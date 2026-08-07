F1 Coureurs 2026 - Nico Hülkenberg
27 Nico Hülkenberg
Nicolas Hulkenberg werd op 19 augustus 1987 in Emmerich am Rhein, West Deutschland als zoon van Klaus Dieter en Susanne Hulkenberg geboren. Zijn vader is eigenaar van Hulkenberg Spedition e.K. in Emmerich am Rhein.
Nico Hulkenberg spreekt uitstekend Nederlands
De Duitser is meertalig en kan zich ook uitstekend verstaanbaar maken in het Nederlands. Voor de Nederlandse televisie wordt hij altijd geïnterviewd in het Nederlands en hij geeft dan ook vloeiend antwoord in het Nederlands.
De vroege carrière van Hulkenberg
Op tien jarige leeftijd maakte Hulkenberg zijn debuut in de karts. In 2002 werd hij German Junior Karting Champion en het volgende jaar won hij de seniorentitel in het German Kart Championship. Hij werd in het begin van zijn carrière bijgestaan door Willi Weber.
Na zijn overstap naar de eenzitters won Hulkenberg tot aan de Formule 1 elk kampioenschap waar hij volledig in mee reed. Hij werd in 2005 kampioen in de Formule BMW ADAC-klasse, in 2006 behaalde hij de titel voor Duitsland in de A1GP, won hij de Masters of Formula 3 op Zandvoort in 2007, behaalde hij in 2008 de titel in de Euroseries Formule 3 en werd hij in 2009 GP2-kampioen met 100 punten. Het was duidelijk dat de weg naar de Formule 1 open lag voor Hulkenberg.
Hulkenberg in de F1
Als testrijder voor Williams deed hij in 2009 ervaring op. In 2010 maakte hij zijn debuut in de Formule 1. In regenachtige omstandigheden scoorde hij in Brazilië zijn eerste pole position uit zijn carrière. Na een testjaar bij Force India reed Hulkenberg vanaf 2012 tot en met 2016 voor de renstal.
Hulkenberg op Le Mans en de overstap naar Renault
In de tussentijd won hij in 2015 voor Porsche de 24 uur van Le Mans. Eind 2016 maakte hij de overstap naar Renault. Hij scoorde tot nu toe geen podiums maar finishte in 2018 als 'best of the rest' zevende in het kampioenschap. In 2019 scoorde hij 37 punten en werd veertiende.
In 2020 moest Hulkenberg vertrekken bij Renault en had geen vast zitje. Toch werd de Duitser een 'supersub' voor rijders die te kampen hadden met corona of ziek werden. Vanaf 2021 werd Hulkenberg de test -en reservecoureur van Aston Martin.
In 2023 besloot Haas hem te contracteren voor een stoeltje als Grand Prix-coureur. Hij verving landgenoot Mick Schumacher en komt naast Kevin Magnussen te rijden.
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13:22F1
07 feb 2025 13:22
-
13:22F1
29 jan 2025 16:46
-
16:46F1
-
10:09F1
25 jan 2025 13:42
-
13:42F1
24 jan 2025 15:24
-
15:24F1
23 jan 2025 14:47
-
14:47F1
21 jan 2025 07:36
-
07:36F1
02 jan 2025 16:09
-
16:09F1
27 dec 2024 15:24
-
15:24F1
-
SerieTeamJaar#
-
F1Audi27
-
F1Sauber202527
-
F1Haas F1202427
-
F1Aston Martin202227
-
F1Racing Point202027
-
F1Renault201927
-
F1Force India201627
-
F1Sauber201311
-
F1Force India201212
-
F1Force India2011
-
F1Williams201010
-
F1Williams2009
Statistieken Nico Hülkenberg
-
Aantal overwinningen0
-
Aantal podiums1
-
Aantal races187
-
Totaal aantal races met punten74
-
Aantal pole positions0
-
Verslagen door teamgenoot in race7
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie6
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix2
-
Gemiddelde startpositie11
-
Gemiddelde finishpositie12
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie3
