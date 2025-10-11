'Bortoleto trekt de aandacht en staat op verlanglijstje van Ferrari'

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto is bezig met een opvallend debuutseizoen in de Formule 1. De Braziliaanse coureur laat met enige regelmaat zijn talent zien, en hoopt volgend jaar te schitteren als fabriekscoureur van Audi. Mogelijk mag hij in de toekomst op meer hopen, want hij zou op een verlanglijstje van Ferrari staan.

Bortoleto vormt dit jaar bij Sauber een rijdersduo met de zeer ervaren Nico Hülkenberg. Beide coureurs zijn al zeker van hun toekomst, want volgend jaar wordt Sauber officieel het fabrieksteam van Audi. Hier hopen ze direct op successen, en willen ze mee gaan doen om de prijzen. Bortoleto kan zijn stijgende lijn gaan doorzetten, want dit seizoen laat hij met enige regelmaat mooie dingen zien.

In de schaduw van mede-rookies Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar doet hij het zeker niet slecht. Hij maakt weinig fouten, en is zelfs regelmatig in staat om zijn ervaren teamgenoot Hülkenberg bij te houden. Hij staat momenteel achttiende in de strijd om het wereldkampioenschap met 18 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Hülkenberg staat mede door een podiumplek in Silverstone op de tiende plaats.

Hengelt Ferrari naar zijn diensten?

Bortoleto's lage klassering geeft een vertekend beeld van hoe goed hij bezig is. Hij is zelfs zo goed bezig, dat Ferrari interesse in hem zou hebben. Volgens de Zwitserse krant Blick zou hij op een verlanglijstje voor 2027 staan van de Scuderia. Volgens Blick is dit geen verrassing, aangezien Bortoleto een sterke indruk maakt.

Gaan Hamilton en Leclerc weg?

Ferrari kan volgend jaar nog beschikken over de diensten van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Het rommelt binnen Ferrari, en Leclerc werd al in verband gebracht met een vertrek bij de Italiaanse renstal. Het is daarnaast zeer onduidelijk of Hamilton na volgend jaar doorgaat in de Formule 1. De kans bestaat namelijk ook dat de zevenvoudig wereldkampioen met pensioen gaat.