user icon
icon

De Formule 1-coureurs van 2025: Gabriel Bortoleto, de typische rookie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Gabriel Bortoleto, de typische rookie

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel drie: Gabriel Bortoleto, die een typisch rookie-seizoen kende.

Naam: Gabriel Bortoleto (São Paulo, 14 oktober 2004) 

Meer over Formule 1 <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

12 dec

Eindklassering 2025: negentiende 

WK-punten: negentien 

Beste klassering: zesde (Grand Prix van Hongarije) 

Bortoleto arriveerde al met status in de Formule 1 nadat hij was aangekondigd bij Sauber. De Braziliaan was F3- en F2-kampioen achter elkaar geworden en gold dus als groot talent. In zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport kende Bortoleto een aantal goede momenten, maar moest ook vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Nico Hülkenberg. 

Bortoleto moet het doen met matige auto

Al snel werd duidelijk dat Bortoleto geen competitieve auto kreeg van Sauber. Het Zwitserse merk zal met ingang van 2026 omgedoopt worden tot Audi, waardoor alle hoop en focus niet in 2025 gestopt zou worden. Toch heeft Sauber het voor elkaar gekregen om in totaal 70 punten te scoren en voor Alpine te eindigen in het constructeursklassement, mede ook te danken aan Bortoleto. 

Pieken en dalen voor Bortoleto

Bortoleto kende in de ogen van GPToday.net een typerend rookieseizoen: Bij vlagen goede snelheden laten zien, maar ook een aantal knelpunten, met name onder toeziende ogen. Met een zesde plek in Hongarije, 19 punten en bovendien een gelijke stand met Hülkenberg in de kwalificatiebattle, heeft Bortoleto laten zien dat hij F1-waardig is en kan wegens zijn jonge leeftijd - en wellicht een betere auto van Audi - alleen maar beter worden. 

Maar de jonge Bortoleto heeft ook een behoorlijk dieptepunt gekend, notabene in zijn eigen thuisland. Tijdens de sprintrace in Brazilië wil de thuisheld voor eigen publiek iets doen wat niet kan: op een nat wegdek zijn bolide in de slotronde voorbij Alexander Albon gooien. Het resultaat: een gigantische crash en een dusdanig beschadigde auto dat hij niet meer mee kan doen aan de kwalificatie. Ook zijn hoofdrace duurt niet langer dan een ronde. 

Genoeg aanknopingspunten voor Bortoleto dus, die wellicht tevreden terug kan kijken op zijn eerste seizoen in de Formule 1. Wellicht ligt er nog veel meer in het verschiet, zeker als Audi een competitieve auto weet te bouwen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto Sauber

Reacties (1)

Login om te reageren
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.086

    Een talent, zeker. Een volgende Max? Wellicht (nog) niet. Te vaak was Hulkenberg (die hoe goed hij ook is, wel een beetje over zijn top heen is), sneller. Maar Bortoleto groeide tijdens het seizoen. Wellicht kan hij die groei doorzetten.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 14:01

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto
  • Team Sauber
  • Punten 19
  • Podiums 0
  • Grand Prix 24
  • Land BR
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar