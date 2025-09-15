F1-coureur lokt toptransfer van Verstappen uit: "Hij moet hierheen komen"

Formule 1-coureur Gabriel Bortoleto wil graag teamgenoot worden van Verstappen. De Braziliaan heeft wel een voorwaarde. Max Verstappen moet voor Audi komen rijden. De twee coureurs zijn vrienden van elkaar. Bortoleto zou het geweldig vinden om naast Verstappen te rijden.

Max Verstappen heeft nog nooit in een andere auto gezeten dan een Red Bull-auto. De Nederlander reed buiten Red Bull Racing alleen voor Toro Rosso, maar dat was het zusterteam van Red Bull. Er was sprake van een transfer naar Mercedes, maar die is van de baan af.

Goede vriendschap

Max Verstappen heeft een goede vrienschap met Gabriel Bortoleto. De twee streamen vaak online terwijl ze gamen. Ze spelen dan meestal het spel Call of Duty. Ook Formule 2-coureur Luke Browning doet wel eens mee. De Britse F2-coureur heeft dit seizoen al een Formule 1-sessie gereden. Dit was in Bahrein.

In gesprek met de internationale media zei Bortoleto: "Nou, misschien komt hij ooit wel bij Audi. Als vriend en al het andere werken we heel goed samen. Hij helpt me enorm. Ik geloof echt dat hij een heel goede teamgenoot kan zijn, in de zin van: als we een team vormen en het team samenbrengen."

'Verstappen is een wereldcoureur'

"Hij heeft geen vier titels gewonnen omdat hij geluk had. Hij won ze omdat hij in een team zat dat, toen hij daar kwam, geen wereldkampioen was, en vervolgens heeft hij het met hen opgebouwd en hen laten winnen. Dus ik denk dat samenwerken misschien geen slechte zaak zou zijn. Maar nogmaals, als hij ooit bij Audi komt, ben ik blij waar ik nu ben en ben ik erg blij met het project dat we hebben."

Bortoleto staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap. De Braziliaan heeft in totaal achttien punten. Zijn hoogtepunt tot nu toe is de zesde plek tijdens de Grand Prix van Hongarije.