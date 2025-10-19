Brown gaat diep door het stof na beledigende opmerkingen

Het team van McLaren kent tot nu toe geen weekend om over naar huis te schrijven in Austin. In de sprintrace vielen Oscar Piastri en Lando Norris uit na een startcrash, en dat resulteerde in een pittige uithaal van CEO Zak Brown. Tijdens de kwalificatie bood de Amerikaan daar zijn excuses voor aan.

Norris en Piastri staan onder druk, en in Austin werd dat pijnlijk duidelijk. Ze hoopten de aanval te kunnen openen op Max Verstappen bij de start van de sprintrace, maar in plaats daarvan vielen ze allebei uit. Piastri raakte de Sauber van Nico Hülkenberg, waarna er een soort kettingreactie ontstond.

Nog tijdens de sprintrace sprak McLaren-CEO Zak Brown vanaf de pitmuur met Sky Sports. Live in de uitzending stelde hij dat Hülkenberg de schuldige was, en haalde hij hard uit. De Amerikaan nam zelfs het woord 'amateur' in de mond. Het waren harde woorden, terwijl andere kenners het eerder over een race-incident hadden.

Is Brown van mening veranderd?

Tijdens de kwalificatie meldde Brown zich weer in de uitzending van Sky Sports. Ditmaal ging hij diep door het stof toen hij werd gevraagd of hij de beelden inmiddels hard teruggekeken: "Ik heb het nog een keertje bekeken en ik denk dat ik van mening ben veranderd. Ik kan de schuld niet bij Nico leggen."

Brown gaat door het stof

Brown legt uit dat hij even te emotioneel was toen hij zijn felle uitspraken deed: "In de heat of the moment was ik behoorlijk van streek door wat ik daar zag gebeuren. Er waren heel erg veel verschillende incidenten in bocht 1, maar ik denk niet meer dat dat de schuld van Nico was."

McLaren kende vervolgens geen kwalificatie om over naar huis te schrijven. Norris noteerde de tweede tijd, en start vandaag op de eerste startrij naast Verstappen. Piastri moest het echter doen met een zesde tijd.