Herbert wijst ideale teamgenoot voor Max Verstappen aan

  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 08:37
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Isack Hadjar lijkt op pole position te staan voor het zitje, maar volgens Johnny Herbert moet Red Bull buiten hun eigen programma kijken. Hij wijst naar Gabriel Bortoleto.

De kans is klein dat Verstappens huidige teamgenoot Yuki Tsunoda volgend jaar ook voor Red Bull rijdt. De Japanner is bezig met een rampzalig seizoen, terwijl debutant Hadjar veel indruk maakt bij zusterteam Racing Bulls. In Zandvoort pakte Hadjar al zijn eerste podiumplek, en Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt er geen geheim van dat hij groot fan is van Hadjar.

Waarom moet Red Bull voor Bortoleto gaan?

Volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert moet Red Bull verder kijken. In gesprek met gokplatform Racing Tipster wijst Herbert naar Sauber-coureur Gabriel Bortoleto: "Ik geef het voordeel van de twijfel aan Bortoleto, in plaats van Hadjar. Hij is achtereenvolgende jaren kampioen geworden in de Formule 3 en daarna de Formule 2."

Steun van Alonso

Herbert stelt dat het ook goed is dat Bortoleto is aangesloten bij het managementbureau van Fernando Alonso: "Wat Oscar Piastri heeft met Mark Webber, heeft hij met Alonso. Hij kan hem misschien dat kleine beetje extra geven waardoor hij zich kan verbeteren. Aan de andere kant heeft Hadjar niet zo iemand achter zich staan, hij moet alles zelf zien uit te vinden."

De grote voordelen

Herbert ziet alleen maar voordelen voor Bortoleto. Hij gaat verder met zijn verhaal over de Braziliaan: "Bortoleto vecht op de baan met Alonso, één van de beste coureurs ooit, en hij leert daardoor hoe hij beter moet racen. En na de race hebben ze het daar dan ook over met elkaar. Dat geeft Bortoleto echt net dat kleine beetje extra, maar verder is hij zelf heel indrukwekkend, en dat in een auto die niet zo goed is als de Racing Bull."

  • Dale U

    Posts: 1.752

    Isack en Gabriel beide zijn idd mogelijk, 2026 een nieuwe auto, nieuwe kansen, why not. Ze zijn beide goed dat is duidelijk, ik zou ze beoordelen op met mentale aspect, wie van de twee lijkt het minst op Norris. Wie van de twee is de grotere klootz.k, hierop zou ik mijn keuze baseren en dan kom ik bij Gabriel uit.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 09:37
    • snailer

      Posts: 29.648

      Ik denk eigenlijk dat voor het eerst de RBR volledig naar de wensen voor Verstappen gaat worden gebouwd. Dat komt uit alle interviews naar voren die daar over gaan. Interviews met Mekies: Verstappen werkt naast de baan hard mee aan de 2026 auto. Ik zeg hier met met 'werkt' niet dat hij aan het designen is geslagen. Hij geeft richting. Denk dat Mekies hier nu een duidelijke rol in speelt.

      En ik denk dat de belangrijkste raden eenvoudig is. Wat vertelde Red Bull? "We weten wat we moeten om Verstappen te houden. We moeten hem een erg goede auto geven."
      Dat ga je niet voor elkaar krijgen als Tsunoda het voor het zeggen heeft.

      1 interview waar het naar voren komt is deze. De link is vast al eerder geplaatst hier. Er zijn hier een paar goede tijgers die graag dit soort info delen. Maar gewoon omdat het kan doe ik het nog een keer.

      https://youtu.be/YehDpVIiOBQ
      Will Ford and Red Bull DOMINATE in 2026?

      Op de vraag in deze titel wordt geen echt antwoord gegeven.
      Maar dit is een interview met Mekies en Ford ceo Jim Farley.

      Je zou in ieder geval kunnen concluderen hieruit dat Ford zeker niet alleen de badge op de motor plakt.

      Maar ze hebben het ook over de rol van Verstappen.

      Maar ik denk dus dat het volgend jaar juist NIET een goed plan is voor zeer jonge rijders om naast Verstappen in te stappen. Ze zullen volledig gemold worden.
      Het is juist een beter idee om nu in te stappen. Dan kan de rijder voor volgend jaar al wel zijn input geven of in ieder geval al in de sim oefenen met een auto die al voor een deel op de rit staat.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 10:18

