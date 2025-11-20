Lance Stroll heeft stevig uitgehaald naar Franco Colapinto na diens kritische opmerkingen over de Canadees. De Aston Martin-coureur kreeg tijdens en na de Grand Prix van Brazilië de nodige verwijten over zich heen, maar laat het er absoluut niet bij zitten.

Tijdens de race in São Paulo kwam Stroll in aanraking met Sauber-rijder Gabriel Bortoleto. De twee raakten elkaar, waarna Bortoleto uiteindelijk in de vangrail belandde. Colapinto reed vlak achter het incident en wees Stroll direct als schuldige aan. Volgens de Argentijn “duwt Stroll wel vaker mensen van de baan”.

Stroll reageert op Colapinto

Stroll kan weinig met die kritiek en reageerde in Las Vegas zichtbaar geïrriteerd. “Ik heb gehoord wat hij riep, ja. Maar eerlijk? Het verrast me niet echt,” zei Stroll. “Misschien is hij gewoon gefrustreerd of zoekt hij ergens een uitleg voor. Dat soort woorden zeggen vaak meer over hem dan over mij.”

Colapinto heeft in zijn debuutseizoen nog altijd geen enkel WK-punt verzameld en staat zelfs op de twintigste plek in het kampioenschap. Volgens Stroll speelt dat ongetwijfeld mee. “Hij zou zich beter bezighouden met zijn eigen resultaten,” vervolgde de Aston Martin-coureur. “Misschien is het slimmer om zich te focussen op het scoren van punten in plaats van op mij. Dat lijkt me productiever.”

Colapinto relativeert

Tijdens de persconferentie in Las Vegas kreeg Colapinto de kans om op zijn eerdere uitspraken terug te komen. De Sauber-coureur probeerde de situatie enigszins te nuanceren. “Ik denk dat ik het in het heetst van het moment heb gezegd,” gaf hij toe. “Ik zat er vlak achter en zag het voor mijn neus gebeuren. Als mijn woorden verkeerd gevallen zijn, dan spijt me dat. We rijden zo vaak met elkaar in gevechten en ik wil geen slechte sfeer. Hopelijk is er niets blijven hangen.”

De twee coureurs lijken het incident voorlopig te willen laten rusten, maar het is duidelijk dat de spanning op de baan nog wel eens opnieuw kan oplaaien.