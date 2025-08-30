user icon
Hülkenberg over terugkeer van Perez: "Even afstand nemen kan juist verfrissend zijn"

Hülkenberg over terugkeer van Perez: "Even afstand nemen kan juist verfrissend zijn"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Sergio Perez keert volgend seizoen terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een stoeltje weten te bemachtigen bij het nieuwe team Cadillac F1. Nico Hülkenberg weet als geen ander hoe het is om een tussenjaar te hebben. De Duitser geeft inzichten over de Mexicaan. 

Hülkenberg verloor in 2019 zijn zitje bij Renault aan Esteban Ocon. De Duitser wist toen pas in 2023 weer een vast zitje te bemachtigen. Dit seizoen heeft de Duitser op 38-jarige leeftijd zijn eerste podium behaald. 

Leeftijd is niet het belangrijkste

Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton bewijzen dat leeftijd niet alles is in de Formule 1. In gesprek met Motorsport zegt Hülkenberg over de terugkeer van Perez: "Ik denk dat het een beetje anders is. Ik had natuurlijk best veel tijd buiten de sport - drie jaar in plaats van één. Het hangt allemaal af van hoe competitief hun pakket zal zijn. Dat is er allemaal mee verbonden."

"Maar ik denk dat het waarschijnlijk positief en verfrissend voor hem was, om even los te komen en alles van een afstandje te bekijken, lekker vanuit je zetel thuis", voegt de Duitser toe. "Dat is best een interessante ervaring. Dus ik weet zeker dat het hem goed heeft gedaan, en dat hij zich... Nou ja, ik weet dat hij zich opgeladen voelt en nog steeds klaar is om ervoor te gaan."

Iedereen is anders

Toch is het geen zekerheid dat Perez alsnog gaat slagen bij Cadillac: "Het is heel persoonlijk en individueel. Iedereen is anders. Maar voor mij persoonlijk was het echt heel positief en verfrissend. Maar ik had dan ook bijna drie volle jaren weg van de sport - en dat is lang. Maar het was wat ik op dat moment nodig had. En nogmaals, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar achteraf gezien was het erg positief."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.201

Verander het woordje Hülkenberg door Verstappen en 20+ reacties.

Omdat dat niet zo is schrijf ik toch 'n reactie op dit bericht....goeie kerel die Nico.

  • 1
  • 30 aug 2025 - 10:55
F1 Nieuws Nico Hülkenberg Sergio Perez Sauber Cadillac

Reacties (2)

Reacties (2)
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.203

    Verander het woordje Hülkenberg door Verstappen en 20+ reacties.

    Omdat dat niet zo is schrijf ik toch 'n reactie op dit bericht....goeie kerel die Nico.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 10:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.466

    Jan Lammers is nog altijd de meest 'opgefriste' Formule 1-coureur, hij maakte na ruim tien jaar (1982-1992) zijn comeback, da's na 3.767 dagen...

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 11:14

