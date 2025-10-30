Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'

Audi maakt vanaf volgend jaar zijn opwachting in de Formule 1. De Duitse autofabrikant neemt het team van Sauber over. Momenteel rijdt Sauber met een Ferrari-motor, maar Audi is bezig met het bouwen van hun krachtbronnen. Het lijkt er echter op dat het project nog niet naar wens functioneert.

Audi houdt voor volgend jaar vast aan de huidige line-up bestaand uit Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Beide coureurs doet het dit seizoen goed bij Sauber en staan momenteel negende en negentiende in het wereldkampioenschap. Sauber staat zelfs achtste in het constructeurskampioenschap.

Nieuwe motor voor het team

De overstap van Ferrari-motoren naar Audi-motoren betekent niet alleen een 'normale' motoroverstap, maar Audi gaat voor het eerst motoren leveren aan een Formule 1-team. Het wordt gelijk hun eigen fabrieksteam. De nieuwe motoren zouden alleen maar liefst 31 pk minder vermogen hebben in vergelijking met de Mercedes-motoren, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Volgend seizoen zijn er vijf motorleveranciers: Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull PowerTrains-Ford en Honda. Er gaan al eerder geruchten rond dat Mercedes al heel wat verder is dan de concurrentie, en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is dat ook het geval.

Mercedes is al eerder dominant geweest

Mercedes heeft al een enorm dominante periode gehad. Ze hebben van 2014 tot en met 2020 de Formule 1 gedomineerd. Sinds 2022 is Mecredes officieel niet meer het beste team, maar daar kan volgend seizoen zomaar eens een grote verandering in komen.

De motor van Audi zou te vergelijken moeten zijn met de Renault-motor van 2023 ten opzichte van de snelste motor. In 2023 werd Alpine zesde in het wereldkampioenschap, dus het is niet vanzelfsprekend dat Audi gelijk het slechtste team zal zijn op de grid. Toch moet dit met een korreltje peper genomen worden, want de motoren zijn nog lang niet definitief. Audi kan nog wat dingen in de motor vinden, waardoor het sneller moet gaan lopen.