Bortoleto baalt: "Had gehoopt dat Verstappen pole pakte!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 20:56
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De McLarens waren niet iets té snel, maar het resultaat zorgde voor tevredenheid. Sauber-coureur Gabriel Bortoleto baalt stiekem een beetje, want hij hoopte op een pole position van Verstappen.

Verstappen had niet het idee dat hij zich kon mengen in de strijd om de top drie in de kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen kende tegenvallende vrije trainingen, maar wist alles uit zijn RB21 te halen in de kwalificatie. Hij reed een sterke tijd, maar kon niet tippen aan de oppermachtige McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris staan dan ook voor Verstappen op de startgrid in de race morgen.

Kleine teleurstelling

Verstappens goede vriend en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto kwam op zijn beurt niet verder dan de dertiende tijd. Hij zag op de grote schermen hoe Verstappen derde werd, en gaf bij de internationale media aan dat hij dat jammer vond: "Hij is echt een geweldige gast. Hij reed vandaag echt een heel erg goede kwalificatie, dus ik denk dat wat hij doet, zeker lijkt te werken."

Helpende hand

Bortoleto en Verstappen zijn naast de baan vrienden, en rijden vaak samen op de simulator. Ze helpen elkaar dan ook vaak bij het vinden van de juiste software en de juiste settings.

Verstappen en Bortoleto hebben elkaar dan ook weer geholpen in de voorbereiding op de Dutch Grand Prix: "We hebben samen ook op de simulator gereden, en ik heb het circuitmodel dat ik gebruik voor Zandvoort met hem gedeeld."

Bekend terrein

Dat heeft geholpen, want Verstappen kreeg het voor elkaar om boven verwachting te presteren. Voor Verstappen is het circuit van Zandvoort geen onbekend terrein, terwijl het voor Bortoleto een plek is waar hij veel minder vaak heeft geracet. Hij reed er immers niet in de Formule 2, waar hij vorig jaar kampioen werd.

Reacties (1)

  • Robin

    Posts: 2.799

    Dat ze elkaar graag mogen is oprecht leuk maar Jezus geef me een teiltje…

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 22:47

Meer nieuws

