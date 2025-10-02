Max Verstappen liet afgelopen weekend opnieuw zien waarom hij tot de absolute buitencategorie behoort. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakte zijn debuut in een volwaardige langeafstandsrace op de iconische Nordschleife en pakte meteen de overwinning. Teamgenoot Gabriel Bortoleto keek er niet van op.

Verstappen reed met een Ferrari GT3 een indrukwekkende stint van veertien ronden, waarin hij ruim een minuut voorsprong wist op te bouwen. Voor veel toeschouwers was het verbazingwekkend hoe eenvoudig de Nederlander zich leek aan te passen aan de uitdagende omstandigheden van de Nürburgring. Bortoleto, die goed bevriend is met Verstappen, vond de zege echter allesbehalve een verrassing.

Bortoleto genoot van Verstappen

“Hij wint week in, week uit in de Formule 1, dus waarom zou hij niet in een GT3-wagen kunnen winnen?”, stelt de Braziliaan in de paddock van Singapore. “Natuurlijk zijn het verschillende disciplines, maar Max heeft al eerder het onofficiële baanrecord op de Nordschleife verbroken. Dan weet je eigenlijk al dat hij ook in een langeafstandsrace zijn stempel zou drukken.”

Bortoleto wees daarnaast op de belangrijke rol van Chris Lulham, de man die samen met Verstappen de zege veiligstelde. “Max deed het niet alleen. Chris is ook een goede vriend van me en ik vind het fantastisch om te zien hoe hij de stap van simracen naar de echte circuits heeft gemaakt. Zijn prestaties zijn echt indrukwekkend.”

Bortoleto met Verstappen en Alonso in één team?

De overwinning smaakt voor Verstappen naar meer. Hij liet eerder weten dat hij in de toekomst graag de 24 Uur van de Nürburgring wil rijden. Een scenario waar ook Bortoleto van droomt: “Dat zou geweldig zijn. Op dit moment ligt mijn focus volledig op mijn Formule 1-carrière, maar ooit zou ik dolgraag een auto delen met Max. En waarom niet samen met Fernando Alonso erbij? Dat zou een prachtige ervaring zijn.”