user icon
icon

Bortoleto kijkt uit naar thuisrace: “Verstappen is bijna een Braziliaan geworden”

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto kijkt uit naar thuisrace: “Verstappen is bijna een Braziliaan geworden”
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 18:33
  • comments 19
  • Door: Jeroen Immink

Voor Gabriel Bortoleto staat een bijzonder weekend te wachten. De jonge Braziliaan rijdt in São Paulo zijn allereerste thuisrace in de Formule 1. De Stake F1-coureur kan daarbij rekenen op de steun van zijn familie én duizenden fans op de tribunes.

“Het is een ongelooflijk gevoel om hier te mogen rijden,” zei een stralende Bortoleto in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië. “Ik heb dit als kind al zo vaak gedroomd. Nu sta ik er echt, met mijn familie op de tribune. Dat maakt het extra speciaal.”

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Bortoleto hoopt te stunten tijdens thuisrace

De rookie hoopt het publiek te trakteren op een sterk resultaat. Dat is volgens hem niet ondenkbaar, want de auto van Sauber lijkt dankzij recente updates competitief genoeg. “We hebben de laatste weken flinke vooruitgang geboekt,” aldus Bortoleto. “Als alles meezit, kunnen we hier voor punten vechten. Dat zou fantastisch zijn, zeker in mijn thuisland.”

Naast zijn eigen weekend kwam ook de naam van Max Verstappen ter sprake. De Nederlander is inmiddels kind aan huis in Brazilië, mede door zijn relatie met Kelly Piquet. Tijdens de persconferentie kreeg Bortoleto te horen dat Verstappen zelfs Portugese woorden gebruikt, en dat leverde een gevatte reactie op.

Bortoleto lovend over Verstappen

“Hij heeft natuurlijk een vrouw die hem goed les kan geven,” lachte de Braziliaan tegenover de internationale pers. “Maar hij hoort ook vaak Portugese woorden van de mensen om hem heen. Max begrijpt echt verrassend veel, zelfs als we onderling iets zeggen. Hij spreekt het niet vloeiend, maar hij kent veel woorden en zinnen.”

Bortoleto sprak vol bewondering over zijn vriendschap met de drievoudig wereldkampioen. “Max helpt me al sinds mijn tijd in de Formule 3,” vertelde hij. “We doen samen simulatorwerk, gamen af en toe, en hij geeft me advies over hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan. Voor mij is het bijzonder om van zo’n coureur te mogen leren.”

“Ik ben trots dat ik hem een vriend mag noemen,” vervolgde hij. “Hij heeft me echt geholpen om de stap naar de Formule 1 te zetten, en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Komend weekend wil Bortoleto dat vertrouwen omzetten in prestaties op de baan. In eigen land, met zijn familie op de tribune en de steun van een drievoudig wereldkampioen in zijn rug, lijkt de Braziliaan klaar om iets bijzonders te laten zien op Interlagos.

elflitso

Posts: 1.578

Huh 3-voudig wereldkampioen? Weer zo'n verzonnen AI stuk zeker.

  • 3
  • 6 nov 2025 - 19:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Sauber Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Raye34

    Posts: 1.139

    ''Bortoleto sprak vol bewondering over zijn vriendschap met de drievoudig wereldkampioen''

    Hebben ze Max een WK ontnomen. 😯

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      Het kan niet over Max gaan @Raye34 want Bortoleto heeft niet "de steun van Verstappen in zijn rug", omdat Max steeds vóór hem uit rijdt...

      Blijven over Jackie Stewart en Nelson Piquet sr.
      Wellicht dat Piquet Sainz vervangt...

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 20:05
  • elflitso

    Posts: 1.578

    Huh 3-voudig wereldkampioen? Weer zo'n verzonnen AI stuk zeker.

    • + 3
    • 6 nov 2025 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      Nee, dit is een authentiek vautje van de nieuwe schrijvert @elflitso, die maakte hij al eerder. En alleen de eerste schrijvert mag (met veel plezier) AI gebruiken...

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 20:10
    • Golf-GTI

      Posts: 1.588

      Ja als straf heeft hij één moeten inleveren...

      Verder gaat Max graag op vakantie in Portugal, kan hij ook goed oefenen....

