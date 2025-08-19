user icon
Bortoleto enorm blij met rookie-seizoen: "Ik heb vertrouwen gekregen"

Bortoleto enorm blij met rookie-seizoen: "Ik heb vertrouwen gekregen"
  Gepubliceerd op 19 aug 2025 16:09
  comments 2
  Door: Jesse Jansen

Het duurde even tot Bortoleto zijn eerste F1-punten mocht vieren. De Braziliaan heeft zijn eerste punten pas tijdens de Grand Prix van Oostenrijk behaald, maar heeft sindsdien al veertien punten behaald. 

De Braziliaan geniet van zijn rookie-seizoen en staat momenteel zeventiende in het wereldkampioenschap. Bortoleto is erg blij met zijn eerste seizoen in de Formule 1. In gesprek met de internationale media vertelt de Braziliaan over zijn ervaring. 

'Heel blij met mijn prestaties'

"Ik ben eigenlijk heel blij met mijn rookie-seizoen", zegt Bortoleto tegen de internationale media. "Het begin was met de auto heel zwaar, maar dat heb ik weten te overwinnen. In plaats van mijn vertrouwen te verliezen, heb ik dit jaar juist meer vertrouwen gekregen."

"Als je een heel moeilijke auto hebt, geloof ik dat het aan het begin van je carrière heel makkelijk is om het vertrouwen in de auto te verliezen en daarna niet genoeg te pushen in de bochten. Dan word je langzaam en weet je niet waarom. En dat was tot nu toe niet het geval. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar meer vertrouwen heb gekregen."

Nico is supersterk

Bortoleto compimenteert niet alleen zichzelf, maar ook teamgenoot Nico Hülkenberg: "We weten dat Nico altijd een supersterke F1-coureur is geweest en bekendstaat als een geweldige man in de kwalificatie. Hij stond eerder niet op het podium, nu gelukkig wel. Ik vond echt dat hij veel meer verdiende vanwege zijn talent."

"We werken erg goed samen, we praten veel over de auto; wat we nodig hebben, we bespreken van alles. Dus het is een erg goede relatie. En dat ik elk weekend bij hem in de buurt zit, maakt me erg blij, want het laat zien dat ik het goed doe." Bortoleto heeft als beste prestatie de zesde plek behaald. De Braziliaan wist pas in de elfde Grand Prix van het seizoen een punt te scoren. 

Snork

Posts: 21.640

Toppertje.

  • 1
  • 19 aug 2025 - 16:18
Reacties (2)

  • Snork

    Posts: 21.640

    Toppertje.

    • + 1
    • 19 aug 2025 - 16:18
    • Canson Po

      Posts: 2.632

      Is idd zeer goed bezig, gaat wat worden als ze volgend seizoen met die Audi badge rondrijden ik vermoed dat het er boenk op gaat zijn, ik verwacht Audi gelijk bij de 4-5 sterkste teams.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 18:49

