Brown toont klasse: Sauber ontvangt excuses na opmerkelijke uithaal
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 14:47
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-CEO Zak Brown zorgde afgelopen weekend voor de nodige controverse met een opvallende opmerking over Nico Hülkenberg. Hij beschuldigde de Duitser van het veroorzaken van de startcrash in de sprintrace, maar trok die woorden snel in. Nu blijkt dat hij ook heeft aangeklopt bij Hülkenbergs werkgever Sauber.

Hülkenberg raakte op zaterdag betrokken bij een incident bij de start van de sprintrace. Hij werd geraakt door McLaren-coureur Oscar Piastri, die werd gelanceerd en daarna ook zijn teamgenoot Lando Norris raakte. Beide McLarens vielen hierdoor uit, en dit zorgde voor frustratie bij Brown. Live in de uitzending van Sky Sports riep hij dat Hülkenberg het incident had veroorzaakt, en hiermee zorgde hij voor de nodige controverse.

Tijdens de kwalificatie meldde Brown zich weer in de uitzending van Sky Sports. De Amerikaanse CEO van McLaren stelde dat hij de beelden goed had bekeken, en dat hij van mening is veranderd. Hij stelde dat Hülkenberg geen schuld had aan het incident, en hij bood zijn excuses aan. 

Appje van Brown

Nu blijkt dat Brown dat niet alleen live op televisie heeft gedaan, maar ook persoonlijk. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley was hier duidelijk over toen hij op de zondag in Austin met The Race sprak: "Zak heeft me vrij snel een excuus gestuurd na afloop, en hij heeft in persoon sorry gezegd tegen Nico."

Passie bij Brown

Wheatley neemt het dan ook niet hoog op: "Kijk, dit is een gepassioneerde sport. Ik ben dol op die passie. Je hebt wee auto's, je vecht voor de wereldtitel, en je twee auto's vallen uit in de eerste bocht. Het is makkelijk om te denken dat iemand anders fout zit, en je reageert dan vol passie."

"Ik denk dat hij dat deed bij SKY TV, hij zei dat in de heat of the moment en zal vol emotie. Ik ken Zak al heel erg lang. Hij is een racer. We zijn allemaal racers, en we hebben het na afloop opgelost."

Skoda F1

Posts: 438

Slappe zak heeft de beelden nog eens terug gekeken en zag hoe zijn troetel pupil weer eens een divebom op zijn teamgenoot deed en de hele shitshow in gang zetten..

  • 3
  • 20 okt 2025 - 14:53
    • Erik FW34

      Posts: 3.766

      Of, en dat is waarschijnlijker, heeft hij gereageerd wat hij in eerste instantie dacht te zien. Na het nogmaals uit de eerste emotie bekeken te hebben geconcludeerd dat hij het niet goed gezien heeft en zich daarna hersteld. Je hoeft geen fan van hem te zijn maar prima reactie van ZB.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:09
    • Mr Marly

      Posts: 7.840

      Russell deed een divebomb. Norris verdedigde de binnenkant, dan ga je ruim door de bocht, piastri wilde naar binnen snijden maar dacht daar alleen te zijn ofzo. Heeft niks met een divebomb te maken. Dure inschattingsfout.

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 15:12
    • 919

      Posts: 3.761

      Die ruk aan het stuur naar links van Piastri was super, maar dan ook echt super duidelijk te zien. Daar was maar 1 replay voor nodig. Helemaal voor Brown die met zijn neus bovenop 6 schermen zit aan de pitwall. Snap er geen jota van dat hij in eerste instantie verkeerd zag.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 15:39
  • NicoS

    Posts: 19.498

    Zak reageerde een beetje hetzelfde als sommige fanatieke fans…;)
    In de emotie begrijp ik best dat je soms uit je slof schiet, prima dat Zak daarop terug komt en zijn excuses aanbiedt.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 15:26
  • Larry Perkins

    Posts: 60.809

    Brown had meer klasse, niveau en inzicht getoond als hij zich niet zo voorbarig had uitgelaten maar tegen Sky had gezegd dat hij eerst de beelden nog terug moest zien.
    Goed dat hij daarna alsnog zijn excuses maakte maar het gaat te ver om dat klasse te noemen van zo'n ervaren CEO. Wellicht heeft hij ervan geleerd...

    Jonathan Wheatley toonde daarna wel klasse en niveau om het Brown meteen te vergeven en om voor hem in de bres te springen.

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 15:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.809

      En ja, Wolff en Horner kunnen ook zo impulsief reageren, dat is geen kwaliteit...
      Wat dat betreft valt dat bij Vasseur en (tot nu toe) Mekies goed mee.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:37
    • Avb1

      Posts: 234

      Brown durft na de verhalen over piastri niet publiekelijk hem de schuld te geven...
      Want dan krijg je weer oh als het Norris was..

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:47
    • Pietje Bell

      Posts: 31.547

      Mekies is idd veel tactischer in zijn uitspraken dan Horner en Wolff. Zie nu ook weer hoe hij een oordeel geeft over Yuki. Hij praat er niet omheen, maar brengt het in de juiste context.
      “Er zijn twee races op rij punten gescoord, ook in de sprintrace. Zijn starts waren sterk, en de eerste ronden waren beter dan eerder dit seizoen. Dat is een stap vooruit. Maar goed genoeg? Nee, dat zou ik niet durven zeggen.”

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:53
    • Pietje Bell

      Posts: 31.547

      Wheatley is ook zo tactisch, maar wel reëel. Had hem vorig jaar graag als vervanger van Horner gezien. Ook zo'n fijne man.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:55

