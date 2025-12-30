user icon
Bortoleto trots op zichzelf na debuutjaar: "Heb veel bereikt"

Bortoleto trots op zichzelf na debuutjaar: "Heb veel bereikt"

Gabriel Bortoleto keek ontspannen terug op zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan liet bij vlagen een veelbelovende snelheid zien en wist ik ook regelmatig goed resultaten binnen te halen voor Sauber. Terugblikkend op het afgelopen seizoen, stelde Bortoleto dat hij tevreden was over zijn eerste jaar in de F1.

Op papier werd Bortoleto stevig afgetroefd door teamgenoot Nico Hülkenberg: 51 punten tegenover 19. Maar dat verhaal vraagt om nuance. Hülkenberg is zeventien jaar ouder, heeft ruim 250 Grands Prix achter zijn naam staan en geldt al jaren als een van de betere kwalificatiecoureurs van het veld. Bortoleto daarentegen reed pas zijn 24ste F1-race.

Bortoleto tevreden over debuutjaar

Juist daarom zijn sommige statistieken opvallend. De 21-jarige rookie won de onderlinge kwalificatieduels, een knappe prestatie tegen een teamgenoot die bekendstaat om zijn snelheid over één ronde. In races waarin beide Saubers de finish haalden, was het verschil minimaal: Hülkenberg trok met 8-7 nipt aan het langste eind. Ook qua afgelegde ronden ontliepen de twee elkaar weinig.

“Ik denk dat ik dit jaar veel heb bereikt,” vertelt hij tegenover F1.com. “Aan het begin van het seizoen was de auto eigenlijk kansloos. Dat was geen wagen waarmee je normaal gesproken punten kon pakken.”

Bortoleto opende stroef

Volgens Bortoleto liet de eerste echte kans lang op zich wachten. “In de openingsrace waren er veel crashes. Ik was een rookie en heb misschien niet alles eruit gehaald wat erin zat. Maar we wisten dat het pas rond Barcelona echt mogelijk zou worden om punten te scoren.”

Die verwachting kwam uit. In de zomermaanden kende Sauber een sterke periode, waarin Bortoleto meerdere keren punten pakte en indruk maakte met zijn consistentie. “We scoorden veel punten voor het team en ik had het gevoel dat ik zelf ook echt sterk presteerde.”

Later in het seizoen verschoof de focus. Sauber stopte met de ontwikkeling van de auto om vooruit te kijken naar volgend jaar. “Andere teams gingen wel door, dus misschien hebben we een kleine stap teruggezet. Maar we vechten nog steeds elk weekend mee om punten.”

Bortoleto kreeg lof vanuit de paddock

In totaal eindigde Bortoleto vijf keer in de punten, met als hoogtepunt een knappe zesde plaats in Hongarije. Die prestatie leverde hem zelfs de titel Coureur van de Dag op.

Hoewel sommige andere rookies uiteindelijk meer punten verzamelden, kreeg Bortoleto binnen de paddock veel lof. “Het is geweldig om erkenning te krijgen van mensen in de Formule 1, van het team en van de fans,” zegt hij. “Uiteindelijk weet ik zelf wat ik doe.”

“Je prestaties worden soms beperkt door de auto waarin je rijdt. Dan doe je misschien alles goed, maar zie je dat niet meteen terug in de uitslag. Het belangrijkste is dat het team ziet hoeveel werk en moeite ik erin steek.”