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul109
-
17 - 19 jul1213
-
3 - 5 jul1222
-
26 - 28 jun1412
-
12 - 14 jun20
-
5 - 7 jun1313
-
22 - 24 mei12
-
1 - 3 mei1019
-
27 - 29 maa11
-
13 - 15 maa11
-
6 - 8 maa1122
-
5 - 7 dec189
-
28 - 30 nov1120
-
21 - 23 nov7
-
7 - 9 nov109
-
24 - 26 okt1319
-
17 - 19 okt118
-
3 - 5 okt1120
-
19 - 21 sep1716
-
5 - 7 sep1220
-
29 - 31 aug14
-
1 - 3 aug1813
-
25 - 27 jul1412
-
4 - 6 jul193
-
27 - 29 jun9
-
13 - 15 jun118
-
30 - 1 jun165
-
23 - 25 mei1316
-
16 - 18 mei1712
-
2 - 4 mei1614
-
18 - 20 apr1815
-
11 - 13 apr1613
-
4 - 6 apr1616
-
21 - 23 maa15
-
14 - 16 maa177
-
6 - 8 dec78
-
29 - 1 dec1816
-
22 - 24 nov8
-
1 - 3 nov1718
-
25 - 27 okt109
-
18 - 20 okt118
-
20 - 22 sep9
-
13 - 15 sep1211
-
30 - 1 sep17
-
23 - 25 aug1211
-
26 - 28 jul1618
-
19 - 21 jul1113
-
5 - 7 jul66
-
28 - 30 jun96
-
21 - 23 jun1311
-
7 - 9 jun1711
-
24 - 26 mei1918
-
17 - 19 mei1011
-
3 - 5 mei911
-
19 - 21 apr910
-
5 - 7 apr1211
-
22 - 24 maa169
-
7 - 9 maa1510
-
29 - 2 maa1016
-
24 - 26 nov815
-
17 - 19 nov1318
-
3 - 5 nov1112
-
27 - 29 okt1213
-
20 - 22 okt1811
-
6 - 8 okt1416
-
22 - 24 sep1814
-
15 - 17 sep913
-
1 - 3 sep1317
-
25 - 27 aug1412
-
28 - 30 jul2018
-
21 - 23 jul1014
-
7 - 9 jul1113
-
30 - 2 jul820
-
16 - 18 jun515
-
2 - 4 jun715
-
26 - 28 mei1817
-
5 - 7 mei1215
-
28 - 30 apr17
-
31 - 2 apr107
-
17 - 19 maa1012
-
3 - 5 maa1015
-
25 - 27 maa1712
-
18 - 20 maa1717
-
9 - 11 okt8
-
7 - 9 aug37
-
31 - 2 aug1320
-
29 - 1 dec912
-
15 - 17 nov1315
-
1 - 3 nov119
-
25 - 27 okt1210
-
11 - 13 okt15-
-
27 - 29 sep610
-
20 - 22 sep89
-
6 - 8 sep65
-
30 - 1 sep128
-
2 - 4 aug1112
-
26 - 28 jul916
-
12 - 14 jul10
-
28 - 30 jun1512
-
21 - 23 jun138
-
7 - 9 jun77
-
23 - 26 mei1113
-
10 - 12 mei2013
-
26 - 28 apr1514
-
12 - 14 apr820
-
29 - 31 maa1717
-
15 - 17 maa7
-
23 - 25 nov1020
-
9 - 11 nov1319
-
26 - 28 okt76
-
19 - 21 okt76
-
5 - 7 okt1619
-
28 - 30 sep1212
-
14 - 16 sep1010
-
31 - 2 sep2013
-
24 - 26 aug1820
-
27 - 29 jul1312
-
20 - 22 jul75
-
6 - 8 jul116
-
29 - 1 jul1020
-
22 - 24 jun129
-
8 - 10 jun77
-
24 - 27 mei118
-
11 - 13 mei1620
-
27 - 29 apr1418
-
13 - 15 apr76
-
6 - 8 apr76
-
23 - 25 maa77
-
24 - 26 nov76
-
10 - 12 nov710
-
27 - 29 okt719
-
20 - 22 okt1820
-
6 - 8 okt1217
-
29 - 1 okt816
-
15 - 17 sep714
-
1 - 3 sep1413
-
25 - 27 aug76
-
28 - 30 jul1217
-
14 - 16 jul56
-
7 - 9 jul1113
-
23 - 25 jun1417
-
9 - 11 jun108
-
25 - 28 mei1020
-
12 - 14 mei136
-
28 - 30 apr88
-
14 - 16 apr79
-
7 - 9 apr712
-
24 - 26 maa1211
-
25 - 27 nov7
-
11 - 13 nov7
-
28 - 30 okt7
-
21 - 23 okt22
-
7 - 9 okt98
-
30 - 2 okt8
-
16 - 18 sep21
-
2 - 4 sep10
-
26 - 28 aug4
-
29 - 31 jul7
-
22 - 24 jul910
-
8 - 10 jul7
-
1 - 3 jul219
-
17 - 19 jun129
-
10 - 12 jun98
-
26 - 29 mei6
-
13 - 15 mei1120
-
29 - 1 mei1321
-
15 - 17 apr1315
-
1 - 3 apr815
-
18 - 20 maa107
-
27 - 29 nov77
-
13 - 15 nov56
-
30 - 1 nov107
-
23 - 25 okt614
-
9 - 11 okt619
-
25 - 27 sep136
-
18 - 20 sep1120
-
4 - 6 sep97
-
21 - 23 aug1120
-
24 - 26 jul1120
-
3 - 5 jul97
-
19 - 21 jun56
-
5 - 7 jun78
-
21 - 24 mei1111
-
8 - 10 mei1715
-
17 - 19 apr813
-
10 - 12 apr1620
-
27 - 29 maa1314
-
13 - 15 maa137
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 390
- Podiums 1
- Grand Prix 187
- Land Duitsland
- Geb. datum 19 aug 1987 (38)
- Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,84 m
- 16.590 reacties op
- 10 leden hebben dit team als favoriet
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