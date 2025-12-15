Afgelopen Formule 1-seizoen stonden er maar liefst zes rookies op de grid. Een rookie is een coureur die zijn allereerste seizoen in de koningsklasse van de motorsport rijdt. Een van hen was Kimi Antonelli, die merkte op dat veel rookies steun kregen van niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is dan ook de 'de vader van de rookies' volgens de Italiaan.
De zes rookies van afgelopen seizoen waren: Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull, later Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) en Gabriel Bortoleto (Sauber). Het avontuur van Doohan duurde echter niet lang, want de Australiër werd al na zes races vervangen door Franco Colapinto.
Verstappen steunt de rookies
Bortoleto zei tijdens een interview met Formula 1 dat hij vaak steun zocht bij zijn familie en medecoureurs: "Mijn hele familie in Brazilië kon dit jaar niet veel reizen om mij te komen bezoeken, maar de races waar ze bij waren, waren altijd geweldig. En ook van andere coureurs. Fernando bijvoorbeeld, en ook Max heeft achter de schermen behoorlijk wat steun gegeven."
Ook Antonelli kreeg heel wat steun van de viervoudig wereldkampioen, zo laat hij weten: "Max heeft zijn steun aangeboden. Ik denk dat Max alle rookies erg heeft gesteund. Hoe noemen ze hem ook alweer? De vader van de rookies. Maar het was geweldig. Ook Lewis, maar eerlijk gezegd leek iedereen het feit te omarmen dat er zoveel rookies op de grid stonden. Ze hebben op hun manier hun steun betuigd."
Wie is de rookie van 2026?
Volgend seizoen staat maar een rookie op de grid: Arvid Lindblad. De Britse-Zweed komt volgend jaar uit voor Racing Bulls en gaat samen met Liam Lawson het nieuwe seizoen starten. Lindblad heeft afgelopen seizoen zijn rookiejaar in de Formule 2 voltooid, maar mag nu al gaan starten in de Formule 1. Lindblad werd zesde in het F2-kampioenschap.
Reacties (2)Login om te reageren
schwantz34
Posts: 41.609
Erg gaaf dat Max die jonge gassies bij de hand neemt, om door zijn ervaringen te delen ze een steuntje in de rug te geven om te slagen, om daardoor nog lang in de F1 te kunnen schitteren. Ik heb dat nog nooit een andere topper in de F1 zien doen op zo'n grote schaal. Petje af, want hij heeft al verplichtingen zat natuurlijk.
Supa
Posts: 2.652
Eerste ontwerpdetails van de Red Bull RB22 duiken op nu het nieuwe Ford-tijdperk nadert.
De nieuwe Red Bull RB22 voor het F1-seizoen 2026 zou volgens berichten worden uitgerust met een dubbele pushrod-ophanging.
De Formule 1-regels worden volgend jaar volledig herzien, omdat zowel de chassis- als de motorreglementen tegelijkertijd veranderen.
Gerucht: Red Bull RB22 krijgt voor en achter een pushrod-ophanging voor F1 2026.
De sport stapt over op 50 procent elektrificatie, volledig duurzame brandstoffen en actieve aerodynamica. Dit zijn enkele van de grootste regelwijzigingen in de geschiedenis van de Formule 1.
Het F1-seizoen 2026 wordt het eerste seizoen waarin Red Bull zijn eigen motoren produceert, via de nieuw opgerichte Powertrains-afdeling die samenwerkt met de Amerikaanse fabrikant Ford.
Red Bull kondigde begin 2023 zijn technische samenwerking met Ford aan. Daarmee kwam de weg vrij voor langdurige partner Honda om zich vanaf F1 2026 aan Aston Martin te verbinden. Zoals PlanetF1 vorige maand meldde, zullen zowel Red Bull Racing als zusterteam Racing Bulls aanwezig zijn bij een Ford-seizoenslancering in Detroit op 25 januari, minder dan twee weken voor de eerste test van het F1-seizoen 2026 in Barcelona.
Ook de eerste geruchten over het ontwerp van de nieuwe RB22, die bestuurd zal worden door viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en nieuwkomer Isack Hadjar, zijn inmiddels naar buiten gekomen.
