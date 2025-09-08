Bortoleto verrast door zege Verstappen: "Holy shit!"

Max Verstappen schreef gisteren met overmacht de Grand Prix van Italië op zijn naam. Dat Verstappen zo goed voor de dag kwam, was voor veel mensen een verrassing. Gabriel Bortoleto reageerde vol verbazing toen hij na de race hoorde wie er had gewonnen.

Verstappen startte de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op de pole position. Bij de start sloeg hij een aanval van Lando Norris af, maar sneed daarna wel de chicane af. De Red Bull-coureur gaf keurig zijn positie terug, maar wist Norris enkele rondjes later weer te verschalken. Zijn zege kwam daarna op geen enkel moment in gevaar, en hij kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden als winnaar over de streep.

Hoe deed Bortoleto het in Monza?

Ver achter hem kwam Gabriel Bortoleto na een sterke race als achtste over de streep. Het was een goed resultaat van de Braziliaanse Sauber-debutant, die het hele weekend in Monza een stabiele indruk maakte. Bortoleto en Verstappen zijn goede vrienden, en ze zijn vaak samen op de virtuele circuits te vinden.

Pure verbazing bij Bortoleto

Toen Bortoleto tijdens zijn outlap na de race informeerde naar de uitslag, kwam hij erachter dat Verstappen als winnaar over de streep was gekomen. Hij reageerde vol verbazing: "Holy shit, Max heeft gewonnen!" Zijn race-engineer reageerde gevat: "Ja, man! Ik dacht dat je dat op de televisie had gezien!" Toen Bortoleto aangaf dat dit niet het geval was, kreeg hij snel te horen wat de situatie was.

'Dat is bizar!'

Bortoleto wist niet wat hij hoorde, en kwam met een aantal complimenten voor zijn goede vriend: "Dat is bizar man. Wow, deze gast!" Bortoleto stapte in het parc fermé zijn Sauber uit, en was op tijd onder het podium om zijn felicitaties uit te delen aan Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur nam deze hartelijk in ontvangst.