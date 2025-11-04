Gabriel Bortoleto heeft grote ambities voor de toekomst. De Braziliaan, die in 2025 zijn debuut maakte in de Formule 1 bij Sauber, zegt te hopen ooit verwikkeld te raken in een titanenstrijd zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021.

De 20-jarige rookie herinnert zich dat legendarische seizoen nog maar al te goed. Verstappen en Hamilton gingen toen tot in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi nek aan nek in de strijd om de wereldtitel. “Je moet er klaar voor zijn, wat er ook gebeurt,” zegt Bortoleto. “Iedereen in de Formule 1 zou zo moeten denken. Als je dat niet doet, hoor je hier niet thuis.”

‘Hopelijk krijg ik ooit zo’n seizoen’

Bortoleto spreekt met bewondering over de intensiteit van dat duel. “Dat jaar tussen Lewis en Max was ongelooflijk lang en spannend om te volgen. Hopelijk krijg ik ooit zelf zo’n seizoen, competitief tot de laatste race,” vertelt hij. “Dat is waarom we allemaal hier zijn – om te vechten tot het uiterste.”

De titelstrijd van 2021 eindigde in een van de meest besproken races uit de geschiedenis van de sport. Verstappen pakte in de slotronde zijn eerste wereldtitel, terwijl de spanning ook buiten de baan opliep – tussen teambazen Christian Horner en Toto Wolff werd minstens zo hard gestreden als tussen hun coureurs.

Goede band met Verstappen

Bortoleto kent Verstappen persoonlijk goed. De twee trainen regelmatig samen in de simulator en de Nederlander voorziet de jonge Sauber-coureur van advies. “Max helpt me vaak, vooral met de mentale kant van het racen,” vertelde Bortoleto eerder. “Hij weet precies wat er gevraagd wordt om te presteren op dit niveau.”

Ook Verstappen heeft zich al meermaals lovend uitgelaten over het Braziliaanse talent. De Red Bull-coureur noemt hem “een natuurtalent met een volwassen aanpak”. Als het aan Bortoleto ligt, kruisen ze in de toekomst niet alleen de degens in de simulator, maar ook op het circuit — om de wereldtitel.