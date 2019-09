Antonio Giovinazzi werd op 14 december 1993 in Martina Franca, Italië geboren. Giovinazzi reed van 2006 tot en met 2012 op de karts en behaalde hierbij de Italiaanse en Europese titel in het Euro 60cc-kampioenschap. Na zijn carrière op de karts besloot de Italiaan zich te wagen aan de autosport. In 2013 reed hij het FIA Formula 3 European-kampioenschap voor Double R Racing. Hij reed in 2013 tevens het Britse Formule 3-kampioenschap als teamgenoot van Sean Galael. Galael zijn familie is verantwoordelijk geweest voor de financiële injecties die Antonio's carrière nodig had. Giovinazzi was in 2015 op weg naar de titel in het Europese Formule 3, maar een slechte reeks van resultaten en vijf achtereenvolgende overwinningen van Felix Rosenqvist gooide roet in het eten.

Antonio Giovinazzi in de F1

In 2016 reed hij het GP2-kampioenschap als teamgenoot van Pierre Gasly. Giovininazzi was een titelkandidaat maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot. Eind 2016 werd hij opgenomen in de Ferrari-Acadamy. Dit zorgde ervoor dat Antonio de eerste Italiaan sinds Jarno Trulli kon worden die aan de start van een Formule 1-race zou kunnen staan.

De pech van Antonio Giovinazzi

Dat gebeurde in 2017 toen hij de geblesseerde Pascal Wehrlein bij Sauber verving. Ondanks dat Giovinazzi weinig ervaring had in de auto, kwalificeerde hij zich slechts twee tienden achter Marcus Ericsson als zestiende. De Italiaan zou daarna de Grand Prix van China rijden voor Sauber, maar crashte gedurende zijn tweede Grand Prix-weekend meerdere malen.