Volgens een rapport van het Italiaanse medium Auto Racer krijgt de RB22 een pushrod-ophanging aan zowel de voor- als achterkant van de auto. Als dit klopt, laat het team uit Milton Keynes zijn jarenlange filosofie varen van een pullrod-ophanging aan de voorkant. Die aanpak leverde een duidelijk aerodynamisch voordeel op in het ground-effect-tijdperk tussen 2022 en 2025.
De overstap van de F1 van ground-effect-auto’s naar auto’s met een vlakke vloer in 2026 maakt deze verandering eenvoudiger. Daardoor wordt mechanische eenvoud en voorspelbaar gedrag van de ophanging belangrijker. Een pushrod-ontwerp sluit bovendien beter aan bij de nieuwe lay-out van de powerunit en biedt voordelen op het gebied van packaging ten opzichte van de eerdere pullrod-opstelling.
Zoals PlanetF1 vorige maand meldde, wordt ook Ferrari in verband gebracht met een overstap naar een dubbele pushrod-constructie voor zijn F1-auto van 2026, met de codenaam Project 678.
Als dit klopt, zou Ferrari voor het eerst sinds het seizoen 2010 weer met een pullrod-ophanging aan de achterkant van de auto rijden. De prestaties van de nieuwe RBPT-Ford-motor blijven ondertussen het grootste vraagteken rond de Red Bull RB22.
Er doen al langere tijd geruchten de ronde dat Mercedes verder gevorderd is met de voorbereidingen op F1 2026 dan zijn concurrenten. Volgens een zorgwekkend rapport uit april hebben andere fabrikanten in verschillende mate moeite met de ontwikkeling van de nieuwe motoren.
De FIA leek dit in oktober te bevestigen met de introductie van een nieuw vangnet: Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO). Dit programma is bedoeld om fabrikanten die problemen ervaren te helpen om richting 2026 aan te sluiten.
Voorafgaand aan zijn laatste race als teambaas tijdens de Britse Grand Prix in juli gaf voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner een hint over de stand van zaken van de RBPT-Ford-motor richting volgend seizoen.
Horner zei tegen PlanetF1 en andere media dat het “beschamend” zou zijn voor Mercedes en andere gevestigde motorfabrikanten als Red Bull-Ford er in 2026 bij de eerste poging in slaagt een competitievere motor te bouwen.
Die uitspraken werden herhaald door zijn opvolger Laurent Mekies, die tijdens de Grand Prix van Italië zei dat het “onzin zou zijn” om te verwachten dat Red Bull-Ford vanaf het begin kan meekomen met Mercedes en Ferrari.
In reactie op Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de uitdaging voor Red Bull vergeleek met het beklimmen van de Mount Everest, zei Mekies tegen PlanetF1 en andere media:
“Ik denk dat Toto gelijk heeft als hij zegt dat het een Everest is om te beklimmen. Zo is het ook.
Het is eigenlijk zo gek als maar kan om te besluiten je eigen powerunit te bouwen, zoals Red Bull heeft gedaan. Het is een ongelooflijke uitdaging om daarbij betrokken te zijn.
Dat soort gekke dingen doet Red Bull nu eenmaal, dus het voelt goed, maar we onderschatten niet hoe extreem dit is.
Deze fabrikanten doen dit al zo’n 90 jaar, dus het zou van onze kant dom zijn om te denken dat we hier komen en meteen op het niveau van Ferrari of Mercedes zitten.
Dat zou niet realistisch zijn.
Maar het wordt wel opgezet op de Red Bull-manier: op het hoogst mogelijke niveau. We doen het stap voor stap.
We proberen zo snel mogelijk op te schalen, zowel de powerunit als alles eromheen: de mensen en de infrastructuur.
Daarna verwachten we een jaar met keihard werken en veel slapeloze nachten om het juiste niveau te bereiken.
Maar het is een uitdaging die echt als een Red Bull-uitdaging voelt, en daar houden we van.
We gaan geen doelstelling in cijfers noemen, want niemand heeft die, maar we weten dat we beginnen aan een enorme berg, zoals Toto zei.”