Brown gaat diep door het stof na beledigende opmerkingen

Brown gaat diep door het stof na beledigende opmerkingen
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 08:48
  17
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kent tot nu toe geen weekend om over naar huis te schrijven in Austin. In de sprintrace vielen Oscar Piastri en Lando Norris uit na een startcrash, en dat resulteerde in een pittige uithaal van CEO Zak Brown. Tijdens de kwalificatie bood de Amerikaan daar zijn excuses voor aan.

Norris en Piastri staan onder druk, en in Austin werd dat pijnlijk duidelijk. Ze hoopten de aanval te kunnen openen op Max Verstappen bij de start van de sprintrace, maar in plaats daarvan vielen ze allebei uit. Piastri raakte de Sauber van Nico Hülkenberg, waarna er een soort kettingreactie ontstond.

Nog tijdens de sprintrace sprak McLaren-CEO Zak Brown vanaf de pitmuur met Sky Sports. Live in de uitzending stelde hij dat Hülkenberg de schuldige was, en haalde hij hard uit. De Amerikaan nam zelfs het woord 'amateur' in de mond. Het waren harde woorden, terwijl andere kenners het eerder over een race-incident hadden.

Is Brown van mening veranderd?

Tijdens de kwalificatie meldde Brown zich weer in de uitzending van Sky Sports. Ditmaal ging hij diep door het stof toen hij werd gevraagd of hij de beelden inmiddels hard teruggekeken: "Ik heb het nog een keertje bekeken en ik denk dat ik van mening ben veranderd. Ik kan de schuld niet bij Nico leggen."

Brown gaat door het stof

Brown legt uit dat hij even te emotioneel was toen hij zijn felle uitspraken deed: "In de heat of the moment was ik behoorlijk van streek door wat ik daar zag gebeuren. Er waren heel erg veel verschillende incidenten in bocht 1, maar ik denk niet meer dat dat de schuld van Nico was."

McLaren kende vervolgens geen kwalificatie om over naar huis te schrijven. Norris noteerde de tweede tijd, en start vandaag op de eerste startrij naast Verstappen. Piastri moest het echter doen met een zesde tijd.

Weet dat je Verstappen fan bent. Althans. Dat schemert nogal door in je posts. Nou. Ik ben het ook. Ben nogal biased over de kunde van Verstappen.

Ik vraag je wie de oorzaak is van de paniek. Het is retorich. Vandaar geen vraagteken.
Er is maar 1 rijder die de gemoederen bij zijn anoncering als ... [Lees verder]

Reacties (17)

  • Ferdi12

    Posts: 712

    Zijn reactie sloeg ook nergens op, je kunt een verkeerde observatie hebben, maar om zo uit te vallen, dat was nergens voor nodig.

    • + 13
    • 19 okt 2025 - 09:02
    • snailer

      Posts: 30.313

      Eigenlijk werd de ervaring Hulk fataal. Hij wist dat er iemand bij hem aan de binnenkant moest zitten omdat hij niet op de apex zat. Hij bleef dus ruimte geven voor die rijder.
      Denk dat hij dit ook later zei. Heb zo iets gelezen in ieder geval. O ja. Weet weer waar. @Larry Perkins had het hier gemeld.
      Dit was de reden dat uiteindelijk instuurde op Hulk.

      Het is echt wel een race incident. Maar het is ook niet slim van Piastri. Dat insturen richting de binnenkant is een rookie fout die overigens ook wel eens wordt gemaakt soms door ervaren rijders.
      Denk maar aan 2022 waar Sainz direct na de start een switchback deed zonder rekening te houden dat er wel eens een rijder aan de binnenkant zat. Russell ramde hem er toen falikant af. Was dat trouwens ook niet in Cota? Dacht het wel.
      Toen kreeg Russell een straf. Zowaar. Maar ik vond het toen eigenlijk onterecht, omdat Sainz gewoon als ervaren rijder had moeten weten dat daar een rijder zou aankomen met een gewaagde rem actie. Wat dan wel een verschil was. Hulk was nu gewoon in controle van de auto. Russell verremde zich wat mega onderstuur veroorzaakte. Dus in die zin begrijp ik weer wel dat toen wel een straf volgde.

      Maar ik vind het vooral de fout van toen Sainz en nu Piastri. Veroorzaakt door de oogkleppen: Daar voor me ligt het resultaat! Die mentaliteit is mooi. Maar niet altijd slim.

      Ik ga maar niks zeggen over de dive bomb van Russell gisteren. Was in wezen de zelfde foute uitremactie als in 2022 van hem. Heb ik er toch wat van gezegd.

