Afgelopen Formule 1-seizoen stonden er maar liefst zes rookies op de grid. Een rookie is een coureur die zijn allereerste seizoen in de koningsklasse van de motorsport rijdt. Een van hen was Kimi Antonelli, die merkte op dat veel rookies steun kregen van niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is dan ook de 'de vader van de rookies' volgens de Italiaan.

De zes rookies van afgelopen seizoen waren: Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull, later Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) en Gabriel Bortoleto (Sauber). Het avontuur van Doohan duurde echter niet lang, want de Australiër werd al na zes races vervangen door Franco Colapinto.

Verstappen steunt de rookies

Bortoleto zei tijdens een interview met Formula 1 dat hij vaak steun zocht bij zijn familie en medecoureurs: "Mijn hele familie in Brazilië kon dit jaar niet veel reizen om mij te komen bezoeken, maar de races waar ze bij waren, waren altijd geweldig. En ook van andere coureurs. Fernando bijvoorbeeld, en ook Max heeft achter de schermen behoorlijk wat steun gegeven."

Ook Antonelli kreeg heel wat steun van de viervoudig wereldkampioen, zo laat hij weten: "Max heeft zijn steun aangeboden. Ik denk dat Max alle rookies erg heeft gesteund. Hoe noemen ze hem ook alweer? De vader van de rookies. Maar het was geweldig. Ook Lewis, maar eerlijk gezegd leek iedereen het feit te omarmen dat er zoveel rookies op de grid stonden. Ze hebben op hun manier hun steun betuigd."

Wie is de rookie van 2026?

Volgend seizoen staat maar een rookie op de grid: Arvid Lindblad. De Britse-Zweed komt volgend jaar uit voor Racing Bulls en gaat samen met Liam Lawson het nieuwe seizoen starten. Lindblad heeft afgelopen seizoen zijn rookiejaar in de Formule 2 voltooid, maar mag nu al gaan starten in de Formule 1. Lindblad werd zesde in het F2-kampioenschap.