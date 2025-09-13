user icon
Hülkenberg over Audi toekomst: "We moeten geduld hebben"
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 15:44
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Sauber staat volgend seizoen op de grid als Audi. Het team krijgt een complete remake. De coureurs van Audi worden volgend seizoen Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Die laatste zegt dat die nog niet heeft mogen proeven van de nieuwe auto. 

Veel coureurs mogen al simulatorrondjes rijden met de nieuwe auto. Zo kwam Lance Stroll erachter dat de batterij erg slecht was. De FIA heeft zo ook al heel wat kleine aanpassingen kunnen doen. 

Nog niet gereden met nieuwe auto

"Het is momenteel allemaal nog behoorlijk in ontwikkeling en snel", zei hij, meldt Motorsport Week. "Dus ze willen geen verkeerde indruk wekken en geen verkeerde referenties geven. Daarom denk ik dat we ons op dit moment nog een beetje inhouden."

"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen wat anderen zeggen," gaf Hülkenberg toe. "Uiteindelijk rijd je in de simulator en krijg je wat je krijgt. Je zult er dan natuurlijk bepaalde meningen en gevoelens over hebben. Het zal zeker anders zijn, dat is te verwachten. Maar volgend jaar, als we in het echt het circuit opgaan, is het allemaal vrij nieuw. Dus het gaat erom om te ontdekken, te leren en je snel aan te passen aan deze nieuwe regels."

Geweldige prestaties

Nico Hülkenberg heeft dit seizoen zijn allereerste podium in zijn Formule 1-carrière gereden. De coureur behaalde dit op 37-jarige leeftijd. In zijn carrière heeft hij voor heel wat teams gereden. Hij kwam uit voor: Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas en nu gaat ook Audi worden toegevoegd aan zijn carrière. 

De Duitser staat momenteel op de tiende plek in het wereldkampioenschap, met maar een punt achter Isack Hadjar. Hülkenberg heeft momenteel 37 punten behaald. Dat zijn er vijftien meer dan een jaar geleden na zestien races. De Sauber-coureur wordt dit seizoen veel gecomplimenteerd. Zo is teamgenoot Gabriel Bortoleto enorm onder de indruk van de Duitser.

F1 Nieuws Nico Hülkenberg Sauber Audi

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Sauber
  • Punten 376
  • Podiums 1
  • Grand Prix 169
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
