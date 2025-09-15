user icon
icon

Bortoleto leert veel van Verstappen: "We doen veel samen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto leert veel van Verstappen: "We doen veel samen"
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Gabriel Bortoleto is erg gecharmeerd van Max Verstappen. De jonge Braziliaan is erg blij dat hij tegen de Nederlander mag rijden. Volgens hem leert hij veel van de viervoudig wereldkampioen. Bortoleto kijkt op tegen Verstappen.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

De jonge Braziliaan is in goede vorm. De Sauber-coureur heeft in de afgelopen vier races veertien punten behaald. Zijn hoogtepunt was de zesde plaats in Hongarije. Bortoleto staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap. 

'Ik kan veel leren van Verstappen'

"Ik denk dat ik momenteel veel leer", vertelde hij vorige week aan internationale media in Monza. "We rijden veel samen in de simulator en we oefenen veel. Ik zou zeggen dat dit altijd nuttig is: circuits die hij al kent, tips die hij geeft over bochten en dingen waar ik op moet letten. Hij geeft me altijd erg goede tips."

"Hij is viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft veel bereikt in zijn carrière en ik ben superblij dat ik iemand als hij heb, die me zo kan helpen. Soms vraag ik niet eens of het van hem komt en je moet natuurlijk nieuwsgierig zijn, maar het is erg fijn om iemand als hij te hebben."

'Hij is al lang een vriend'

''Hij begon me te helpen toen ik in de Formule 3 zat. We werden goede vrienden en ik denk dat hij me waarschijnlijk wel mocht", zo voegde Bortoleto lachend toe. "Je zou hem waarschijnlijk moeten vragen waarom hij me meeneemt. Ik weet het antwoord niet.''

''Nogmaals, waarschijnlijk omdat hij me mag en ik probeer hem te laten zien dat ik echt van simulatoren en andere dingen houd die hij leuk vindt, en waar ik ook van hou, en we doen het samen", zo eindigt de nummer zestien op de ranglijst zijn verhaal. Bortoleto is allang een vriend van Verstappen, aldus de regerend Formule 2-kampioen. Bortoleto rijdt volgend seizoen voor Audi. 

Rimmer

Posts: 12.761

Ja, so ist Max. Immer ein netter Mann, auf den man sich verlassen kann. Keine Ahnung, warum ich das auf Deutsch schreibe, aber vielleicht einfach nur, weil es möglich ist.

  • 2
  • 15 sep 2025 - 08:05
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Gabriel Bortoleto Sauber Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.938

    Max en Bortoleto waren gisteravond weer eens lang samen aan het iRacen zag ik op
    een fan site. Bortoleto reed kennelijk onder de naam Mason Chiesa.

    https://i.postimg.cc/13hBm2Rs/Schermafbeelding-2025-09-15-075521.png

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 08:03
  • Rimmer

    Posts: 12.761

    Ja, so ist Max. Immer ein netter Mann, auf den man sich verlassen kann. Keine Ahnung, warum ich das auf Deutsch schreibe, aber vielleicht einfach nur, weil es möglich ist.

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 08:05
  • Paulie

    Posts: 4.445

    ik krijg zo langzamerhand de indruk dat bortoleto Max wel heel erg graag mag

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 08:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.302

      Het begint steeds meer op 'n liefdesverklaring te lijken....brrrr!

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 09:35
  • jd2000

    Posts: 7.301

    Toch wel een heel verschil hoe viervoudig wereldkampioen Verstappen rookies verwelkomt vergeleken met zijn binnenkomst destijds in de F1. Hoe denigrerend werd er toen tegen Verstappen aan gekeken. Of zou het angst geweest zijn? Had men toen al in de gaten dat men in een paar jaar niet meer relevant zou zijn?

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 08:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 193

      Er werd denigrerend tov Max gekeken omdat hij zo weinig autosport ervaring had en zo jong was.

      Wat ergens te begrijpen is - je wil natuurlijk wel dat een F1 rijder een zekere basis in het racen heeft. Nu bleek Max dat niet "nodig" te hebben maar daarmee is hij veel meer de uitzondering dan de regel.

      Met de nieuwe systemen van minimum aantal punten voor superlicensie en de minimum leeftijd is deze zorg grotendeels weggewerkt. (Al blijft vooral Marko geregeld proberen daar toch uitzonderingen in te krijgen waar ik me persoonlijk enrom aan erger)

      Bortoletto is zo'n voorbeeld van een rijder die een "klassiek" junior programma heeft gevolgd

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 08:49
    • Pietje Bell

      Posts: 30.938

      Max vindt het fijn om zijn kennis door te geven aan jonge coureurs.
      Zo heeft hij ook Chris L*lham opgeleid. Hij praat met de meesten, maar je ziet hem heel vaak staan praten met Kimi, Bearman en Borteleto, vooral voor en na de drivers parade. Met Kimi erg vaak.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 08:58

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar