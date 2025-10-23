user icon
Bortoleto over 'beste comeback ooit': "Verstappen verbaast me niet, Red Bull wel"

Bortoleto over 'beste comeback ooit': "Verstappen verbaast me niet, Red Bull wel"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 20:48
  • Door: Jeroen Immink

Of het hem nog een vijfde wereldtitel oplevert of niet, één ding is voor Gabriel Bortoleto al duidelijk: Max Verstappen is bezig aan een indrukwekkende wederopstanding in de Formule 1. De Sauber-coureur volgt de verrichtingen van zijn goede vriend op de voet en raakt niet uitgepraat over de manier waarop de Nederlander zich terug in de titelstrijd heeft geknokt.

De laatste weken heeft Verstappen de jacht op de McLaren-coureurs geopend. De Red Bull-rijder won in Austin zowel de sprintrace als de Grand Prix en heeft inmiddels het gat naar Oscar Piastri verkleind tot veertig punten. Met nog vijf raceweekenden te gaan, gloort er plots weer hoop op een vijfde wereldtitel.

"Ongelooflijk wat Verstappen doet"

“Wat hij nu laat zien, is ongelooflijk”, zegt Bortoleto tegen Motorsport.com. “Eerlijk gezegd denk ik dat we getuige zijn van een van de sterkste comebacks die de Formule 1 ooit heeft gezien. Aan het begin van het seizoen leek McLaren onverslaanbaar, maar Max is blijven vechten en heeft zich teruggevochten in de strijd. Dat verdient alleen maar respect.”

Ook binnen Red Bull is de bewondering groot. Teambaas Laurent Mekies noemde Verstappens reeks al ‘historisch’, ongeacht of de titel uiteindelijk wordt binnengehaald. Bortoleto sluit zich daarbij aan. “Hij had niet de beste auto van het veld, dat is duidelijk. Misschien niet eens een top-drie-auto. En toch blijft hij presteren en winnen. Dat zegt alles over zijn klasse en mentaliteit.”

Bortoleto niet verbaasd door Verstappen

De Braziliaan wil zich niet wagen aan voorspellingen over het verdere verloop van het seizoen. “In dit kampioenschap kan alles gebeuren. Zelfs als hij tien punten voor zou staan, is het onmogelijk om percentages te noemen,” stelt Bortoleto. “Niemand had verwacht dat hij nog voor de titel zou vechten. Dat hij dat nu wel doet, zegt genoeg. Laten we gewoon afwachten wat de komende weken brengen.”

Wat hem wél verbaast, is de snelheid waarmee Red Bull Racing de auto wist te verbeteren. “Dat ze na de zomerstop zo’n stap hebben gezet, had ik niet zien aankomen,” geeft Bortoleto toe. “Het is moeilijk om op dit niveau zulke vooruitgang te boeken. Maar als één team en één coureur daartoe in staat zijn, dan zijn het Red Bull en Max Verstappen.”

