Voormalig Red Bull-topman maakt opvallende Verstappen-vergelijking

Jonathan Wheatley kent Max Verstappen goed. De twee hebben jarenlang samengewerkt bij Red Bull Racing. Wheatley is vertrokken bij het team en werkt nu bij Sauber. Gabriel Bortoleto doet Wheatley erg aan Max Verstappen denken.

Bortoleto en Max Verstappen trekken veel met elkaar op. De twee coureurs weten elkaar goed te vinden en streamen soms online. Ze spelen dan spelletjes als Call of Duty. Bortoleto leert veel van Verstappen en ook Wheatley merkt dat op.

'Iedereen is uniek'

"Ik vind het altijd lastig om coureurs met elkaar te vergelijken, want iedereen is uniek", vertelt de teambaas van Sauber tijdens de FIA-persconferentie. "Maar wat ik over beiden kan zeggen, is dat ze van nature ontzettend snel zijn. Ze hebben bovendien die extra capaciteit: ze kunnen de auto op de limiet besturen en tegelijk nog nadenken over alles wat er om hen heen gebeurt."

"Ik ken zijn vader en familie al jaren, en ik ken Max al sinds hij een kleine jongen was. Gabriel leer ik nu pas echt kennen, maar ook bij hem zie je die eigenschappen terug: hij is enorm competitief en zoekt overal naar het kleinste voordeel." De ex-Red Bull-topman is dus erg onder de indruk van zowel Bortoleto als Max Verstappen.

Ze hebben een goede vriendschap

De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden: "Ze racen allebei tegen elkaar op de simulator, vlak voor of na een raceweekend. Daarnaast delen ze dezelfde werkethiek en liefde voor het racen. Als ze de kans krijgen om ergens anders te rijden, of dat nu op de sim is of in een andere klasse, dan grijpen ze die meteen aan."

Bortoleto staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap met achttien punten. De coureur is in een goede vorm. Max Verstappen is op de derde plek in het wereldkampioenschap te vinden. De Nederlander staat op 63 punten achterstand vergeleken met nummer twee Lando Norris.