F1Grand Prix van Barcelona 2026

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- Brandpuntsafstand-
- Diafragma-
- Sluitertijd-
- Datum12 jun
Formula One World Championship
Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari.
12.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 7, Barcelona-Catalunya Grand Prix, Barcelona, Spain, Practice Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Practice Day - Barcelona, Spain
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