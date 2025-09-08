user icon
Bortoleto verrast door zege Verstappen: "Holy shit!"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 10:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef gisteren met overmacht de Grand Prix van Italië op zijn naam. Dat Verstappen zo goed voor de dag kwam, was voor veel mensen een verrassing. Gabriel Bortoleto reageerde vol verbazing toen hij na de race hoorde wie er had gewonnen.

Verstappen startte de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op de pole position. Bij de start sloeg hij een aanval van Lando Norris af, maar sneed daarna wel de chicane af. De Red Bull-coureur gaf keurig zijn positie terug, maar wist Norris enkele rondjes later weer te verschalken. Zijn zege kwam daarna op geen enkel moment in gevaar, en hij kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden als winnaar over de streep.

Hoe deed Bortoleto het in Monza?

Ver achter hem kwam Gabriel Bortoleto na een sterke race als achtste over de streep. Het was een goed resultaat van de Braziliaanse Sauber-debutant, die het hele weekend in Monza een stabiele indruk maakte. Bortoleto en Verstappen zijn goede vrienden, en ze zijn vaak samen op de virtuele circuits te vinden.

Pure verbazing bij Bortoleto

Toen Bortoleto tijdens zijn outlap na de race informeerde naar de uitslag, kwam hij erachter dat Verstappen als winnaar over de streep was gekomen. Hij reageerde vol verbazing: "Holy shit, Max heeft gewonnen!" Zijn race-engineer reageerde gevat: "Ja, man! Ik dacht dat je dat op de televisie had gezien!" Toen Bortoleto aangaf dat dit niet het geval was, kreeg hij snel te horen wat de situatie was.

'Dat is bizar!'

Bortoleto wist niet wat hij hoorde, en kwam met een aantal complimenten voor zijn goede vriend: "Dat is bizar man. Wow, deze gast!" Bortoleto stapte in het parc fermé zijn Sauber uit, en was op tijd onder het podium om zijn felicitaties uit te delen aan Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur nam deze hartelijk in ontvangst.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.270

Alweer 'n fan die zich begint af te moppen bij het woord 'Max'.

Bijna iedereen wil vriendjes worden met Max. Hebben ze dan helemáál geen schaamte?

Maar vooruit, zat mensen hebben 'n foto van Max, de ene voor de zelfbevrediging en de andere heeft de foto nodig om de ratten uit de schuur te jag... [Lees verder]

  • 1
  • 8 sep 2025 - 10:13
F1 Nieuws Max Verstappen Gabriel Bortoleto Sauber Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.743

    High speed, weinig bochten, dat ligt de RB wel, behalve Yuki dan.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 10:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.270

    Alweer 'n fan die zich begint af te moppen bij het woord 'Max'.

    Bijna iedereen wil vriendjes worden met Max. Hebben ze dan helemáál geen schaamte?

    Maar vooruit, zat mensen hebben 'n foto van Max, de ene voor de zelfbevrediging en de andere heeft de foto nodig om de ratten uit de schuur te jagen....

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:13
  • Remco_F1

    Posts: 3.141

    De Oscar 🏆 voor mooiste boardradio van 2025 gaat naar: Gabriel Bortoleto - Monza

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:14
  • Damon Hill

    Posts: 19.279

    MAGISCH! Dat is letterlijk het eerste woord dat in me opkwam na de pole position en de zege op zondag. Simpelweg magisch. Het is één van de vele momenten waarop Verstappen laat zien waarom hij met afstand de beste op de grid is.

    Maar die Bortoleto begint ook steeds meer indruk op me te maken. Wat een enorme snelheid heeft die jongen zeg. Ik denk dat hij op de lange termijn misschien wel meer in zijn mars heeft dan Antonelli en Hadjar. Hülkenberg heeft natuurlijk een heel mooi podium gepakt een paar races terug, maar heeft echt de grootste moeite om zijn jonge teamgenoot bij te houden, en dat zegt wel wat, want Hülkenberg is geen prutser.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 10:20
    • snailer

      Posts: 29.544

      Er zijn mensen die steady groeien (bijvoorbeeld Mika Häkkinen) en echt enorm sterk worden. Er zijn er ook die als super rijder binnenstappen, maar dan zich amper verder ontwikkelen. Of in ieder geval onvoldoende. Montoya bijvoorbeeld. Kwam binnen op een enrom hoog niveau.

      Waar Antonelli en Bortoleto bij horen weten we natuurlijk nu niet. Best interessant om te volgen.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:25
    • oale

      Posts: 779

      Deze nieuwe lichting is de F1 meer dan waardig. Antonelli is alleen te vlug geplaatst in een topteam. Maar ik hoop echt dat jij zich gaat herstellen en een mooie groei gaat laten zien. Ook omdat hij op mij overkomt als een persoon met een fijne persoonlijkheid.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:33

