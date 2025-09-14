user icon
Bortoleto duidelijk over teamgenoot: "Hij moest eerder op het podium staan"

Bortoleto duidelijk over teamgenoot: "Hij moest eerder op het podium staan"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 09:38
  • Door: Jesse Jansen

Nico Hülkenberg behaalde dit seizoen zijn allereerste Formule 1-podium. De Duitser rijdt al sinds 2010 in de Formule 1 en weet dit seizoen pas zijn eerste podium te halen. Volgens teamgenoot Gabriel Bortoleto is dit oneerlijk. De Braziliaan vindt dat Hülkenberg eerder de kans had moeten krijgen. 

In de Formule 1-podcast Beyond the Grid vertelt Bortoleto over zijn teamgenoot. Hij spreekt vol lof uit over zijn teamgenoot, maar verbaast zich dat hij nooit bij een topteam heeft gereden.

Meer podiumkansen

"Ik vond zijn carrière nooit helemaal eerlijk, want ik dacht echt dat Nico veel meer had kunnen bereiken als hij de juiste auto's en goede teams had gehad. Maar die had hij niet", vertelt Bortoleto in de podcast. "Het leek me onmogelijk dat hij geen podium zou behalen in de Formule 1, nadat hij de Formule 3 en GP2 had gewonnen, en gezien het geweldige werk dat hij leverde in F1. En toen hij het podium eindelijk haalde, was ik echt blij voor hem, omdat ik vond dat hij het verdiende. Het moet pijnlijk zijn geweest voor hem dat het hem vijftien jaar niet is gelukt, ook al zegt hij zelf van niet."

"Hij is belachelijk snel. Hij pusht me enorm; ik zou niet op mijn huidige niveau qua kwalificeren en racen zitten als Nico me niet zo hard had gepusht", zo complimenteert Bortoleto zijn teamgenoot. "Ik heb van hem geleerd, hem bestudeerd, zijn data geanalyseerd en aan mezelf gewerkt – en dat pakt heel goed uit."

Indrukwekkende coureur

"Tot nu toe is het een geweldig seizoen geweest. Hij is heel precies, hij is snel, hij maakt weinig fouten in zijn ronde. Zijn ronden zien eruit alsof ze echt op de limiet zijn, maar hij is ook in staat om zijn auto bij fouten op de baan te houden zonder veel tijd te verliezen. Dat is niet makkelijk met F1-auto's, dus dat is indrukwekkend."

"Hij is waarschijnlijk de snelste teamgenoot die ik ooit heb gehad. Het is niet zo dat je op een dag wakker wordt en snel bent. Kijk naar Nico's pole in Brazilië in zijn rookieseizoen: hij is altijd geweldig geweest in kwalificaties en ook in races, maar we benoemen de kwalificaties altijd omdat hij daarin uitblinkt. Dat neemt niets weg van zijn kwaliteiten tijdens het racen, waar hij er ook veel van heeft."

show sidebar