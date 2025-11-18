Sauber komt naar Las Vegas met een speciale livery die in het teken staat van de laatste paar races van het team. Sauber is overgenomen door het Duitse Audi en gaat daardoor vanaf 2026 door het leven als Audi F1 Team.

De nieuwe livery van Sauber gaat een speciale betekenis hebben, namelijk: de laatste ronde. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto mogen hier beide in gaan rijden. Sauber is al sinds 1993 op de grid te vinden en heeft af een paar keer onder een andere naam gereden; BMW en Alfa Romeo. Momenteel is Kick de titelsponsor van Sauber. In 2026 wordt het team officieel overgenomen door Audi en dus is Sauber vanaf dan verleden tijd.

Sauber zegt titelsponsor gedag

De groen met zwarte auto krijgt een overlay met een zwart met wit geblokte vlag. In plaats van vierkant is dit in slierten over de auto verspreid. Sauber schreef dan ook in een persbericht: "'Final Lap' is een opvallend visueel eerbetoon, geïnspireerd op de spanning en emotie van het meest iconische symbool in de Formule 1: de geblokte vlag."

"De vloeiende geblokte elementen lopen naadloos over in het diepzwarte carbon en het kenmerkende neongroen van het team. Het resultaat is een dynamische look die onmiskenbaar past bij de neongloed van Las Vegas. Het ontwerp symboliseert bovendien de opwaartse trend van het team in 2025. Het is een ode aan al het harde werk in Hinwil en de passie van onze fans."

Ook teambaas Jonathan Wheatley laat van zich horen over de livery. Hij vertelt in de preview van Sauber: "Las Vegas is een race die draait om spektakel, energie en het verleggen van grenzen. Dat is precies wat deze livery vertegenwoordigt. Het ontwerp is gedurfd, opvallend en zelfverzekerd, en tegelijkertijd een passend eerbetoon aan onze samenwerking met Stake."

Geschiedenis van Sauber

In 1993 kwam een nieuw team naar de Formule 1: Sauber. Het team werd opgericht door de in Zwitserland geboren Peter Sauber. Van 1993 tot 2005 heeft het team op de grid gestaan met Peter Sauber als teambaas. Ze behaalde in die jaren in totaal 215 gereden Grands Prix, met als beste resultaat de derde plek in de race en de vierde plek in het constructeurskampioenschap van 2001.

In 2006 ging Sauber samenwerken met BMW en zo ontstond er een 'nieuw' team. BMW Sauber startte sterk en behaalde in 2007 al de tweede plek in het constructeurskampioenschap. In totaal won BMW Sauber een keer en behaalde het zeventien podiumplaatsen. In 2011 was de samenwerking voorbij na een teleurstellend seizoen in 2010 en dus kwam Sauber weer terug op de grid.

Het team behaalde zelfs de tweede plaats, maar een overwinning zat er niet in. Sinds 2018 werd Alfa Romeo de titelsponsor van Sauber en in 2019 nam Alfa Romeo het team deels over en werd het Alfa Romeo F1 Team. Dit duurde tot en met 2023 en toen kwam Stake om de hoek kijken. Het gokbedrijf mocht niet overal op de auto staan, dus werd het team Kick Sauber genoemd. Kick is het streamingplatform van Stake. Na twee jaar is het team overgenomen door het Duitse Audi en is Sauber verleden tijd.