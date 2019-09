Nicolas Hulkenberg werd op 19 augustus 1987 in Emmerich am Rhein, West Deutschland als zoon van Klaus Dieter en Susanne Hulkenberg geboren. Zijn vader is eigenaar van Hulkenberg Spedition e.K. in Emmerich am Rhein.

Nico Hulkenberg spreekt uitstekend Nederlands

De Duitser is meertalig en kan zich ook uitstekend verstaanbaar maken in het Nederlands. Voor de Nederlandse televisie wordt hij altijd geïnterviewd in het Nederlands en hij geeft dan ook vloeiend antwoord in het Nederlands.

De vroege carrière van Hulkenberg

Op tien jarige leeftijd maakte Hulkenberg zijn debuut in de karts. In 2002 werd hij German Junior Karting Champion en het volgende jaar won hij de seniorentitel in het German Kart Championship. Hij werd in het begin van zijn carrière bijgestaan door Willi Weber.



Na zijn overstap naar de eenzitters won Hulkenberg tot aan de Formule 1 elk kampioenschap waar hij volledig in mee reed. Hij werd in 2005 kampioen in de Formule BMW ADAC-klasse, in 2006 behaalde hij de titel voor Duitsland in de A1GP, won hij de Masters of Formula 3 op Zandvoort in 2007, behaalde hij in 2008 de titel in de Euroseries Formule 3 en werd hij in 2009 GP2-kampioen met 100 punten. Het was duidelijk dat de weg naar de Formule 1 open lag voor Hulkenberg.

Hulkenberg in de F1

Als testrijder voor Williams deed hij in 2009 ervaring op. In 2010 maakte hij zijn debuut in de Formule 1. In regenachtige omstandigheden scoorde hij in Brazilië zijn eerste pole position uit zijn carrière. Na een testjaar bij Force India reed Hulkenberg vanaf 2012 tot en met 2016 voor de renstal.

Hulkenberg op Le Mans en de overstap naar Renault

In de tussentijd won hij in 2015 voor Porsche de 24 uur van Le Mans. Eind 2016 maakte hij de overstap naar Renault. Hij scoorde tot nu toe geen podiums maar finishte in 2018 als 'best of the rest' zevende in het kampioenschap.