      • + 13
      • 19 okt 2025 - 09:19
    • Regenrace

      Posts: 2.026

      Het was zonneklaar een raceincident, met hooguit een ongelukkige actie van Piastri.
      Toch kun je wel degelijk een boom opzetten dat het wel de schuld van Hulkenberg was, maar dan moet je je verhaal beginnen met zijn fout honderden meters eerder. Hij blokte nl Alonso onvoldoende en kreeg de rekening bij de bocht gepresenteerd.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 10:24
    • Ferdi12

      Posts: 712

      Het was ook niet slim van Piastry, de eerste bocht leent zich voor om met meerdere auto's de bocht in te gaan. Hij ging op zijn instinct af, in dit geval had ie zijn hoofd moeten gebruiken en zijn huiswerk moeten doen. Russell ramde idd Sainz hier eraf.
      Hij had dit moeten en kunnen weten.
      Die divebomb van Russell was erg opportunistisch , maar zijn redenaties erachter, daar stoorde ik mij aan. Omdat maar weinig personen Max op die manier durven aan te vallen, doe ik het juist wel. Als hij nu alleen had aangegeven dat ie een kleine kans toch wilde benutten, dan had ik er nog een beetje begrip voor, maar nu niet.

      • + 9
      • 19 okt 2025 - 10:26
  • John6

    Posts: 11.154

    Dit zie ik graag Mclaren die van begin dit seizoen alles op rolletjes liep, en nu is het hele team veranderd in 1 grote stress bende, mooier kan je het niet krijgen zo tegen het einde van het seizoen.

    • + 18
    • 19 okt 2025 - 09:18
    • snailer

      Posts: 30.313

      Weet dat je Verstappen fan bent. Althans. Dat schemert nogal door in je posts. Nou. Ik ben het ook. Ben nogal biased over de kunde van Verstappen.

      Ik vraag je wie de oorzaak is van de paniek. Het is retorich. Vandaar geen vraagteken.
      Er is maar 1 rijder die de gemoederen bij zijn anoncering als F1 rijder bezig hield en de slappe hap flink doorelkaar schudde. EN hij is dat blijven doen.
      De gevestigde orde (Mercedes, Wolff) scheet al in de nette broek terwijl hij nog geen kampioenwaardige auto had. Ze maakten er de grootste fout door: Ze begonnen vooraanvang van 2021 al een propaganda-oorlog tegen hem. Grootste fout van Wolff.

      Zonder hem zou F1 een gezapige boel zijn geworden voor incontinente ouwe mannetjes en vrouwtjes die de rekening van de pamper fabriek dagelijks spekken.

      • + 20
      • 19 okt 2025 - 09:31
    • Knookie.nl

      Posts: 1.010

      Kots…..

      Jullie klinken als tienermeisjes die over Take That giegelen.

      Verstappen heeft geluk gehad dat RBR die auto een beetje op de rails heeft gekregen.

      En McLaren geeft het hele jaar al de meest vreemde stalorders en neemt rare beslissingen. Ze laten hun rijders volledig zwemmen zonder rugdekking of begeleidingz
      Dat Verstappen dichterbij komt de boys van MCL komt, ligt niet zozeer aan Verstappen, maar meer aan het gebrek aan ondersteuning van het team aan de rijders die dit ook voelen en gekke dingen gaan doen.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 12:00
    • jd2000

      Posts: 7.350

      Eh.....take that is al 100 jaar uit elkaar...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:33
  • Mrduplex

    Posts: 1.638

    Je kan van alles van hem vinden,maar dit doet ie wel goed

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 09:34
  • racepace1

    Posts: 569

    Stom gezeik allemaal.. is gewoon een race start die vaak goed gaan en soms niet

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 09:38
  • De Vogel is Geland

    Posts: 589

    Welke straf heeft Brown zichzelf nu opgelegd?

    • + 5
    • 19 okt 2025 - 09:46
    • zoefroef

      Posts: 1.561

      3 plaatsen straf in de pit

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 10:39
    • Skoda F1

      Posts: 429

      Twee weken geen Bacon en zonder toetje naar bed.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 10:46
  • WC MAX

    Posts: 7.084

    De ware aard van bullebak Zak kwam door de emoties even naar boven. Typische bully.

    • + 9
    • 19 okt 2025 - 09:53
  • 919

    Posts: 3.742

    Wat nou diep door het stof? Er zit geen excuses in. Hij verzint alleen maar excuses waarom hij het zei.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 11:13
  • Mailliw

    Posts: 109

    Volgens mij hebben ze de hele sprintrace aan de muur gezeten. Dus Zak en Stella hebben in die tijd samen overlegd wat het beste is om te zeggen op Sky aangezien Stella met dezelfde opmerking kwam. Nu zij een stormvloed opmerkingen krijgen, krabbelen ze terug.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 11:54
  • jd2000

    Posts: 7.350

    Ach ja, typische reactie van iemand die het uit zn handen ziet glippen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 12:35

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

