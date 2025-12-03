Max Verstappen gaat aankomend weekend in Abu Dhabi op jacht naar de wereldtitel in de Formule 1. Hij moet twaalf punten goedmaken ten opzichte van Lando Norris, en dat is een zware opdracht. Toch hebben veel mensen vertrouwen in hem, en dat geldt ook voor Sauber-teambaas Jonathan Wheatley.

Verstappen heeft zich teruggevochten vanuit geslagen positie. Bij de concurrentie van McLaren leken ze maanden geleden te denken dat ze Verstappen knock-out hadden geslagen, maar hij stond elke keer weer op. In de tweede seizoenshelft heeft hij zijn achterstand flink goed weten te maken, en stond hij in elke race op het podium. In Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar stond hij zelfs op het hoogste treetje.

Verstappen reed afgelopen weekend in Qatar een ijzersterke race, waarin hij profiteerde van het tactisch geklungel van McLaren. Aan de pitmuur van de papajakleurige renstal besloten ze Lando Norris en Oscar Piastri naar binnen te halen op een ander moment dan de rest van het veld, en dat bleek geen goede gok te zijn. Verstappen kon winnen, en inlopen in de titelstrijd.

Foutloze race

Steeds meer mensen geloven in de titel van Verstappen, en dat geldt ook voor Sauber-teambaas Jonathan Wheatley. De Brit werkte bij Red Bull jarenlang samen met Verstappen, en sprak zich in Qatar uit bij de internationale media: "We hebben het natuurlijk al gehad over Max, hij reed hier opnieuw een foutloze race. En wat betreft het kampioenschap: Jullie vragen al vijf of zes weken of hij nog een kans maakt op de titel. Het zal in ieder geval geen saaie race worden, want we hebben een strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs."

'Ze hebben een geweldig strategisch team'

Wheatley wil ook nog even stilstaan bij het goede werk van Red Bull-strateeg Hannah Schmitz: "Red Bull heeft een geweldig strategisch team. Die is al een heel erg lange tijd enorm consistent. Hannah heeft zich in die omgeving kunnen ontwikkelen. Het is leuk om te zien dat ze wat meer in de schijnwerpers worden gezet."

Als Wheatley nog wordt gevraagd wie volgens hem met de titel naar huis gaat, is hij kortaf: "Max."