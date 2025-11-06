Voor Gabriel Bortoleto staat een bijzonder weekend te wachten. De jonge Braziliaan rijdt in São Paulo zijn allereerste thuisrace in de Formule 1. De Stake F1-coureur kan daarbij rekenen op de steun van zijn familie én duizenden fans op de tribunes.

“Het is een ongelooflijk gevoel om hier te mogen rijden,” zei een stralende Bortoleto in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië. “Ik heb dit als kind al zo vaak gedroomd. Nu sta ik er echt, met mijn familie op de tribune. Dat maakt het extra speciaal.”

Bortoleto hoopt te stunten tijdens thuisrace

De rookie hoopt het publiek te trakteren op een sterk resultaat. Dat is volgens hem niet ondenkbaar, want de auto van Sauber lijkt dankzij recente updates competitief genoeg. “We hebben de laatste weken flinke vooruitgang geboekt,” aldus Bortoleto. “Als alles meezit, kunnen we hier voor punten vechten. Dat zou fantastisch zijn, zeker in mijn thuisland.”

Naast zijn eigen weekend kwam ook de naam van Max Verstappen ter sprake. De Nederlander is inmiddels kind aan huis in Brazilië, mede door zijn relatie met Kelly Piquet. Tijdens de persconferentie kreeg Bortoleto te horen dat Verstappen zelfs Portugese woorden gebruikt, en dat leverde een gevatte reactie op.

Bortoleto lovend over Verstappen

“Hij heeft natuurlijk een vrouw die hem goed les kan geven,” lachte de Braziliaan tegenover de internationale pers. “Maar hij hoort ook vaak Portugese woorden van de mensen om hem heen. Max begrijpt echt verrassend veel, zelfs als we onderling iets zeggen. Hij spreekt het niet vloeiend, maar hij kent veel woorden en zinnen.”

Bortoleto sprak vol bewondering over zijn vriendschap met de drievoudig wereldkampioen. “Max helpt me al sinds mijn tijd in de Formule 3,” vertelde hij. “We doen samen simulatorwerk, gamen af en toe, en hij geeft me advies over hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan. Voor mij is het bijzonder om van zo’n coureur te mogen leren.”

“Ik ben trots dat ik hem een vriend mag noemen,” vervolgde hij. “Hij heeft me echt geholpen om de stap naar de Formule 1 te zetten, en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Komend weekend wil Bortoleto dat vertrouwen omzetten in prestaties op de baan. In eigen land, met zijn familie op de tribune en de steun van een drievoudig wereldkampioen in zijn rug, lijkt de Braziliaan klaar om iets bijzonders te laten zien op Interlagos.