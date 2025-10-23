Hoewel Max Verstappen volgend seizoen voor Red Bull Racing blijft rijden, is het tweede zitje nog steeds onzeker. Isack Hadjar wordt door velen gelinkt als teamgenoot van Max Verstappen, maar oud-wereldkampioen Damon Hill denkt er anders over. Hij stelt dat Red Bull voor ervaring moet gaan.

De ervaring die Hill bedoelt, is een coureur die het goed met Verstappen kan vinden. Sauber-coureur Nico Hülkenberg is volgens de voormalig wereldkampioen dé coureur die Red Bull nodig heeft naast Max Verstappen.

Hadjar of Hülkenberg?

Hadjar en Hülkenberg hebben iets gemeen met elkaar wat betreft dit seizoen. Beide coureurs hebben dit seizoen hun allereerste podium gehaald. Nico Hülkenberg had nog nooit een podium behaald tot de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2025. Isack Hadjar scoorde zijn podium tijdens de Nederlandse Grand Prix dit jaar.

"Hülkenberg was een van de uitblinkers met zijn achtste plek", weet ook Harry Benjamin, presentator van de Chequered Flag-podcast van de BBC. "Hij pakte pas zijn eerste punten sinds zijn podiumplek. Dat is ongelofelijk." De prestaties van de veteraan waren erg goed in Austin. Zijn kwalificatie voor de sprintrace was ook erg goed. De Duitser kwalificeerde zich als vierde. Hij crashte helaas samen met de McLarens, dus eindigde als dertiende.

"Dit is echt enorm balen, ja", reageert Hill op de crash waar ook Hülkenberg mee te maken had. "Die vierde plek in de sprintkwalificatie was alsnog een geweldig resultaat. Hij is de ervaren rot, maar grijpt zijn kansen nog steeds aan. Je vraagt je af wat zou gebeuren als je hem in een topauto zet."

'Hülkenberg moet naar Red Bull'

Damon Hill adviseert Red Bull rondom de keuze voor de tweede rijder naast Verstappen: "Waarom niet? Als ik het voor het zeggen had bij Red Bull, zou ik zeggen dat we hem een kans moeten bieden. Kom op, zeg! Volgens mij is hij ook goed bevriend met Max, nietwaar?" Hülkenberg staat vandaag de dag negende in het wereldkampioenschap met 41 punten. Hadjar staat tiende met 39 punten.