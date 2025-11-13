user icon
Verstappen tipt Bortoleto bij Red Bull

Verstappen tipt Bortoleto bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 09:26
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto het goed met elkaar kunnen vinden. Verstappen adviseert zijn Braziliaanse vriend met enige regelmaat, en hij stelt dat hij Red Bull ook heeft opgedragen om hem in de gaten te houden.

Na titels in de Formule 3 en de Formule 2 maakte Bortoleto begin dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van Sauber laat hij met enige regelmaat mooie dingen zien, maar hij maakt ook een aantal kleine foutjes. Hij moet overduidelijk wennen, maar hij krijgt wel steun van een aantal grote namen. Hij kan het goed vinden met zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg, en zijn vriendschap met Verstappen komt hem ook goed uit.

Dramatisch weekend

Afgelopen weekend reed Bortoleto op het circuit van Interlagos zijn eerste thuisrace. Hij werd hartstochtelijk toegejuicht door de aanwezige fans, maar kon hen niet belonen met een mooi resultaat. In de sprintrace crashte hij zeer hard, waardoor hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. In de Grand Prix startte hij vanuit het achterveld, maar raakte hij in de eerste ronde de Aston Martin van Lance Stroll en viel hij uit.

Hoe kijkt Verstappen naar Bortoleto?

Verstappen leefde na afloop met Bortoleto mee, en steekt zijn bewondering voor hem nooit onder stoelen of banken. Verstappen en Bortoleto waren samen te gast in de podcast Pelas Pistas, waar de Red Bull-coureur zijn complimenten uitsprak: "Ik kijk naar hoe iemand zich gedraagt naast de baan. Een rijdersduo kan ontploffen door wat er buiten de camera's om gebeurt."

"Gabi is echt hongerig, maar ook heel nederig. Hij is een killer op het circuit, maar zelfkritisch naast de baan. Ik heb altijd tegen mijn team gezegd dat ze hem in de gaten moeten houden. Ik hoop dat hij over een paar jaar in een competitieve auto zit. Als we dan samen rijden, dan is het alleen maar nog beter."

Waar staat Bortoleto in het WK?

Met nog drie raceweekenden te gaan staat Bortoleto op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft negentien WK-punten achter zijn naam staan, terwijl zijn ervaren teamgenoot Hülkenberg negende staat met 43 punten.

Arran

Posts: 1.552

Eens kijken, jouw inzicht, of Verstappen's inzicht, hmm, wie zou ik nou moeten geloven over Bortoletto's kwaliteiten..

Moeilijk!!!...

  • 21
  • 13 nov 2025 - 10:06
Reacties (15)

  • shakedown

    Posts: 1.502

    Gewoon lekker Hadjar naar Verstappen, Lindblad naar Racing bulls en Bortoleto ernaast zetten

    • + 2
    • 13 nov 2025 - 09:41
    • Larry Perkins

      Posts: 61.453

      Max heeft het ook niet over 2026 maar over "een paar jaar".

      Waarschijnlijk wil Verstappen niet dat Bortoleto volgend seizoen al in de RBR gaat zitten en vervolgens wordt afgebrand, wat wellicht wel met Hadjar gaat gebeuren, maar dat is geen vriend van Max...

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 09:49
    • John6

      Posts: 11.268

      Yep, Hadjar is the next one, daar kan je op wachten, maar goed ze hebben weinig keus als ze geen rijder willen halen van buiten Red Bull.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 10:09
    • shakedown

      Posts: 1.502

      Ik verwacht dat Hadjar het wel gaat redden. Die net zoveel sch3it aan de wereld als Verstappen. En hij heeft wel degelijk talent.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 10:35
    • Pietje Bell

      Posts: 31.886

      Hadjar heeft misschien het benodigde talent, maar hij is nog steeds een heethoofd, impulsief en is erg gevoelig wat geen pré is op de baan.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 11:18
    • John6

      Posts: 11.268

      En bij RBR verwachten ze dat hij zal presteren, bij Racing Bulls maakt het niet zoveel uit als ze een mindere race hebben.

      De druk zal vele malen hoger liggen, dan nog maar eens kijken hoe Hadjar daarmee omgaat.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 11:32
    • shakedown

      Posts: 1.502

      Ik denk echt dat je beter een snelle rijders rustig in het hoofd kan krijgen dan een rijders die super stabiel is, sneller maken.

      beetje zoals de auto, een snelle maar onbetrouwbare auto hebben ze liever dan een betrouwbare en langzame.

      Nu is het uiteraard koffiedik kijken. Als ik Hadjar hoor over de radio vind ik het een heel irritant ventje. De stem alleen al. Maargoed, als hij Verstappen beter kan ondersteunen dan de rijders van de laatste jaren, ben ik blij.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 11:48
  • Knalpijp

    Posts: 2.198

    Heb het al gezegd dat hij naar Red Bull moet gaan, veel beter dan Hadjar.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 09:49
  • DRS-zone

    Posts: 390

    Bortoleto is totaal ongeschikt voor de top van de F1 en daar liggen twee redenen aan ten grondslag;

    1. In Mexico had hij het idee om op de rode banden (softs) te starten, maar ging 's avonds met Max uit eten en die zei; je bent helemaal gek je wordt opgevreten met die rode banden je moet op mediums starten. Gevolg is dat hij op zondag op het circuit aankomt en tegen zijn engineer zegt dat hij toch op mediums wil starten. Engineer boos van alle uren die hij erin had gestoken voor de beste strategie op softs.

    2. Twee keer crashen in je thuisweekend blijkt dat je onder grote druk staat en dat niet aan kan.

    Hij is dus ongeschikt, sowieso voor nu, maar de vraag is als dit je basis is en je deze achterstand goed moet maken de komende jaren hoe erg je groeicurve gaat zijn. Hij heeft dus eigenlijk geen goed idee wat hij aan het doen is, en dan kan je manager Alonso zijn en je beste vriend Verstappen heten maar als je dus niet goed aanvoelt wat er gebeurt met de auto en ook welke strategie het beste is dan moet je zeker niet denken dat een stap hogerop de way to go is.

    Ongeschikt dus die jongen

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 09:59
    • Arran

      Posts: 1.552

      Eens kijken, jouw inzicht, of Verstappen's inzicht, hmm, wie zou ik nou moeten geloven over Bortoletto's kwaliteiten..

      Moeilijk!!!...

      • + 21
      • 13 nov 2025 - 10:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.886

      Zo, dat is lekker kort door de bocht.

      "Bortoleto is totaal ongeschikt voor de top van de F1 en daar liggen twee redenen aan ten grondslag;"

      De rest van zijn carrière zeker niet gevolgd!

      • + 13
      • 13 nov 2025 - 10:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.886

      Bovendien neemt Alonso alleen maar coureurs onder zijn vleugels als hij het benodigde talent ziet. En ook Max ziet dat talent.

      • + 7
      • 13 nov 2025 - 11:19
    • Ferrari412T1

      Posts: 425

      Op basis van een paar dingen een coureur bestempelen tot niet geschikt voor de top van de F1. Nogal bizar!

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 14:10
  • Pietje Bell

    Posts: 31.886

    In de podcast Pelas Pistas vertelt Bortoleto hoe Verstappen tijdens een kartrace plotseling zijn tent binnenliep.
    Verstappen haakt in: "Ik was onder de indruk van die gast met lang haar die alles won,
    dus ik liep zijn tent in om hallo te zeggen en een foto te maken."

    Bortoleto vertelt verder: "Dat was gek. Een Formule 1-coureur die om een foto vroeg,
    ik was door het dolle heen." De Braziliaan is lovend over de viervoudig wereldkampioen
    en doet een bijzondere onthulling: "Max is nooit zoals de andere coureurs geweest.
    Negentig procent van de coureurs kijkt je niet eens aan, tenzij je in de Formule 1 rijdt.
    Max heeft mij altijd geholpen. En niet alleen mij."

    • + 6
    • 13 nov 2025 - 11:55
  • Q3FI

    Posts: 804

    Bortoleto is absoluut een groot talent. Wel een dat nog moet rijpen. Hij wisselt briljant rijden af met rookie mistakes, maar daar ben je ook rookie voor. Ik zie hem wel ver komen, mits hij de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Nando en Max zullen hem daar zeker bij willen helpen. Dat kon hij minder treffen.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 14:19

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