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 20:12
    • Sauber

      Posts: 445

      AD’21 is in een parallel universum anders verlopen

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 21:49
  • Pietje Bell

    Posts: 31.787

    Ben nu toch wel benieuwd naar de gratis podcast en beelden van Pelas Pistas vanavond
    waarin Max en Borteleto samen te zien zijn. Als die andere drie hun mond houden wordt
    het vast een leuke uitzending.
    Hier een mooie foto van die twee samen:

    pbs.twimg.com/medi(...)j_zw?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 19:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      Max loopt al twee weken in Brazilië in hetzelfde T-shirtje rond, dat krijg je als het vrouwtje in Miami selfies aan het maken is...

      (niet op reageren want dan krijg jij weer op je donder, en ik wil ook wel eens op mijn donder krijgen)

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 21:15
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Ik begrijp niet waarom jij nooit op je donder krijgt. Je noemt haar al eeuwen ouwe Kel en geeft haar de nodige kritiek, maar jij mag dat wel doen. Jij hebt daar nog nooit commentaar op gehad. Wellicht denken ze dat je het niet meent.
      Ook hebben jij en ik het hier vaak over Bianca Bustamante gehad en ik word voor pedofiel uitgemaakt, voor iemand die beschuldigd wordt van het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige, Marco Bell/Pietje Borsato, maar jij kunt hier rustig van alles over Bianca schrijven en dat terwijl wij beiden van hetzelfde bouwjaar zijn.
      Mij wordt hier de wet voorgeschreven wat ik wel en niet mag posten en waar ik iets moet posten. Heb ik bij jou nog nooit gezien. Mag je blij van zijn, want het zijn altijd dezelfde anonieme lui die hier voor een toxische sfeer zorgen, zuigen, stoken, schelden, anderen de grond in trappen en het wordt allemaal toegestaan. Heb ik nog op geen enkel ander forum ooit gezien. Eén openbare waarschuwing en ze hebben een ban.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:07
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Zie jij hier trouwens ook steeds die irritante zwarte balk met video's in beeld midden over de berichten helemaal van links naar rechts?

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:09
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      irritante zwarte balk

      Tussen de tekst verschijnt wel bij een balk met wisselende filmpjes van Kijk, maar dat gebeurt al maanden en vind ik geen probleem.
      Sinds kort zie ik het filmpje rechtsboven klein doorgaan als ik naar de reacties scroll, prima.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Ik plaatste zojuist elders die Wikipeia pagina van Max en toen ik op f5 drukte om te kijken of ie geplaatst was kreeg ik 'm ook vol in beeld van links naar rechts vlak boven mijn reactie. Het is idd diezelfde video die boven in de tekst staat.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:34
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Zie hier wat ik hier zie.

      https://postimg.cc/LhHb2kCZ

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Ook nu weer als ik op f5 druk dan verschijnt ie ook.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:38
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      Wel of geen gedonder.

      1. Heb het wel eerder aangegeven, dat komt m.i. ook omdat je op (heftige) kritiek reageert, dat daagt luitjes uit die daarmee tevens op heel wat plusjes kunnen rekenen.
      2. Kritiek op mij komt vaak omdat lui te dom zijn om mijn gelaagde humor te begrijpen, dus laat ik het makkelijk van me afglijden.
      3. Als iemand mij bekritiseert is ie sowieso niet de slimste, so who cares?!
      4. Zodra je de 50.000 reacties hebt geplaatst kun je reacties van iedereen na hartenlust veranderen en zelfs verwijderen...

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:39
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      "Zie hier wat ik hier zie."

      Dat heb ik gelukkig (nog) niet.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:41
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Hahaha, jouw prullenbakjes verdwenen ook pas een week later dan die van mij.
      Ze zijn weer met de site aan het sleutelen, de video die bij het scrollen naar rechts bovenaan wordt verplaatst en dan gaat er ergens anders iets mis. Hetzelfde als met medicijnen. Ze zijn bedoeld om iets te verhelpen, maar de bijwerkingen zijn veel erger.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:45
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      Uiteindelijk zal het wel goedkomen, en aan de tekst die je niet kunt lezen mis je ook nauwelijks wat...

      Wellicht heb ik de sh*t ook als ik offline ga en vervolgens weer online, dus blijf ik voorlopig gewoon online...

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:49
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      https://postimg.cc/dDVc4KKX

      Heb je dit ook niet als je een reactie hier plaatst en meteen op f5 drukt?

      Ik heb het trouwens niet onder alle artikelen.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:52

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar