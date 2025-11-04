user icon
icon

Bortoleto genoot van strijd Verstappen en Hamilton: "Ik wil dat ook"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto genoot van strijd Verstappen en Hamilton: "Ik wil dat ook"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 08:48
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Gabriel Bortoleto heeft grote ambities voor de toekomst. De Braziliaan, die in 2025 zijn debuut maakte in de Formule 1 bij Sauber, zegt te hopen ooit verwikkeld te raken in een titanenstrijd zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021.

De 20-jarige rookie herinnert zich dat legendarische seizoen nog maar al te goed. Verstappen en Hamilton gingen toen tot in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi nek aan nek in de strijd om de wereldtitel. “Je moet er klaar voor zijn, wat er ook gebeurt,” zegt Bortoleto. “Iedereen in de Formule 1 zou zo moeten denken. Als je dat niet doet, hoor je hier niet thuis.”

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

‘Hopelijk krijg ik ooit zo’n seizoen’

Bortoleto spreekt met bewondering over de intensiteit van dat duel. “Dat jaar tussen Lewis en Max was ongelooflijk lang en spannend om te volgen. Hopelijk krijg ik ooit zelf zo’n seizoen, competitief tot de laatste race,” vertelt hij. “Dat is waarom we allemaal hier zijn – om te vechten tot het uiterste.”

De titelstrijd van 2021 eindigde in een van de meest besproken races uit de geschiedenis van de sport. Verstappen pakte in de slotronde zijn eerste wereldtitel, terwijl de spanning ook buiten de baan opliep – tussen teambazen Christian Horner en Toto Wolff werd minstens zo hard gestreden als tussen hun coureurs.

Goede band met Verstappen

Bortoleto kent Verstappen persoonlijk goed. De twee trainen regelmatig samen in de simulator en de Nederlander voorziet de jonge Sauber-coureur van advies. “Max helpt me vaak, vooral met de mentale kant van het racen,” vertelde Bortoleto eerder. “Hij weet precies wat er gevraagd wordt om te presteren op dit niveau.”

Ook Verstappen heeft zich al meermaals lovend uitgelaten over het Braziliaanse talent. De Red Bull-coureur noemt hem “een natuurtalent met een volwassen aanpak”. Als het aan Bortoleto ligt, kruisen ze in de toekomst niet alleen de degens in de simulator, maar ook op het circuit — om de wereldtitel.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Gabriel Bortoleto Sauber Red Bull Racing Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar