Gabriel Bortoleto zorgde in de slotfase van de sprintrace in Brazilië voor een schok. De Sauber-coureur crashte hard in de eerste bocht, en hij werd uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht. Bortoleto is OK verklaard, maar het is nog onduidelijk of hij kan deelnemen aan de kwalificatie.

Bortoleto vocht in de slotfase van de sprintrace een duel uit met Racing Bulls-coureur Isack Hadjar en Williams-coureur Alexander Albon. In de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur, raakte hij vol de muur aan de binnenkant van de bocht en vloog hij letterlijk naar de bandenstapel aan de andere kant van de baan. Hij had het geluk dat hij Albon niet raakte, maar de schade was enorm.

De Sauber van Bortoleto was volledig afgeschreven, en op de onboardbeelden was te zien dat zijn stuurkolom was afgebroken. Bortoleto liet zijn team over de radio weten dat hij in orde was, maar hij werd uit voorzorg toch naar het medisch centrum gebracht door de medical car. Daar onderging Bortoleto de gebruikelijke checks, maar bleek alles in orde te zijn.

Hoe gaat het met Bortoleto?

Op het moment dat de overblijfselen van zijn Sauber de pits in werden gebracht, kwam Bortoleto zelf ook aanrennen. Hij leek in orde te zijn, en Sauber deelde al snel een statement over de situatie: "Na checks uit voorzorg in het medisch centrum op het circuit, zijn we blij dat we kunnen mededelen dat Gabriel in orde is en geen blessures heeft opgelopen. We willen de marshalls, de Formule 1, de FIA en de medische staf bedanken voor hun geweldige zorg."

Sauber gaat aan de slag

De monteurs van Sauber moeten nu hard aan de bak, want de schade aan de auto was groot. Sauber laat weten wat er gaat gebeuren: "Het team zal zich nu richten op het voorbereiden van de auto's voor de kwalificatie van later vandaag."

Kan Bortoleto deelnemen aan de race?

Of Bortoleto kan deelnemen aan de kwalificatie, blijft onduidelijk. De schade aan zijn auto was heel groot, en als hij van chassis moet wisselen kan hij vrijwel zeker niet in actie komen. Aangezien het parc fermé weer is open gegaan, zal dit hem geen extra straf opleveren. Als Bortoleto niet kan deelnemen aan de kwalificatie, en zijn team de auto kan repareren, dan kan hij volgens de regels wel deelnemen aan de race.