Verstappen vroeger uitgefloten door Braziliaanse fans: "Nu kom ik hier graag"

  Gepubliceerd op 07 nov 2025 07:36
Max Verstappen was eerst niet de populairste coureur in Brazilië, maar geniet van steeds meer erkenning in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Verstappen komt dat mede door de Braziliaanse rookie Gabriel Bortoleto

De viervoudig wereldkampioen won vorig seizoen op fenomenale wijze de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander startte als zestiende op Interlagos, maar wist zijn auto als eerste over de finish te krijgen. 

Verstappen wordt populair in Brazilië

De vriendin van Verstappen, Kelly Piquet, is een Braziliaanse, maar dat is toch niet helemaal het enige wat meespeelt in de stijgende populariteit volgens de Nederlander. Ook goede vriend Gabriel Bortoleto speelt een rol in de kwestie: "Gabriel is een goede vriend en een groot talent. Hij heeft een goed seizoen als rookie. Voor mij maakt het niet uit of hij Braziliaans is of niet, want hij is een goede vriend", zo vertelde de viervoudig wereldkampioen in Brazilië tegenover de internationale media.

Verstappen laat weten dat hij de rookie maar al te graag helpt: "Ik probeer hem van advies te voorzien als hij iets wil weten. Het is heel fijn. Ik denk dat ik al verschil merkte toen ik vorig jaar op het podium stond. Tegelijkertijd is het niet dat ik me anders gedraag. Ik doe nog steeds hetzelfde", legt Verstappen uit. 

Verstappen heeft een geschiedenis in Brazilië

Verstappen heeft al vaak op Interlagos gereden tijdens zijn carrière. Hij maakte al vroeg kennis met het circuit toen hij in een regenachtige sessie een training mocht rijden voor Toro Rosso in 2014. Hij kreeg het zitje bij het team in 2015 en behaalde punten tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander heeft tot nu toe altijd punten behaald op Interlagos. 

De viervoudig wereldkampioen behaalde in totaal zes podiums in Brazilië, waarvan drie overwinningen. Vorig jaar won Verstappen vanaf de zestiende plek de race, dus alles is mogelijk tijdens de Grand Prix dit weekend.

