Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel drie: Gabriel Bortoleto, die een typisch rookie-seizoen kende.

Naam: Gabriel Bortoleto (São Paulo, 14 oktober 2004)

Eindklassering 2025: negentiende

WK-punten: negentien

Beste klassering: zesde (Grand Prix van Hongarije)

Bortoleto arriveerde al met status in de Formule 1 nadat hij was aangekondigd bij Sauber. De Braziliaan was F3- en F2-kampioen achter elkaar geworden en gold dus als groot talent. In zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport kende Bortoleto een aantal goede momenten, maar moest ook vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Nico Hülkenberg.

Bortoleto moet het doen met matige auto

Al snel werd duidelijk dat Bortoleto geen competitieve auto kreeg van Sauber. Het Zwitserse merk zal met ingang van 2026 omgedoopt worden tot Audi, waardoor alle hoop en focus niet in 2025 gestopt zou worden. Toch heeft Sauber het voor elkaar gekregen om in totaal 70 punten te scoren en voor Alpine te eindigen in het constructeursklassement, mede ook te danken aan Bortoleto.

Pieken en dalen voor Bortoleto

Bortoleto kende in de ogen van GPToday.net een typerend rookieseizoen: Bij vlagen goede snelheden laten zien, maar ook een aantal knelpunten, met name onder toeziende ogen. Met een zesde plek in Hongarije, 19 punten en bovendien een gelijke stand met Hülkenberg in de kwalificatiebattle, heeft Bortoleto laten zien dat hij F1-waardig is en kan wegens zijn jonge leeftijd - en wellicht een betere auto van Audi - alleen maar beter worden.

Maar de jonge Bortoleto heeft ook een behoorlijk dieptepunt gekend, notabene in zijn eigen thuisland. Tijdens de sprintrace in Brazilië wil de thuisheld voor eigen publiek iets doen wat niet kan: op een nat wegdek zijn bolide in de slotronde voorbij Alexander Albon gooien. Het resultaat: een gigantische crash en een dusdanig beschadigde auto dat hij niet meer mee kan doen aan de kwalificatie. Ook zijn hoofdrace duurt niet langer dan een ronde.

Genoeg aanknopingspunten voor Bortoleto dus, die wellicht tevreden terug kan kijken op zijn eerste seizoen in de Formule 1. Wellicht ligt er nog veel meer in het verschiet, zeker als Audi een competitieve auto weet te bouwen.