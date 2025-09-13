Herbert wijst ideale teamgenoot voor Max Verstappen aan

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Isack Hadjar lijkt op pole position te staan voor het zitje, maar volgens Johnny Herbert moet Red Bull buiten hun eigen programma kijken. Hij wijst naar Gabriel Bortoleto.

De kans is klein dat Verstappens huidige teamgenoot Yuki Tsunoda volgend jaar ook voor Red Bull rijdt. De Japanner is bezig met een rampzalig seizoen, terwijl debutant Hadjar veel indruk maakt bij zusterteam Racing Bulls. In Zandvoort pakte Hadjar al zijn eerste podiumplek, en Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt er geen geheim van dat hij groot fan is van Hadjar.

Waarom moet Red Bull voor Bortoleto gaan?

Volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert moet Red Bull verder kijken. In gesprek met gokplatform Racing Tipster wijst Herbert naar Sauber-coureur Gabriel Bortoleto: "Ik geef het voordeel van de twijfel aan Bortoleto, in plaats van Hadjar. Hij is achtereenvolgende jaren kampioen geworden in de Formule 3 en daarna de Formule 2."

Steun van Alonso

Herbert stelt dat het ook goed is dat Bortoleto is aangesloten bij het managementbureau van Fernando Alonso: "Wat Oscar Piastri heeft met Mark Webber, heeft hij met Alonso. Hij kan hem misschien dat kleine beetje extra geven waardoor hij zich kan verbeteren. Aan de andere kant heeft Hadjar niet zo iemand achter zich staan, hij moet alles zelf zien uit te vinden."

De grote voordelen

Herbert ziet alleen maar voordelen voor Bortoleto. Hij gaat verder met zijn verhaal over de Braziliaan: "Bortoleto vecht op de baan met Alonso, één van de beste coureurs ooit, en hij leert daardoor hoe hij beter moet racen. En na de race hebben ze het daar dan ook over met elkaar. Dat geeft Bortoleto echt net dat kleine beetje extra, maar verder is hij zelf heel indrukwekkend, en dat in een auto die niet zo goed is als de Racing Bull."