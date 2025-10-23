user icon
icon

Hill adviseert Red Bull met opvallende naam als Verstappen-teamgenoot

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hill adviseert Red Bull met opvallende naam als Verstappen-teamgenoot
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 19:22
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Hoewel Max Verstappen volgend seizoen voor Red Bull Racing blijft rijden, is het tweede zitje nog steeds onzeker. Isack Hadjar wordt door velen gelinkt als teamgenoot van Max Verstappen, maar oud-wereldkampioen Damon Hill denkt er anders over. Hij stelt dat Red Bull voor ervaring moet gaan. 

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

De ervaring die Hill bedoelt, is een coureur die het goed met Verstappen kan vinden. Sauber-coureur Nico Hülkenberg is volgens de voormalig wereldkampioen dé coureur die Red Bull nodig heeft naast Max Verstappen. 

Hadjar of Hülkenberg?

Hadjar en Hülkenberg hebben iets gemeen met elkaar wat betreft dit seizoen. Beide coureurs hebben dit seizoen hun allereerste podium gehaald. Nico Hülkenberg had nog nooit een podium behaald tot de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2025. Isack Hadjar scoorde zijn podium tijdens de Nederlandse Grand Prix dit jaar. 

"Hülkenberg was een van de uitblinkers met zijn achtste plek", weet ook Harry Benjamin, presentator van de Chequered Flag-podcast van de BBC. "Hij pakte pas zijn eerste punten sinds zijn podiumplek. Dat is ongelofelijk." De prestaties van de veteraan waren erg goed in Austin. Zijn kwalificatie voor de sprintrace was ook erg goed. De Duitser kwalificeerde zich als vierde. Hij crashte helaas samen met de McLarens, dus eindigde als dertiende.

"Dit is echt enorm balen, ja", reageert Hill op de crash waar ook Hülkenberg mee te maken had. "Die vierde plek in de sprintkwalificatie was alsnog een geweldig resultaat. Hij is de ervaren rot, maar grijpt zijn kansen nog steeds aan. Je vraagt je af wat zou gebeuren als je hem in een topauto zet."

'Hülkenberg moet naar Red Bull'

Damon Hill adviseert Red Bull rondom de keuze voor de tweede rijder naast Verstappen: "Waarom niet? Als ik het voor het zeggen had bij Red Bull, zou ik zeggen dat we hem een kans moeten bieden. Kom op, zeg! Volgens mij is hij ook goed bevriend met Max, nietwaar?" Hülkenberg staat vandaag de dag negende in het wereldkampioenschap met 41 punten. Hadjar staat tiende met 39 punten.

Quovadis

Posts: 276

Sommigen zullen zeggen hij is te oud, maar ik vind de Hulkster een goede sidekick voor Max :)

  • 2
  • 23 okt 2025 - 19:32
F1 Nieuws Max Verstappen Nico Hülkenberg Damon Hill Red Bull Racing Sauber GP Mexico 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Quovadis

    Posts: 276

    Sommigen zullen zeggen hij is te oud, maar ik vind de Hulkster een goede sidekick voor Max :)

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 19:32
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.049

      Zeker! Niet te beroerd om de directe concurrentie van Max aan te tikken 😉

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 19:52
    • markos

      Posts: 909

      Dat zouden hilarische filmpjes worden.
      DanMax 2.0 🤣

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:04
  • elflitso

    Posts: 1.546

    D'n Hulk is niet op d'n markt dus onzin verhaal.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 19:59
    • Avb1

      Posts: 255

      En? Want dat zegt ook maar iets?
      Neymar was ook niet beschikbaar maar toen betaalde PSG 222 miljoen en weg.... Clausules bestaan

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:31
  • Larry Perkins

    Posts: 60.888

    Voor RBR zou Hulkenberg de beste oplossing zijn, en ook voor Hadjar als dat betekent dat hij nog een jaar langer kan rijpen bij Racing Bulls, want RBR komt voor hem te vroeg.

    Maar... of het 't beste is voor Hulkenberg zelf? Ik twijfel, als hij slechts een eenjarig contract zou krijgen en bij Audi (Sauber) een meerjarig contract, dan zou ik daar nog wel ff over nadenken als ik Nico was.
    Wereldkampioen zal hij toch niet worden, maar bij Audi is hij nu (nog) wel hèt mannetje, bij RBR de tweede viool...

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 20:05
    • Avb1

      Posts: 255

      Kan hij meschien een paar podium plekken pakken? Pole position? Een keer een race winnen? Natuurlijk als de auto goed genoeg is volgend jaar

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:32

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar