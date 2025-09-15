Bortoleto leert veel van Verstappen: "We doen veel samen"

Gabriel Bortoleto is erg gecharmeerd van Max Verstappen. De jonge Braziliaan is erg blij dat hij tegen de Nederlander mag rijden. Volgens hem leert hij veel van de viervoudig wereldkampioen. Bortoleto kijkt op tegen Verstappen.

De jonge Braziliaan is in goede vorm. De Sauber-coureur heeft in de afgelopen vier races veertien punten behaald. Zijn hoogtepunt was de zesde plaats in Hongarije. Bortoleto staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap.

'Ik kan veel leren van Verstappen'

"Ik denk dat ik momenteel veel leer", vertelde hij vorige week aan internationale media in Monza. "We rijden veel samen in de simulator en we oefenen veel. Ik zou zeggen dat dit altijd nuttig is: circuits die hij al kent, tips die hij geeft over bochten en dingen waar ik op moet letten. Hij geeft me altijd erg goede tips."

"Hij is viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft veel bereikt in zijn carrière en ik ben superblij dat ik iemand als hij heb, die me zo kan helpen. Soms vraag ik niet eens of het van hem komt en je moet natuurlijk nieuwsgierig zijn, maar het is erg fijn om iemand als hij te hebben."

'Hij is al lang een vriend'

''Hij begon me te helpen toen ik in de Formule 3 zat. We werden goede vrienden en ik denk dat hij me waarschijnlijk wel mocht", zo voegde Bortoleto lachend toe. "Je zou hem waarschijnlijk moeten vragen waarom hij me meeneemt. Ik weet het antwoord niet.''

''Nogmaals, waarschijnlijk omdat hij me mag en ik probeer hem te laten zien dat ik echt van simulatoren en andere dingen houd die hij leuk vindt, en waar ik ook van hou, en we doen het samen", zo eindigt de nummer zestien op de ranglijst zijn verhaal. Bortoleto is allang een vriend van Verstappen, aldus de regerend Formule 2-kampioen. Bortoleto rijdt volgend seizoen voor Audi.