Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: "Hij rijdt altijd mensen van de baan"
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Franco Colapinto heeft na afloop van de Grand Prix van São Paulo fel uitgehaald naar Lance Stroll. De Argentijn gaf de Canadees de schuld van de crash van Gabriel Bortoleto in de openingsronde van de race. Volgens Colapinto verdedigde Stroll “veel te agressief” en drukte hij de jonge Braziliaan de muur in.

Het weekend van Bortoleto stond al bol van de pech. Na zijn zware klapper tijdens de sprintrace op zaterdag begon de Sauber-coureur de hoofdrace helemaal achteraan. Toch kende de 20-jarige debutant een sterke openingsronde. Hij passeerde eerst Lewis Hamilton bij Descida do Lago en ging daarna aan de buitenkant voorbij aan Colapinto. Toen hij vervolgens naast Stroll dook in de snelle sectie bij Pinheirinho, ging het echter mis. Stroll stuurde naar links op het moment dat Bortoleto zijn neus naast de Aston Martin zette, met een harde crash als gevolg.

Colapinto niet gediend van actie Stroll

Colapinto, die vlak achter het incident reed, spaarde zijn woorden niet. “Stroll rijdt altijd mensen van de baan doordat hij gewoon niet in zijn spiegels kijkt en geen ruimte laat,” zei de Alpine-coureur tegenover de aanwezige pers op Interlagos. “Hij duwde Gabi letterlijk de muur in. Dat soort dingen doet hij steeds weer. Het is frustrerend, want dit had makkelijk voorkomen kunnen worden.”

Bortoleto zelf hield de gemoederen wat meer bedaard. De Braziliaan noemde het “gewoon een race-incident”. “Ik had een goede start, haalde Lewis in en daarna Colapinto aan de buitenkant van bocht zes,” legde hij uit. “Bij bocht negen kwam ik naast Lance uit. Hij ging iets verder naar buiten dan er ruimte was en raakte mijn voorband, waarop ik in de muur eindigde. Het is niet nodig om met vingers te wijzen – het was de eerste ronde.”

Bortoleto reageert sportief na crash

Ondanks zijn teleurstelling bleef Bortoleto sportief richting zijn collega. “Lance is normaal gesproken een faire racer,” benadrukte hij. “Als hij iets meer ruimte had gelaten, had ik de bocht kunnen halen en was ik hem waarschijnlijk voorbijgegaan, want hij had slechtere banden dan ik. Maar hij deed het niet met opzet. Dit hoort gewoon bij het racen.”

De crash betekende het einde van een frustrerend weekend voor de jonge Braziliaan, die sinds zijn sterke debuut in de Formule 1 veel indruk maakte. Voor Stroll kan het incident nog een staartje krijgen: de stewards hebben het voorval genoteerd, al is nog niet duidelijk of er verdere actie volgt.

Reacties (1)

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

