik kijk naar hoe iemand zich gedraagt naast de baan. Een rijdersduo kan ontploffen door wat er buiten de camera's om gebeurt."

"Gabi is echt hongerig, maar ook heel nederig. Hij is een killer op het circuit, maar zelfkritisch naast de baan. Ik heb altijd tegen mijn team gezegd dat ze hem in de gaten moeten houden. Ik hoop dat hij over een paar jaar in een competitieve auto zit. Als we dan samen rijden, dan is het alleen maar nog beter."

Waar staat Bortoleto in het WK?

Met nog drie raceweekenden te gaan staat Bortoleto op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft negentien WK-punten achter zijn naam staan, terwijl zijn ervaren teamgenoot Hülkenberg negende staat met 43 punten.