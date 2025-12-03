user icon
F1-teambaas gelooft in wereldtitel voor Verstappen

F1-teambaas gelooft in wereldtitel voor Verstappen

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Abu Dhabi op jacht naar de wereldtitel in de Formule 1. Hij moet twaalf punten goedmaken ten opzichte van Lando Norris, en dat is een zware opdracht. Toch hebben veel mensen vertrouwen in hem, en dat geldt ook voor Sauber-teambaas Jonathan Wheatley.

Verstappen heeft zich teruggevochten vanuit geslagen positie. Bij de concurrentie van McLaren leken ze maanden geleden te denken dat ze Verstappen knock-out hadden geslagen, maar hij stond elke keer weer op. In de tweede seizoenshelft heeft hij zijn achterstand flink goed weten te maken, en stond hij in elke race op het podium. In Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar stond hij zelfs op het hoogste treetje.

23 nov
Verstappen reed afgelopen weekend in Qatar een ijzersterke race, waarin hij profiteerde van het tactisch geklungel van McLaren. Aan de pitmuur van de papajakleurige renstal besloten ze Lando Norris en Oscar Piastri naar binnen te halen op een ander moment dan de rest van het veld, en dat bleek geen goede gok te zijn. Verstappen kon winnen, en inlopen in de titelstrijd.

Foutloze race

Steeds meer mensen geloven in de titel van Verstappen, en dat geldt ook voor Sauber-teambaas Jonathan Wheatley. De Brit werkte bij Red Bull jarenlang samen met Verstappen, en sprak zich in Qatar uit bij de internationale media: "We hebben het natuurlijk al gehad over Max, hij reed hier opnieuw een foutloze race. En wat betreft het kampioenschap: Jullie vragen al vijf of zes weken of hij nog een kans maakt op de titel. Het zal in ieder geval geen saaie race worden, want we hebben een strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs."

'Ze hebben een geweldig strategisch team'

Wheatley wil ook nog even stilstaan bij het goede werk van Red Bull-strateeg Hannah Schmitz: "Red Bull heeft een geweldig strategisch team. Die is al een heel erg lange tijd enorm consistent. Hannah heeft zich in die omgeving kunnen ontwikkelen. Het is leuk om te zien dat ze wat meer in de schijnwerpers worden gezet." 

Als Wheatley nog wordt gevraagd wie volgens hem met de titel naar huis gaat, is hij kortaf: "Max."

John6

Posts: 11.347

Yuki kan nog 1 maal zijn best doen en Max helpen door goede kwalificatie te rijden, zou ieder geval helpen.

  • 1
  • 3 dec 2025 - 10:46
Reacties (7)

  • BoerTeun

    Posts: 1.502

    Het zou een bizarre ontknoping zijn van dit F1 seizoen maar normaalgesproken zou mcLaren dit toch binnen moeten slepen.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 08:46
    • M@X

      Posts: 1.312

      Normaal wel. De vraag is wat het met Norris doet als hij echt moet presteren. Als ie te voorzichtig gaat zijn dan kwalificeert hij zich te ver naar achteren. Als hij gewoon zichzelf is zou minimaal 3e eenvoudig mogelijk moeten zijn

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 09:48
  • Pietje Bell

    Posts: 32.197

    Wordt weer een VT1 met veel rookies. Yuki moet zijn stoeltje afstaan aan Lindblad. :-((

    Van het Tech forum.

    PIA -> O'Ward
    HAM -> tba
    TSU -> Lindblad
    ALB -> Browning
    LAW -> Iwasa
    STR -> Crawford
    OCO -> Hirakawa
    COL -> Aron (tbc)
    ALO -> Shields

    Hartverwarmend om te zien hoe enorm veel steunbetuigingen Yuki heeft gekregen.

    Bijvoorbeeld deze van Piastri zijn moeder onder een bericht van RBR.

    i.imgur.com/5jNUaOd.png

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 09:19
    • John6

      Posts: 11.345

      Yuki kan nog 1 maal zijn best doen en Max helpen door goede kwalificatie te rijden, zou ieder geval helpen.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:46
  • Ferdi12

    Posts: 778

    Het zou een geweldige afgang zijn voor het team McLaren als Max alsnog de titel pakt.
    Hoe goed Max dan ook gepresteerd heeft, dit mag McLaren en Norris niet meer uit handen geven.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 10:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.197

    Ze maken er wel een gezellige tweede helft van de persconferentie van
    donderdag om 15:00u.

    Lando, Oscar en Max.

    Eerste helft Hadjar, Leclerc en Russell

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 10:46
  • GPYesterday

    Posts: 297

    De motor van Norris is al oud. Geeft geen volle vermogen meer. Ik ben benieuwd of die geen olie lekkage heeft. Het zal voor Norris wel spannend worden of die de race kan uitrijden.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 10:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

