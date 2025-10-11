user icon
'Bortoleto trekt de aandacht en staat op verlanglijstje van Ferrari'
  Gepubliceerd op 11 okt 2025 09:38
  • comments 7
  Door: Bob Plaizier

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto is bezig met een opvallend debuutseizoen in de Formule 1. De Braziliaanse coureur laat met enige regelmaat zijn talent zien, en hoopt volgend jaar te schitteren als fabriekscoureur van Audi. Mogelijk mag hij in de toekomst op meer hopen, want hij zou op een verlanglijstje van Ferrari staan.

Bortoleto vormt dit jaar bij Sauber een rijdersduo met de zeer ervaren Nico Hülkenberg. Beide coureurs zijn al zeker van hun toekomst, want volgend jaar wordt Sauber officieel het fabrieksteam van Audi. Hier hopen ze direct op successen, en willen ze mee gaan doen om de prijzen. Bortoleto kan zijn stijgende lijn gaan doorzetten, want dit seizoen laat hij met enige regelmaat mooie dingen zien.

In de schaduw van mede-rookies Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar doet hij het zeker niet slecht. Hij maakt weinig fouten, en is zelfs regelmatig in staat om zijn ervaren teamgenoot Hülkenberg bij te houden. Hij staat momenteel achttiende in de strijd om het wereldkampioenschap met 18 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Hülkenberg staat mede door een podiumplek in Silverstone op de tiende plaats.

Hengelt Ferrari naar zijn diensten?

Bortoleto's lage klassering geeft een vertekend beeld van hoe goed hij bezig is. Hij is zelfs zo goed bezig, dat Ferrari interesse in hem zou hebben. Volgens de Zwitserse krant Blick zou hij op een verlanglijstje voor 2027 staan van de Scuderia. Volgens Blick is dit geen verrassing, aangezien Bortoleto een sterke indruk maakt.

Gaan Hamilton en Leclerc weg?

Ferrari kan volgend jaar nog beschikken over de diensten van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Het rommelt binnen Ferrari, en Leclerc werd al in verband gebracht met een vertrek bij de Italiaanse renstal. Het is daarnaast zeer onduidelijk of Hamilton na volgend jaar doorgaat in de Formule 1. De kans bestaat namelijk ook dat de zevenvoudig wereldkampioen met pensioen gaat.

F1 Nieuws Gabriel Bortoleto Sauber Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.107

    Als je het nu al niet met Lewis en Charles goede resultaten kan behalen, dan zou ik eens verder kijken dan alleen de rijders die je wil gaan wisselen, of dat ze zelf willen gaan.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 09:43
  • Rimmer

    Posts: 12.859

    Max en Bortoleto zou mijn inziens een enorm sterke combinatie zijn. Bortoleto is niet alleen snel maar ook goed bevriend met Max en heeft hem bovendien op een groot voetstuk staan waardoor een team niet bang hoeft te zijn dat hij mentaal breekt als hij niet de rondetijd van Max kan evenaren. Hij heeft dat namelijk allang geaccepteerd en probeert alleen maar van Max te leren ipv dom te gillen dat hij gelooft zelf de beste te zijn.
    Het team dat er in slaagt om dit duo vast te leggen gaat 100% zeker een paar goede seizoenen tegemoet.

    • + 4
    • 11 okt 2025 - 09:54
    • Edgar

      Posts: 1.696

      ik sluit me hierbij aan, maar er moet ook wel beter personeel aangeschaft worden op cruciale plekken

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 10:18
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.462

      Niet zonder een competitieve auto.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 10:20
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.902

      AUB geen Max bij Ferrari.

      • + 3
      • 11 okt 2025 - 11:00
    • snailer

      Posts: 30.126

      AUB geen Leclerc Fan die zich bemoeit met een leuke discussie via dooddoeners.

      De fans willen verstappen. Denk dat management er maar 1 wil: Verstappen.

      Alleen wil Verstappen niet. denk ik. Die wil veranderingen waar Elkann niet achter staat.

      • + 6
      • 11 okt 2025 - 12:31
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.462

    Alsof de rijders het probleem zijn... Ok, Lewis deed het nog niet al te best. Maar dat is geen garantie dat Bortoleto het wel zou waar maken. Heeft natuurlijk wel potentie. Bearman die wat in de schaduw blijft ook.

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 10:35

