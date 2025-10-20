Brown toont klasse: Sauber ontvangt excuses na opmerkelijke uithaal

McLaren-CEO Zak Brown zorgde afgelopen weekend voor de nodige controverse met een opvallende opmerking over Nico Hülkenberg. Hij beschuldigde de Duitser van het veroorzaken van de startcrash in de sprintrace, maar trok die woorden snel in. Nu blijkt dat hij ook heeft aangeklopt bij Hülkenbergs werkgever Sauber.

Hülkenberg raakte op zaterdag betrokken bij een incident bij de start van de sprintrace. Hij werd geraakt door McLaren-coureur Oscar Piastri, die werd gelanceerd en daarna ook zijn teamgenoot Lando Norris raakte. Beide McLarens vielen hierdoor uit, en dit zorgde voor frustratie bij Brown. Live in de uitzending van Sky Sports riep hij dat Hülkenberg het incident had veroorzaakt, en hiermee zorgde hij voor de nodige controverse.

Tijdens de kwalificatie meldde Brown zich weer in de uitzending van Sky Sports. De Amerikaanse CEO van McLaren stelde dat hij de beelden goed had bekeken, en dat hij van mening is veranderd. Hij stelde dat Hülkenberg geen schuld had aan het incident, en hij bood zijn excuses aan.

Appje van Brown

Nu blijkt dat Brown dat niet alleen live op televisie heeft gedaan, maar ook persoonlijk. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley was hier duidelijk over toen hij op de zondag in Austin met The Race sprak: "Zak heeft me vrij snel een excuus gestuurd na afloop, en hij heeft in persoon sorry gezegd tegen Nico."

Passie bij Brown

Wheatley neemt het dan ook niet hoog op: "Kijk, dit is een gepassioneerde sport. Ik ben dol op die passie. Je hebt wee auto's, je vecht voor de wereldtitel, en je twee auto's vallen uit in de eerste bocht. Het is makkelijk om te denken dat iemand anders fout zit, en je reageert dan vol passie."

"Ik denk dat hij dat deed bij SKY TV, hij zei dat in de heat of the moment en zal vol emotie. Ik ken Zak al heel erg lang. Hij is een racer. We zijn allemaal racers, en we hebben het na afloop opgelost."