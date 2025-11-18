user icon
icon

Sauber komt met speciale livery: "Het is een ode aan het harde werk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sauber komt met speciale livery: "Het is een ode aan het harde werk"
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Sauber komt naar Las Vegas met een speciale livery die in het teken staat van de laatste paar races van het team. Sauber is overgenomen door het Duitse Audi en gaat daardoor vanaf 2026 door het leven als Audi F1 Team. 

De nieuwe livery van Sauber gaat een speciale betekenis hebben, namelijk: de laatste ronde. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto mogen hier beide in gaan rijden. Sauber is al sinds 1993 op de grid te vinden en heeft af een paar keer onder een andere naam gereden; BMW en Alfa Romeo. Momenteel is Kick de titelsponsor van Sauber. In 2026 wordt het team officieel overgenomen door Audi en dus is Sauber vanaf dan verleden tijd. 

Meer over Sauber Verstappen tipt Bortoleto bij Red Bull

Verstappen tipt Bortoleto bij Red Bull

13 nov
 Sauber deelt statement na angstaanjagende crash Bortoleto

Sauber deelt statement na angstaanjagende crash Bortoleto

8 nov

Sauber zegt titelsponsor gedag

De groen met zwarte auto krijgt een overlay met een zwart met wit geblokte vlag. In plaats van vierkant is dit in slierten over de auto verspreid. Sauber schreef dan ook in een persbericht: "'Final Lap' is een opvallend visueel eerbetoon, geïnspireerd op de spanning en emotie van het meest iconische symbool in de Formule 1: de geblokte vlag."

"De vloeiende geblokte elementen lopen naadloos over in het diepzwarte carbon en het kenmerkende neongroen van het team. Het resultaat is een dynamische look die onmiskenbaar past bij de neongloed van Las Vegas. Het ontwerp symboliseert bovendien de opwaartse trend van het team in 2025. Het is een ode aan al het harde werk in Hinwil en de passie van onze fans."

Ook teambaas Jonathan Wheatley laat van zich horen over de livery. Hij vertelt in de preview van Sauber: "Las Vegas is een race die draait om spektakel, energie en het verleggen van grenzen. Dat is precies wat deze livery vertegenwoordigt. Het ontwerp is gedurfd, opvallend en zelfverzekerd, en tegelijkertijd een passend eerbetoon aan onze samenwerking met Stake."

Geschiedenis van Sauber

In 1993 kwam een nieuw team naar de Formule 1: Sauber. Het team werd opgericht door de in Zwitserland geboren Peter Sauber. Van 1993 tot 2005 heeft het team op de grid gestaan met Peter Sauber als teambaas. Ze behaalde in die jaren in totaal 215 gereden Grands Prix, met als beste resultaat de derde plek in de race en de vierde plek in het constructeurskampioenschap van 2001. 

In 2006 ging Sauber samenwerken met BMW en zo ontstond er een 'nieuw' team. BMW Sauber startte sterk en behaalde in 2007 al de tweede plek in het constructeurskampioenschap. In totaal won BMW Sauber een keer en behaalde het zeventien podiumplaatsen. In 2011 was de samenwerking voorbij na een teleurstellend seizoen in 2010 en dus kwam Sauber weer terug op de grid. 

Het team behaalde zelfs de tweede plaats, maar een overwinning zat er niet in. Sinds 2018 werd Alfa Romeo de titelsponsor van Sauber en in 2019 nam Alfa Romeo het team deels over en werd het Alfa Romeo F1 Team. Dit duurde tot en met 2023 en toen kwam Stake om de hoek kijken. Het gokbedrijf mocht niet overal op de auto staan, dus werd het team Kick Sauber genoemd. Kick is het streamingplatform van Stake. Na twee jaar is het team overgenomen door het Duitse Audi en is Sauber verleden tijd.

F1 Nieuws Sauber GP Las Vegas 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar