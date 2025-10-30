user icon
Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'

Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'
  Gepubliceerd op 30 okt 2025 14:47
  comments 5
  Door: Jesse Jansen

Audi maakt vanaf volgend jaar zijn opwachting in de Formule 1. De Duitse autofabrikant neemt het team van Sauber over. Momenteel rijdt Sauber met een Ferrari-motor, maar Audi is bezig met het bouwen van hun krachtbronnen. Het lijkt er echter op dat het project nog niet naar wens functioneert.

Audi houdt voor volgend jaar vast aan de huidige line-up bestaand uit Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Beide coureurs doet het dit seizoen goed bij Sauber en staan momenteel negende en negentiende in het wereldkampioenschap. Sauber staat zelfs achtste in het constructeurskampioenschap.

Nieuwe motor voor het team

De overstap van Ferrari-motoren naar Audi-motoren betekent niet alleen een 'normale' motoroverstap, maar Audi gaat voor het eerst motoren leveren aan een Formule 1-team. Het wordt gelijk hun eigen fabrieksteam. De nieuwe motoren zouden alleen maar liefst 31 pk minder vermogen hebben in vergelijking met de Mercedes-motoren, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Volgend seizoen zijn er vijf motorleveranciers: Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull PowerTrains-Ford en Honda. Er gaan al eerder geruchten rond dat Mercedes al heel wat verder is dan de concurrentie, en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is dat ook het geval.

Mercedes is al eerder dominant geweest

Mercedes heeft al een enorm dominante periode gehad. Ze hebben van 2014 tot en met 2020 de Formule 1 gedomineerd. Sinds 2022 is Mecredes officieel niet meer het beste team, maar daar kan volgend seizoen zomaar eens een grote verandering in komen.

De motor van Audi zou te vergelijken moeten zijn met de Renault-motor van 2023 ten opzichte van de snelste motor. In 2023 werd Alpine zesde in het wereldkampioenschap, dus het is niet vanzelfsprekend dat Audi gelijk het slechtste team zal zijn op de grid. Toch moet dit met een korreltje peper genomen worden, want de motoren zijn nog lang niet definitief. Audi kan nog wat dingen in de motor vinden, waardoor het sneller moet gaan lopen.

Carrinthe

Posts: 1.391

Ik vind het altijd bijzonder interessant hoe de pers toch altijd exact weet (op de pk naukeurig blijkbaar) hoeveel PK de nieuwe motoren gaan leveren, informatie die teams beter afschermen dan de CIA de namen van hun spionnen in Rusland . Niet alleen lijkt de genoemde site te vertellen dat Audi ac... [Lees verder]

  • 9
  • 30 okt 2025 - 15:00
F1 Nieuws Sauber Audi GP Mexico 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.843

    Even de motor langsbrengen bij huistuner Abt, die toveren wel wat extra pk's tevoorschijn.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 14:55
  • Canson Po

    Posts: 2.777

    Het lijkt mij logsich dat er een achterstand is, komt wel goed daar zit te veel know how om niet te slagen dit is idd Renault niet ...

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 14:55
  • Carrinthe

    Posts: 1.391

    Ik vind het altijd bijzonder interessant hoe de pers toch altijd exact weet (op de pk naukeurig blijkbaar) hoeveel PK de nieuwe motoren gaan leveren, informatie die teams beter afschermen dan de CIA de namen van hun spionnen in Rusland . Niet alleen lijkt de genoemde site te vertellen dat Audi achterloopt maar dat de motor exact 31 pk te kort komt tov Mercedes, dus ze hebben niet alleen een insider bij Audi maar blijkbaar ook bij Mercedes. Ik vind het een bijzonder knap staaltje journalistiek,...... WHAHAHAHAHAHAHA

    • + 9
    • 30 okt 2025 - 15:00
  • Avb1

    Posts: 287

    Dat verbaast me niet

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 15:03
  • Snork

    Posts: 22.022

    Geen enkele team deelt data van de hybride motor. Dus dit is compleet ongefundeerd gespeculeer.
    Audi heeft vanuit FE behoorlijk wat ervaring met elektrisch aandrijvingen, energieterugwinning en opslag. De PU is behoorlijk minder complex dan de huidige. Ik zie juist kansen dat Audi een goede aandrijflijn kan ontwikkelen.
    Pas volgend jaar wordt duidelijk wie het het best voor elkaar heeft en wie nog huiswerk te doen heeft.

    • + 1
    • 30 okt 2025 - 15:44

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

